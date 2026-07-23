Un actor de Marvel criticó a la Argentina por “racista”: su respuesta ante el revuelo en redes

Mike Colter, conocida por su papel de Luke Cage en Marvel, compartió un particular video en contra de Lionel Messi y tildó a la Argentina como racista (Instagram)

Durante el Mundial 2026, el clima digital en torno a la Selección Argentina fue tan intenso como el que se vivió en los estadios. A medida que la Scaloneta avanzaba en el torneo y especialmente tras la final frente a España, las redes sociales se llenaron de mensajes críticos, debates encendidos y hasta insultos que fueron mucho más allá de lo futbolístico. Hinchas, periodistas y hasta figuras internacionales se sumaron a la ola de comentarios negativos sobre el equipo albiceleste y la Argentina en general. En los últimos días, a ese grupo se sumó el actor estadounidense Mike Colter, famoso por interpretar a Luke Cage en el universo Marvel, quien sorprendió al compartir un video contra Lionel Messi y acusar al país de “racista”.

Reconocido por su papel como el superhéroe Luke Cage tanto en la serie homónima como en The Defenders, Colter utilizó su cuenta de Instagram para replicar un reel en el que se afirmaba que “todo el mundo odia a Lionel Messi”, en referencia a la campaña antiargentina viralizada durante el Mundial. El contenido del video hacía hincapié en teorías sobre el supuesto “racismo” de la Argentina y sugería que Messi había contado con “ventaja” durante la Copa del Mundo. La publicación no tardó en viralizarse y generó un aluvión de respuestas por parte del público argentino.

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Ante la repercusión, uno de sus seguidores le escribió por privado para intentar explicarle el contexto del acoso masivo que el país venía sufriendo en redes y aclararle la situación. Sin embargo, la respuesta del actor estuvo lejos de ser conciliadora. Compartida luego por la cuenta de fanáticos Marvel Argentina, Colter justificó su postura con un extenso mensaje en el que sostuvo: “He estado criticando a mi propio país desde que tengo una plataforma. Supongo que recién descubriste mi página porque critiqué a Argentina. Llegaste tarde. No soy nacionalista. Creo que todos somos iguales y que las fronteras no importan. A nuestro presidente le gusta su presidente, así que eso debería decirte algo. Tienes razón en que no veo su fútbol, y he estado viendo fútbol americano desde la época de Kaepernick. Defiendo la igualdad. El deporte es una distracción. No me importa quién gane. Me importan, ante todo, los derechos humanos y el medio ambiente de nuestro mundo. Esa es mi pasión: defender a los niños del mundo. No idolatro a ningún hombre“.

El actor Mike Colter compartió en redes sociales un video en contra de Lionel Messi y tildando a la Argentina de "racista" (@_Margvel/X)

Y continuó: “Lo único que me impresiona es la integridad y la bondad. Así que perdón por señalar lo que está mal en el mundo. Ambos países necesitan mejorar. He recibido muchos mensajes privados con contenido racista por parte de ciudadanos de tu país desde mis publicaciones, así que obviamente eso existe. Dos cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo. Puedes ser una buena persona viviendo en un país que también tiene personas racistas. Ahora ya lo sabes”.

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Las palabras de Colter, lejos de apaciguar los ánimos, encendieron aún más el debate. En redes sociales, los seguidores argentinos manifestaron su incomodidad y molestia ante la generalización. “Menos mal que los soberbios éramos los argentinos”; “Me mata cómo se sigue creyendo cualquier mentira”; “Los estadounidenses tienen complejo de héroe”; “Insoportable con esa doble moral”; “Se comió toda la información falsa”, fueron algunos de los comentarios más repetidos en X e Instagram, reflejando el descontento y la sensación de estar siendo injustamente señalados.

El actor Mike Colter respondió con un extenso mensaje en el que detalla su crítica a Argentina y condenó los mensajes de odio recibidos. (@_Margvel/X)

Este episodio sumó un nuevo capítulo a la lista de figuras internacionales que, durante el Mundial, eligieron manifestar públicamente su rechazo o suspicacia hacia la Selección Argentina. El antecedente más resonante fue el de Samuel L. Jackson, quien también pertenece al universo Marvel y generó controversia al repostear una imagen en la que se calificaba a la Argentina como “uno de los países más racistas del mundo”, con un mensaje dirigido a la comunidad negra para que no apoyara al equipo de Lionel Scaloni. El meme, que mostraba a su personaje Stephen Warren de Django Unchained con la camiseta argentina, fue replicado miles de veces y desató debates de alcance global.

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A la controversia Marvel se sumó Pedro Pascal, el actor chileno con familia argentina, que sorprendió a muchos al poner “me gusta” en un video meme donde se tildaba de racistas a los argentinos. “Las personas negras viendo cómo pierde Argentina”, decía la publicación que recibió el like de Pascal, un gesto que no pasó desapercibido para quienes conocen el vínculo personal y familiar que mantiene con el país.

El actor, quien pertenece al universo de Marvel, se convirtió en el foco de las críticas tras su respuesta (Disney Plus)

En tiempos de redes sociales y viralización constante, un posteo, un meme o una reacción pueden encender debates que trascienden lo deportivo y tocan fibras profundas de la identidad y el orgullo nacional. La experiencia argentina en el Mundial 2026 no solo se vivió en la cancha, sino que también tuvo su propio partido fuera de ella, en el universo digital, donde la pasión y los prejuicios se cruzan a cada instante y donde, a veces, las palabras de personajes famosos pueden sumar leña al fuego en lugar de calmarlo. Así cerró el torneo para muchos: con la certeza de que el fútbol sigue siendo un idioma universal, pero las interpretaciones y los sentimientos que despierta no siempre se traducen igual de un país a otro.

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