Formato físico o digital: cuál opción conversa mejor la calidad de las películas y series

El debate entre formato físico y digital ganó relevancia por el avance del streaming y por decisiones como la de Sony de dejar de fabricar Blu-ray. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El debate sobre qué formato conserva mejor las series y las películas: el físico o el digital, se ha vuelto cada vez más relevante con la transformación de los hábitos de consumo y tras decisiones como las de Sony de dejar de fábricar formatos como el Blu-ray.

La aparición de plataformas de streaming, la facilidad de acceso a títulos recientes y la desaparición progresiva de los soportes ópticos han cambiado la relación del público con sus obras favoritas.

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Sin embargo, detrás de la comodidad de un clic, existen diferencias profundas entre las versiones que se pueden ver y conservar en cada formato, así como riesgos y ventajas que es fundamental conocer antes de decidir dónde invertir tiempo y dinero.

Cuáles son las diferencias entre el formato físico y digital

Propiedad y control sobre los contenidos

Uno de los argumentos principales a favor del formato físico radica en el concepto de propiedad. Cuando una persona adquiere una película o serie en DVD o Blu-ray, obtiene un objeto tangible que puede reproducir, prestar o conservar sin depender de terceros.

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La compra digital no garantiza la propiedad del contenido, porque el usuario accede a una licencia que puede desaparecer si la plataforma pierde los derechos.

En el caso del digital, la situación es diferente: aunque se pague por una copia, lo que realmente se obtiene es una licencia temporal para acceder al contenido. Si la plataforma de streaming pierde los derechos o decide retirar el título, el usuario se queda sin acceso, a pesar de haber pagado.

Alteraciones y ediciones entre formatos

El valor documental del formato físico también se refleja en la conservación de versiones originales. Por ejemplo, las bandas sonoras originales pueden ser sustituidas por cuestiones de derechos. Series como “The Wonder Years” y “Friday Night Lights” sufrieron la pérdida de canciones emblemáticas en sus primeras ediciones digitales y en DVD, como cuenta How to Geek.

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Solo años después, algunas plataformas de streaming lograron restaurar parte del material original, aunque siempre persiste la posibilidad de que los derechos vuelvan a cambiar y la música se modifique o elimine nuevamente.

Calidad técnica: Blu-ray frente a streaming

La diferencia en calidad de imagen y sonido entre Blu-ray y streaming es considerable desde un punto de vista técnico. Un disco Blu-ray estándar puede almacenar hasta 50 GB de datos y reproducir contenido en alta definición real, con tasas de transferencia de 35 megabits por segundo.

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El Blu-ray ofrece una calidad de imagen y sonido superior al streaming por su mayor capacidad de datos y sus tasas de transferencia más altas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En comparación, la mayoría de los servicios de streaming transmiten películas en alta definición a una tasa de solo 5 megabits por segundo.

La diferencia se vuelve aún más notoria en el caso de películas largas y visualmente complejas. Un ejemplo es “2001: Odisea del espacio”, que en Blu-ray utiliza cerca de 40 GB para la película completa, frente a los aproximadamente 5 GB que requiere en streaming.

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Esta distancia en la cantidad de datos se traduce en imágenes más nítidas, colores más vivos, menos artefactos de compresión y audio de mayor calidad en el soporte físico.

En el caso del 4K, la brecha se amplía todavía más. Los discos Blu-ray Ultra HD pueden contener hasta 100 GB y ofrecer tasas de transferencia muy superiores a las del streaming, donde la compresión es indispensable para poder transmitir películas a través de conexiones domésticas.

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La reducción de la producción de discos físicos anticipa un futuro en el que la conservación de versiones originales dependerá cada vez más del mercado digital. (dpa)

Accesibilidad y compatibilidad de los equipos

El DVD ha sido, históricamente, el formato más accesible y difundido, con reproductores aún presentes en muchas computadoras y hogares. El Blu-ray, aunque es superior en calidad, requiere equipos compatibles. Para quienes buscan versatilidad, existen reproductores multirregión que permiten acceder a ediciones exclusivas de otros países, ampliando así el universo de títulos disponibles.

Invertir en un reproductor multirregión puede ser la mejor opción si se desea una colección variada, ya que algunos lanzamientos solo están disponibles en mercados específicos. Además, los reproductores Blu-ray suelen ser retrocompatibles con DVD, lo que facilita la transición y el acceso a una biblioteca más amplia.

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Riesgos del streaming y el futuro del formato físico

El streaming, sin duda, ofrece una comodidad incomparable para el usuario promedio y promueve el descubrimiento de nuevos títulos. Sin embargo, la dependencia de licencias y la volatilidad de los catálogos implican riesgos para los aficionados que buscan conservar sus películas y series favoritas en su versión más fiel.

A corto plazo, el formato físico sigue siendo la opción preferida para quienes valoran la calidad, la integridad y la permanencia de las obras. No obstante, la tendencia de la industria apunta hacia una reducción progresiva de la producción de discos.

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Empresas como Sony han anunciado el cese de fabricación de copias físicas de ciertos productos, lo que anticipa un futuro en el que acceder a las versiones originales dependerá cada vez más de la disponibilidad digital y de las decisiones empresariales.