República Dominicana

¿Qué es el larimar, la piedra semipreciosa exclusiva de República Dominicana que cautiva al mundo?

El larimar es una gema de tonalidad azul que solo se extrae en la provincia de Barahona, donde su rareza, origen volcánico y valor en la joyería han impulsado su reconocimiento mundial y su importancia para la economía dominicana

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La extracción de larimar constituye una de las actividades mineras más singulares de la República Dominicana y se concentra en yacimientos de Barahona. (Foto cortesía Ministerio de Energía y Minas)
La extracción de larimar constituye una de las actividades mineras más singulares de la República Dominicana y se concentra en yacimientos de Barahona. (Foto cortesía Ministerio de Energía y Minas)

La extracción del larimar, una piedra semipreciosa de tonalidad azul caribeño y origen volcánico, representa una de las actividades mineras más singulares de la República Dominicana. Este mineral, clasificado como una variedad rara de pectolita, ha adquirido relevancia internacional por su belleza, su escasez y su procedencia exclusiva: solo puede encontrarse en yacimientos limitados dentro de la provincia de Barahona, al suroeste del país.

Según información oficial, el 60% de la producción de larimar permanece en territorio dominicano para abastecer la demanda nacional de joyería y artesanía, mientras que el 40% se exporta. El material destinado al mercado internacional corresponde al excedente de la producción, lo que permite mantener el equilibrio entre la disponibilidad para los artesanos locales y la generación de divisas a través del comercio exterior.

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De acuerdo con datos del Ministerio de Energía y Minas, la producción de larimar en el primer semestre de 2026 alcanzó 188,696 libras. Esta cifra refleja la magnitud de la actividad minera en Barahona y subraya el impacto económico de este mineral en la región. La piedra extraída se clasifica en diferentes categorías según su color y pureza, destinándose las piezas de mayor calidad principalmente a los talleres y artesanos del país.

Desde su descubrimiento en los años setenta, el larimar ha sido objeto de creciente demanda, tanto por parte de los artesanos locales como de mercados extranjeros. La piedra destaca por su color azul, que puede variar en intensidad y suele mostrar vetas blancas o verdosas, lo que la convierte en un material muy apreciado para la elaboración de joyería y piezas artísticas. Su aspecto semitranslúcido y su origen volcánico la diferencian de otras gemas presentes en el Caribe.

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El larimar es una variedad rara de pectolita de origen volcánico que solo se encuentra en zonas limitadas de la provincia de Barahona. (Foto cortesía Ministerio de Energía y Minas)
El larimar es una variedad rara de pectolita de origen volcánico que solo se encuentra en zonas limitadas de la provincia de Barahona. (Foto cortesía Ministerio de Energía y Minas)

La importancia del larimar para la República Dominicana trasciende el ámbito económico. Su extracción y procesamiento generan empleos directos e indirectos en comunidades rurales y fomentan el desarrollo de cooperativas mineras y talleres artesanales. Además, la piedra se ha consolidado como símbolo cultural y atractivo turístico, ya que muchos visitantes buscan piezas artesanales en los mercados locales o recorren la zona minera para conocer el proceso de extracción.

El mercado internacional ha mostrado un interés creciente por el larimar, posicionándolo como una gema codiciada en países de América, Europa y Asia. Este fenómeno ha impulsado la apertura de nuevos canales de exportación y ha motivado la profesionalización del sector minero y artesanal. La exportación de la piedra se realiza bajo regulaciones estrictas para asegurar el abastecimiento interno y proteger los intereses de los productores locales.

El proceso de extracción del larimar se lleva a cabo en minas subterráneas ubicadas en la provincia de Barahona. Los mineros han logrado avances en seguridad y formalización laboral mediante la organización en cooperativas, la instalación de sistemas eléctricos y de ventilación, y la adopción de medidas para reducir los riesgos derivados de la minería.

El 60% de la producción de larimar permanece en la República Dominicana para abastecer la joyería y la artesanía, mientras el 40% se exporta. (Foto cortesía Ministerio de Energía y Minas)
El 60% de la producción de larimar permanece en la República Dominicana para abastecer la joyería y la artesanía, mientras el 40% se exporta. (Foto cortesía Ministerio de Energía y Minas)

Estas acciones buscan garantizar la seguridad de los trabajadores y la sostenibilidad de la actividad extractiva.

La cadena de valor del larimar abarca desde la extracción hasta la comercialización de piezas terminadas, con un énfasis creciente en el valor agregado. El sector artesanal se beneficia de la venta directa y la promoción de ferias que acercan a los mineros y artesanos, fortaleciendo el vínculo entre la producción y el consumo responsable.

En este contexto, la piedra semipreciosa se consolida como un emblema del patrimonio natural y cultural de la República Dominicana, y como un producto de exportación que contribuye a la diversificación económica del país.

La exclusividad del larimar y su limitada presencia en el planeta han impulsado la consolidación de normativas para proteger los intereses de los mineros locales y garantizar la permanencia del recurso para las futuras generaciones.

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