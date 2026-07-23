Tamara Báez mostró su nuevo cambio de look tras el anuncio de su embarazo: “Lo necesitaba”

La futura mamá compartió el paso a paso de su retoque estético y también mostró el divertido cambio de imagen de su hija Jamaica (Instagram)

Tamara Báez atraviesa uno de los momentos más felices y emotivos de su vida. La influencer, que saltó a la popularidad tras su relación con L-Gante con quien fue mamá de Jamaica, anunció recientemente su embarazo fruto de su vínculo con Thiago Martínez. Y, desde entonces, comparte cada paso de esta nueva etapa con sus seguidores y su círculo cercano. Fiel a su estilo espontáneo y transparente, Tamara no solo celebró la noticia con un video que conmovió a cientos de miles, sino que también decidió darse un gusto personal y renovó su imagen con un retoque estético.

A través de sus historias de Instagram, Tamara mostró su paso por la peluquería y compartió una foto en la que se pudo apreciar sus nuevas extensiones sobre una mesa. “Necesitaba el pelo más largo”, escribió, dejando en claro que este cambio tiene que ver con su deseo de vivir el embarazo sintiéndose plena y cómoda con su look.

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Pero la protagonista de la jornada no fue solo Tamara. Minutos después, mostró que Jamaica quiso sumarse al cambio de look. En otra historia, la influencer publicó una imagen de la niña luciendo trencitas de colores y extensiones, y escribió con humor: “Ella también se puso extensiones”.

La influencer pasó por la peluquería para sumarse extensiones a su cabellera

El anuncio del embarazo de Báez fue, sin dudas, uno de los momentos más comentados en redes sociales en los últimos días. La influencer eligió un formato íntimo y emotivo para dar la noticia: subió un video en el que aparecen ella, su novio Thiago y su hija Jamaica sentados en el asiento trasero de un auto, todos con gorras grises. En la primera parte del video, las gorras no mostraron ninguna inscripción, pero pronto cada una reveló su leyenda: “Papá”, “Hermana Mayor” y “Mamá”.

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La publicación superó los 100.000 “me gusta” en pocas horas y cosechó más de 2.800 comentarios, señal clara del impacto y el cariño que sigue generando Tamara en su comunidad digital. “Durante mucho tiempo soñamos con este momento, y hoy, con el corazón lleno de amor y gratitud, podemos decir que nuestro mayor milagro está en camino”. La influencer agregó que, aunque aún no conoce al bebé, su llegada ya transformó la forma en que ella y su pareja ven el mundo.

También Jamaica formó parte del cambio estético y se sumó dos extensiones de colores

"Desde el primer instante te amamos con todo el corazón, y contamos los días para abrazarte”, aseguró. Cerró el posteo con un agradecimiento a Dios y una frase que lo resumió todo: “Nuestra familia está creciendo… y no podemos ser más felices. Bebé en camino”.

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Para quienes siguen a diario la vida de Báez, la noticia no llegó del todo por sorpresa. Días antes, la influencer había celebrado su cumpleaños con una fiesta temática rodeada de globos, flores, un imponente ramo de rosas rojas con el símbolo de Cáncer, su signo zodiacal, y tortas personalizadas con sus iniciales. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue una imagen en la que Thiago, su pareja, le sostenía la panza mientras se besaban, un gesto que disparó inmediatamente los rumores de embarazo entre sus seguidores. “Feliz y agradecida por tener la familia que tengo. Pasé un hermoso cumpleaños”, había escrito entonces Tamara, eligiendo no confirmar ni desmentir nada y manteniendo el misterio hasta el anuncio oficial.

Tamara Báez anunció en Instagram que está embarazada con un video junto a Thiago Martínez y su hija Jamaica (Instagram)

Sin perder su frescura y autenticidad, Tamara Báez sigue apostando a la felicidad y al crecimiento personal. Entre extensiones, mensajes de amor y una familia en expansión, la influencer celebra el presente y contagia su alegría a una audiencia que la acompaña. Y ahora, recibe con alegría el apoyo y la espera ansiosa la llegada del nuevo bebé, que llegará para unirlos como familia más que nunca.

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