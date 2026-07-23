Este 23 de julio, La Libertad Avanza celebra el Día de la Unidad

La Libertad Avanza (LLA) conmemora este jueves el Día de la Unidad. El espacio oficialista, liderado por el Presidente de la Nación, Javier Milei, y por la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, destacó en sus redes sociales la importancia de dejar de lado diferencias personales ante la competencia electoral, priorizando la disciplina, la lealtad y el trabajo en equipo como valores centrales para alcanzar el triunfo de las ideas de la libertad.

Según publicó la cuenta oficial de LLA en la red social X, la conmemoración subraya la necesidad de “luchar todos juntos en pos del mismo objetivo: el triunfo de las ideas de la Libertad en las urnas”. El mensaje enfatizó que este propósito exige “poner el éxito del conjunto por sobre las individualidades” y expresó un respaldo explícito tanto a la figura de Javier Milei como a la conducción interna de Karina Milei.

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La celebración de la fecha se enmarca en el contexto de una estrategia de consolidación partidaria tras los primeros meses de gestión presidencial y en vísperas de nuevos desafíos electorales. Voceros del espacio remarcaron que la unidad representa una condición indispensable para sostener el proyecto y enfrentar a los adversarios políticos que, según el oficialismo, “han condenado a la Provincia de Buenos Aires al atraso, la miseria y la resignación”.

El mensaje institucional se complementó con el tuit de Karina Milei del año pasado, en el que la secretaria general de la Presidencia planteó: “Vinimos a poner fin a una era. A romper con todo lo que condenó a la Provincia de Buenos Aires al atraso, la miseria y la resignación. No llegamos hasta acá para adaptarnos ni para negociar con los restos del viejo sistema. Vinimos a destruirlo”. En ese texto, la dirigente definió a La Libertad Avanza como “una declaración de principios” y una expresión de quienes “están dispuestos a dar la pelea, no por un cargo, sino por una causa”.

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Hoy celebramos el DÍA DE LA UNIDAD en La Libertad Avanza, porque aprendimos que cuando se trata de la competencia electoral hay que dejar cualquier diferencia de lado y luchar todos juntos en pos del mismo objetivo: el triunfo de las ideas de la Libertad en las urnas. Eso… https://t.co/BuPdcmCNr2 pic.twitter.com/lq5d1m5lYJ — La Libertad Avanza (@LLibertadAvanza) July 23, 2026

La publicación de Karina Milei también estableció que el principio rector del espacio es la “tabula rasa”, bajo la instrucción del presidente Javier Milei, y que “todo aquel que abrace con honestidad las ideas de la libertad, que esté dispuesto a dejarlo todo por el futuro de la Argentina, tiene un lugar en esta causa, siempre que entienda que acá no se viene a negociar convicciones, sino a dejar el alma por el proyecto de transformación que encarna Javier Milei”.

La dirigente además sostuvo que “la lealtad no es una opción: es una condición”, y que los cuestionamientos internos equivalen a desafiar al propio presidente y la causa fundante del movimiento. Su mensaje puede leerse en su cuenta de la red social X.

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Vinimos a poner fin a una era. A romper con todo lo que condenó a la Provincia de Buenos Aires al atraso, la miseria y la resignación. No llegamos hasta acá para adaptarnos ni para negociar con los restos del viejo sistema. Vinimos a destruirlo.



La Libertad Avanza en la… — Karina Milei (@KarinaMileiOk) July 23, 2025

La declaración institucional y el mensaje de Karina Milei incluyeron una identificación explícita del adversario político: el kirchnerismo, definido como “el que convirtió la provincia en su feudo” y responsable de perpetuar el clientelismo y el fracaso como forma de poder. En ese marco, la consigna del Día de la Unidad llama a la defensa de las convicciones partidarias como a la voluntad de “enfrentar con el fuego de las convicciones y la certeza de estar en el lado correcto de la historia”.

“La Libertad Avanza. Y nada, ni nadie, la va a detener”, concluyó la Secretaria General de la Presidencia.