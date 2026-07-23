Hubo un tiempo en que las Mac venían con juegos incluidos: así fue la era de Pangea Software

Las primeras iMac tenían videojuegos preinstalados. (Applesfera)

Durante varios años, comprar una computadora Mac significaba mucho más que estrenar un equipo para trabajar o estudiar. A finales de los años noventa y comienzos de los 2000, Apple incluía varios videojuegos preinstalados en sus computadoras gracias a su colaboración con Pangea Software, un estudio que desarrolló títulos convertidos en clásicos para los usuarios de la marca.

Antes de la llegada de la App Store y de las actuales plataformas de distribución digital, los propietarios de un iMac podían encender el equipo por primera vez y comenzar a jugar de inmediato, sin descargar archivos ni pagar por contenido adicional. Juegos como Bugdom, Nanosaur o Cro-Mag Rally formaban parte de esa experiencia y también servían para demostrar las capacidades gráficas de las computadoras de Apple.

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Aunque hoy macOS solo incluye el tradicional juego de Ajedrez, aquella estrategia convirtió a las Mac en una plataforma con una oferta de entretenimiento integrada, una característica que desapareció con el paso de los años y los cambios tecnológicos de la compañía.

Pangea Software era el estudio encargado de hacer los videojuegos para iMac 2000.

Pangea Software, el estudio detrás de los juegos de Apple

Pangea Software fue una desarrolladora especializada en videojuegos para Mac que trabajó estrechamente con Apple durante una etapa clave de la compañía.

Mientras la industria del videojuego se concentraba principalmente en Windows y las consolas, Pangea apostó por crear títulos exclusivos para el ecosistema de Apple, optimizados para aprovechar al máximo el hardware disponible en los iMac de la época.

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Su propuesta no buscaba competir con las grandes superproducciones del mercado, sino ofrecer experiencias accesibles, entretenidas y técnicamente sólidas que funcionaran de manera fluida en los equipos de la empresa.

Gracias a esa colaboración, muchos usuarios conocieron la marca Pangea desde el primer momento en que encendían su computadora.

Bugdom es un videojuego preinstalado en iMac 2000. (Pangea Software)

Los juegos que marcaron una generación de usuarios de Mac

Entre los títulos más recordados figura Bugdom, un videojuego de aventuras en tres dimensiones protagonizado por un pequeño insecto que debía recorrer distintos escenarios para recuperar su reino.

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Otro de los grandes referentes fue Nanosaur, donde los jugadores controlaban un dinosaurio armado con tecnología futurista en un mundo prehistórico lleno de acción.

También destacó Cro-Mag Rally, un juego de carreras con personajes caricaturescos y circuitos ambientados en distintas épocas de la historia.

Aunque estos videojuegos no sobresalían por gráficos comparables con los de las consolas más potentes del momento, sí demostraban que las Mac podían ofrecer una experiencia de juego estable y divertida cuando el software estaba correctamente optimizado.

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Nanosaur es otro de los juegos que venían preinstalados en iMac 2000. (Pangea Software)

Más que entretenimiento: una demostración del hardware de Apple

Los videojuegos preinstalados también cumplían una función comercial.

Apple utilizaba estos títulos para mostrar el potencial gráfico de sus computadoras, especialmente de los iMac G3, G4 y posteriormente los G5.

Los juegos permitían exhibir animaciones en tres dimensiones, efectos visuales y un rendimiento fluido, elementos que ayudaban a diferenciar a los equipos frente a otros computadores personales.

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En una época en la que muchos usuarios dudaban sobre la capacidad de las Mac para ejecutar videojuegos, estas demostraciones ayudaban a reforzar la imagen de la plataforma.

Bugdom es un videojuego preinstalado en iMac 2000. (Pangea Software)

La estrecha integración entre hardware, sistema operativo y software permitía aprovechar al máximo los recursos disponibles, algo que Apple continúa buscando actualmente, aunque con un enfoque diferente.

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El cambio que puso fin a los juegos preinstalados

La estrategia comenzó a desaparecer con la transición de Apple hacia los procesadores Intel.

Ese cambio de arquitectura obligó a priorizar la compatibilidad del sistema operativo y el rendimiento de las aplicaciones frente a la inclusión de contenido adicional.

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Poco a poco, los videojuegos dejaron de formar parte de la instalación inicial de macOS hasta quedar únicamente el clásico Ajedrez como opción de entretenimiento integrada.

Con el tiempo también aparecieron nuevas formas de distribuir videojuegos, especialmente mediante tiendas digitales, eliminando la necesidad de incluir títulos de fábrica.

Nanosaur es otro de los juegos que venían preinstalados en iMac 2000. (Pangea Software)

Qué ocurrió con Pangea Software

Tras el fin de su estrecha relación con Apple, Pangea Software intentó adaptarse a la nueva etapa del mercado publicando algunos de sus juegos en la App Store para iPhone y iPad.

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Sin embargo, la compañía perdió el protagonismo que había alcanzado durante los años dorados de las Mac con juegos preinstalados.

Actualmente, muchos de sus títulos sobreviven gracias a versiones remasterizadas, archivos históricos o copias conservadas por aficionados, mientras que el sitio web de la empresa mantiene un aspecto que recuerda aquella época.

iMac G3 fue la computadora que salvó a Apple de la quiebra. (LEGO)

Apple apuesta hoy por otra estrategia para los videojuegos

Aunque Apple ya no incluye videojuegos en macOS, la empresa ha incrementado sus esfuerzos para atraer desarrolladores y grandes estudios al ecosistema Mac.

La llegada de procesadores Apple Silicon ha mejorado significativamente el rendimiento gráfico de las computadoras y ha permitido que títulos de alto presupuesto lleguen oficialmente a macOS.

Sin embargo, la filosofía cambió por completo. En lugar de ofrecer juegos listos para usar desde el primer encendido, Apple apuesta ahora por una plataforma donde los usuarios descargan el contenido que desean desde tiendas digitales o servicios especializados.

Así, quedó atrás una etapa recordada por muchos usuarios, cuando abrir una caja de un nuevo iMac también significaba descubrir un pequeño catálogo de videojuegos listo para disfrutar desde el primer minuto.