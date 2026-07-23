El gobierno de El Salvador busca atraer inversión turca en energías renovables y tecnologías avanzadas

El Salvador y Turquía reafirmaron su voluntad de fortalecer las relaciones bilaterales y expandir la cooperación en áreas estratégicas./ (Vicepresidencia de la República)

El Salvador y Turquía han reafirmado su voluntad de fortalecer las relaciones bilaterales y expandir la cooperación en diversas áreas estratégicas.

El vicepresidente de la República de El Salvador, Félix Ulloa, recibió a la nueva embajadora de Turquía en el país, Şule Öztunç, en una reunión enfocada en consolidar los lazos diplomáticos y explorar nuevas oportunidades de colaboración.

El encuentro, realizado en San Salvador, se centró en identificar proyectos conjuntos y promover el intercambio comercial entre ambas naciones.

Durante la reunión, Ulloa brindó la bienvenida oficial a la diplomática turca, quien recientemente presentó sus cartas credenciales ante el presidente Nayib Bukele.

El vicepresidente agradeció la cooperación y el apoyo brindado por Turquía en los últimos años, y expresó el interés del gobierno salvadoreño en incrementar la presencia de empresas turcas en el país. Según Ulloa, la llegada de nuevas inversiones turcas sería clave para el desarrollo económico y la transferencia de tecnología, especialmente en sectores de energías renovables y tecnologías avanzadas.

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El funcionario salvadoreño destacó las oportunidades que ofrece El Salvador en materia de energías renovables, haciendo énfasis en el desarrollo de proyectos geotérmicos en zonas como Chinameca, Conchagua y San Vicente.

Además, subrayó la importancia de espacios simbólicos como la Plaza Türkiye, ubicada en el Parque Maquilishuat, donde fue inaugurado un busto del fundador y primer presidente de la República de Turquía, Mustafa Kemal Atatürk.

Este espacio, según Ulloa, simboliza los lazos de amistad y cooperación que se han fortalecido en los últimos años.

Félix Ulloa recibió en San Salvador a la embajadora Şule Öztunç para consolidar los lazos diplomáticos y promover el intercambio comercial./(Vicepresidencia de la República)

Por su parte, la embajadora Öztunç resaltó que, desde la llegada del gobierno de Bukele, se han ampliado las posibilidades para la cooperación bilateral en áreas clave como la tecnología, el turismo y la inversión. Señaló que Turquía, a través de su Agencia de Cooperación y Coordinación (TİKA), impulsa diversos proyectos en El Salvador y destacó que una de las mayores inversiones turcas en América Latina se encuentra precisamente en el país centroamericano.

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La diplomática también agradeció el respaldo de la Vicepresidencia salvadoreña al fortalecimiento de las relaciones, haciendo mención a la participación de Ulloa en el Foro Diplomático de Antalya, un espacio internacional que ha contribuido al acercamiento y diálogo entre ambas naciones.

El fortalecimiento de los lazos con Turquía es parte de una agenda internacional más amplia que ha desarrollado Félix Ulloa a lo largo de 2026.

En los últimos meses, el vicepresidente ha sostenido reuniones con representantes de diversas naciones y organismos multilaterales, consolidando así la política exterior salvadoreña. Entre los encuentros más relevantes, destaca la reunión con el ministro de Asuntos Exteriores de Qatar, en la cual se abordaron proyectos de cooperación en infraestructura y educación. Ulloa también se reunió con diplomáticos de la Unión Europea para dialogar sobre inversiones y cooperación técnica, y participó en foros internacionales sobre desarrollo sostenible y cambio climático.

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En su gira por Asia, el vicepresidente Ulloa sostuvo conversaciones con autoridades de Corea del Sur y Japón, buscando atraer inversión extranjera y promover la transferencia de conocimiento en áreas de innovación tecnológica.

Durante su visita a Seúl, abordó la creación de alianzas para el desarrollo de ciudades inteligentes y el fortalecimiento del sector manufacturero. En Tokio, dialogó con líderes empresariales sobre oportunidades en el sector agrícola y la diversificación de exportaciones salvadoreñas.

La embajadora de Turquía Şule Öztunç afirmó que la cooperación bilateral con El Salvador se amplió en tecnología, turismo e inversión desde la llegada del gobierno de Nayib Bukele./ (Vicepresidencia de la República)

Estas acciones, en conjunto con el fortalecimiento de la relación con Turquía, reflejan la estrategia del gobierno de El Salvador de diversificar sus alianzas internacionales y maximizar el impacto de la cooperación bilateral. Tanto la Vicepresidencia como la Cancillería han reiterado su disposición para continuar impulsando el diálogo político, promover nuevos proyectos de inversión y consolidar la presencia del país en escenarios multilaterales.

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La reciente reunión entre Félix Ulloa y la embajadora Şule Öztunç marca un nuevo capítulo en la relación entre El Salvador y Turquía. Ambas partes coincidieron en la importancia de seguir trabajando para robustecer el intercambio comercial, fomentar nuevas inversiones y desarrollar proyectos de beneficio mutuo. Con una agenda internacional activa y una apertura al diálogo con distintos actores globales, El Salvador busca posicionarse como un socio estratégico en la región y promover el desarrollo sostenible a través de la cooperación internacional.