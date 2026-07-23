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Conmoción en el fútbol uruguayo por la muerte de Bruno Betancor a los 22 años

El ex delantero de Peñarol, que jugaba en Deportivo Italiano de la Primera División Amateur de la Asociación Uruguaya de Fútbol, falleció por un paro cardiorrespiratorio

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Fotografía en blanco y negro de Bruno Betancor de espaldas. Camiseta oscura con número 33 y la palabra 'BARRIO'. Fondo desenfocado
El futbolista Bruno Betancor falleció a los 22 años por un paro cardiorrespiratorio (@deportivoitaliano.1)

El fútbol uruguayo está de luto por la muerte del jugador Bruno Betancor. El delantero de 22 años falleció este jueves por un paro cardiorrespiratorio, según informó el club Deportivo Italiano, club al que representaba el futbolista y que compite en la Primera División Amateur de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).

“Desde Deportivo Italiano queremos informar que nuestro jugador, sí nuestro jugador, Bruno Betancor o mejor conocido como Bola, acaba de fallecer de un paro cardiorrespiratorio. Bola vivirás en cada grito de gol, en cada abrazo y en todos los corazones de este club, tu club, Deportivo Italiano y como dirías vos primo Bola hay que ver. QEPD”, fue el comunicado del club en las redes sociales que dio a conocer el diario El País de Uruguay.

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Betancor se formó en Fénix de Uruguay y llegó a Peñarol, donde debutó en Primera División en 2023 con 18 años. En el club aurinegro disputó 14 partidos desde su estreno del 25 de marzo ante Liverpool. En 2024 tuvo préstamos a Everton de Chile y a Rentistas. En el equipo de Viña del Mar anotó su único gol en el fútbol profesional, frente a Coquimbo Unido. Más tarde pasó por Cerro, y luego se incorporó al Al-Ain de Emiratos Árabes Unidos.

Retrato en blanco y negro de Bruno Betancor, con un lazo negro, el texto "BRUNO BETANCOR 2003 - 2026 CLUB ATLÉTICO PEÑAROL" y el logo del club
El Club Atlético Peñarol anuncia el fallecimiento de Bruno Betancor, jugador del club en la temporada 2023, con un retrato en blanco y negro y un lazo negro.

Tras regresar a Uruguay, el Bola Betancor acordó su vinculación a Cerrito, pero no debutó y el club resolvió rescindir el contrato. Este año se sumó a Deportivo Italiano, donde jugó cuatro partidos y convirtió dos goles en la tercera categoría del fútbol uruguayo.

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Algunos de los clubes en los que el futbolista desarrolló su breve trayectoria, como Peñarol, lo despidieron en sus redes sociales: “Lamentamos profundamente el fallecimiento de Bruno Betancor, jugador que defendió nuestros colores en la temporada 2023, siendo parte del plantel campeón del Torneo Apertura de ese año. Expresamos nuestras más sentidas condolencias a su familia, a sus amigos y al club Deportivo Italiano, abrazándolos en tan difícil momento".

Publicación de Instagram del club Everton de Viña del Mar con la foto de Bruno Emanuel Betancor Baeza y un mensaje de condolencias
El equipo chileno Everton de Viña del Mar publica el anuncio del fallecimiento de su ex jugador Bruno Betancor Baeza, quien integró el plantel profesional en 2024 (Instagram)

Por otra parte, el Club Atlético Cerro también lo recordó con un comunicado: “Manifestamos su profundo pesar por el fallecimiento de Bruno Betancor, quien supo vestir y defender con compromiso los colores de nuestra institución”. En tanto que la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales publicó en sus redes: “La MUFP está de luto. Nuestras condolencias para su familia y amigos”. También el Everton de Chile se refirió a la triste noticia: “Lamentamos profundamente el fallecimiento de Bruno Emanuel Betancor Baeza, ex jugador de Everton de Viña del Mar, quien integró nuestro plantel durante la temporada 2024. Expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, seres queridos, amigos y excompañeros, acompañándolos con respeto, afecto y un fraterno abrazo en este difícil momento”. Además, Montevideo City Torque le dedicó unas palabras al Bola. “Lamentamos profundamente el fallecimiento de Bruno Betancor. Acompañamos a su familia, amigos y a los clubes que defendió en este difícil momento”, escribieron los celestes.

El futbolista uruguayo del Bragantino Ignacio Sosa recordó a Betancor con una foto de ambos en el baby fútbol. También compartieron las formativas de Fénix y el segundo semestre de 2023 en Peñarol. “Quien te conoce sabe el corazón que tenías y lo buena gente que siempre fuiste”, escribió Sosa. Además, destacó su lealtad y compañerismo, y aseguró que lo llevará siempre en su corazón.

Ignacio Sosa y Bruno Betancor durante el paso de ambos por Peñarol de Uruguay
Ignacio Sosa y Bruno Betancor durante el paso de ambos por Peñarol de Uruguay

El pasado 17 de julio, el portal Montevideo.uy replicó imágenes de una supuesta acusación sobre el futbolista mientras se realizaba una prueba en Argentina con Deportivo Riestra. Según publicó el medio, el delantero “protagonizó una insólita situación tras no lograr pasar la evaluación ni ser fichado” al cometer “un hurto que no pasó desapercibido”. De acuerdo con las imágenes que se observan en un video, “Betancor tomó, sin autorización, las pertenencias deportivas de sus compañeros. El hecho fue captado por las cámaras de seguridad y no tardó en difundirse”. La situación se resolvió sin intervención judicial después de que el jugador abonara el valor de los elementos retirados y el club decidiera no presentar una denuncia en su contra, informó el medio citado.

Por otra parte, el Bola Betancor había protagonizado un momento particular y divertido. Su breve paso por el fútbol árabe es recordado por el inicio de aquella aventura en Medio Oriente. En su momento, el jugador hizo un vivo de TikTok en el que contaba las dificultades que había tenido para viajar hacia la región. Tras un largo recorrido con escalas, demoras y problemas con la documentación, resumió su desconcierto con un video que se hizo viral: “No sé ni en qué cuadro estoy, no sé cómo se llama, pero llegué”.

La publicación del Deportivo Italiano de Uruguay sobre Bruno Betancor
La publicación del Deportivo Italiano de Uruguay sobre Bruno Betancor

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