Este es el término popular en redes y apps de citas: love bombing, qué significa

Mujer con el celular en la mano mientras recibe mensajes amorosos que podrían interpretarse como love bombing. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las redes sociales y las aplicaciones de citas han popularizado un término que cada vez aparece con más frecuencia en conversaciones sobre relaciones sentimentales: love bombing o “bombardeo de amor”.

Aunque puede parecer una muestra de afecto intensa o un enamoramiento acelerado, especialistas en psicología advierten que, en muchos casos, se trata de una estrategia de manipulación emocional destinada a generar dependencia y ejercer control sobre la otra persona.

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El concepto ha cobrado relevancia en plataformas como Tinder, Bumble, TikTok e Instagram, donde miles de usuarios comparten experiencias relacionadas con este comportamiento. Los expertos señalan que reconocer sus señales puede ayudar a prevenir relaciones poco saludables y evitar dinámicas de abuso emocional.

Regalos constantes, mensajes ininterrumpidos y promesas apresuradas son algunas de las señales asociadas con el love bombing.

¿Qué es el love bombing?

El love bombing consiste en demostrar afecto de manera excesiva e intensa durante las primeras etapas de una relación. La persona que lo practica suele inundar a la otra con mensajes constantes, halagos, regalos, demostraciones públicas de cariño y promesas sobre un futuro juntos cuando aún llevan poco tiempo de conocerse.

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A simple vista, estas acciones pueden interpretarse como una muestra de entusiasmo o un fuerte interés romántico. Sin embargo, la psicóloga Margaret Singer explica que, cuando estas conductas aparecen de forma desproporcionada y acelerada, pueden formar parte de una estrategia para generar un vínculo de dependencia emocional.

El objetivo no es únicamente conquistar a la otra persona, sino lograr que desarrolle una confianza absoluta y reduzca sus barreras emocionales en muy poco tiempo.

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El love bombing suele comenzar con muestras intensas de afecto que pueden ocultar una estrategia de manipulación emocional.

Cómo comienza esta forma de manipulación

Uno de los aspectos que hace difícil identificar el love bombing es que suele presentarse como una historia romántica ideal.

Es común que quien adopta este comportamiento diga frases como “eres el amor de mi vida”, “nunca había sentido algo así” o proponga convivir o planear proyectos importantes apenas unas semanas después de iniciar la relación.

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También es frecuente que quiera mantener contacto permanente mediante mensajes, llamadas o videollamadas durante todo el día.

Estas demostraciones generan una sensación de exclusividad que puede resultar muy atractiva al principio, especialmente para personas que buscan una relación estable.

No obstante, los expertos recomiendan observar si el ritmo de la relación resulta excesivamente rápido o si existe presión para avanzar más allá de lo que ambos desean.

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Un enamoramiento saludable respeta los tiempos y los límites de cada persona, a diferencia del love bombing. (Imagen ilustrativa Infobae)

Las tres fases del love bombing

Los especialistas describen este comportamiento como un proceso que suele repetirse en distintas relaciones y que puede dividirse en tres etapas.

Idealización

Durante la primera fase, la persona ofrece atención constante, regalos, cumplidos y gestos románticos exagerados.

La pareja es colocada en un pedestal y recibe una validación permanente que puede hacerle sentir que encontró a su compañero ideal.

Dependencia emocional

Con el paso de los días o semanas, la víctima comienza a acostumbrarse a esa intensidad afectiva.

La atención constante produce una sensación de bienestar que fortalece el vínculo emocional y hace más difícil detectar posibles señales de alarma.

Devaluación y control

Una vez consolidada la relación, el comportamiento cambia.

El afecto disminuye de manera repentina, aparecen críticas, celos, intentos de controlar las decisiones de la pareja o estrategias para aislarla de familiares y amigos.

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En algunos casos, el cariño se utiliza como una recompensa o un castigo, dependiendo del comportamiento de la otra persona.

El término love bombing se ha popularizado en redes sociales y aplicaciones de citas como Tinder y Bumble para describir una posible "red flag" en las relaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo diferenciarlo de un enamoramiento sano

No todas las relaciones intensas representan un caso de love bombing. Los especialistas explican que el entusiasmo inicial forma parte del proceso natural de enamoramiento y puede incluir muestras frecuentes de afecto.

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La diferencia principal está en el respeto por los límites personales. En una relación saludable, ambas personas aceptan que cada uno conserve sus espacios, amistades, actividades e independencia.

Por el contrario, cuando alguien responde con molestia, culpa o presión porque su pareja necesita tiempo para sí misma o desea avanzar con mayor calma, puede tratarse de una señal de alerta.

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Asimismo, los expertos recomiendan prestar atención a la rapidez con la que se desarrollan los compromisos importantes y a la sensación emocional que produce la relación.

Se recomienda prestar atención a las demostraciones de cariño excesivas durante las primeras etapas de una relación.- (imágen Ilustrativa Infobae)

Señales para identificar una posible “red flag”

En psicología, una “red flag” hace referencia a un comportamiento que podría anticipar problemas futuros dentro de una relación.

Entre las señales más frecuentes asociadas al love bombing se encuentran los mensajes constantes durante todo el día, las declaraciones de amor muy tempranas, los regalos excesivos, la necesidad de conocer todos los movimientos de la pareja y las promesas de un futuro juntos cuando aún existe poco tiempo de convivencia.

Los especialistas señalan que una relación sana genera confianza, tranquilidad y respeto mutuo.

En cambio, cuando el afecto resulta abrumador, produce ansiedad o da la impresión de ser demasiado perfecto desde el principio, aconsejan detenerse, analizar la situación y mantener los propios límites.