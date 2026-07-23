La madre de Wanda Nara criticó la actitud de Mauro Icardi luego del robo: “Está lastimando a mis nietas”

La mamá de Wanda Nara cambió de opinión y habló contra su exyerno

El domingo 19 de julio, mientras Wanda Nara seguía la final del Mundial desde Nueva York, un grupo de hombres entró a robar en su casa de campo a las afueras de Milán. En la propiedad estaba Nora Colosimo, la madre de la empresaria, a cargo de cuatro de sus cinco hijos. El miedo que vivieron los pequeños esa noche empujó a Nora a romper el silencio. Primero habló en Bondi Live, donde dijo que a Mauro Icardi lo quería como “el papá de mis nietas”. Días después, en conversación con Moria Casán en La Mañana con Moria (Eltrece), el tono fue otro.

En comunicación telefónica desde Milán, Nora decidió no guardarse nada y ante las preguntas de Casán sobre su vínculo con Icardi. Explicó que durante los doce años que duró el matrimonio entre Wanda y el delantero, ella fue la persona de confianza de ambos. La llamaban antes de cada viaje para dejarle los chicos, y los propios niños la elegían para quedar a su cargo.

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El relato que siguió sorprendió al piso. Nora reveló que cuando Icardi y Wanda atravesaban sus crisis más fuertes, era él quien la llamaba a ella para pedirle que intercediera. “Yo tuve charlas hermosas con Mauro, hermosas”, dijo. Y fue más lejos: en una de esas peleas, cuando Wanda se fue de la casa, Icardi pasó la primera noche en el departamento de su suegra. “Tuve el honor que durmió en mi cama Mauro. Si para mí en ese momento era un hijo más. Obvio que después la gente cambia”, señaló, aclarando de inmediato, entre risas, que había dormido solo y que ella misma le había dado la llave y hasta le había ofrecido el auto.

La madre de la empresaria no se guardó su opinión acerca de la actriz y fue filosa a la hora de hablar de ella (Video: El ejército de la mañana-Bondi Live)

A la hora de hablar de la nueva relación del delantero, quien hace casi dos años está en pareja con la China Suárez, aseguró que no es lo que parece y dejó en claro lo que piensa de ese vínculo: “Hay un interés creado de ambas partes”, analizó, antes de ser más directa: “Yo a Mauro le deseo lo mejor del mundo. Pero él se está equivocando. Me está lastimando lo que más amo en este mundo, a mis nietas”.

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El centro del reclamo es concreto. Las hijas de Wanda e Icardi no pueden regresar a Buenos Aires porque el delantero no firma los documentos necesarios. Tras el robo, los niños tienen miedo de volver a la casa de campo y permanecen en un hotel en Milán junto a su madre. “Las nenas no pueden volver a Buenos Aires si él no firma”, subrayó Nora. Y agregó: “Un papá que tiene bien la cabeza, que psicológicamente, emocionalmente está contenido, no puede tener las nenas varadas en una habitación de hotel en Milán”.

Nora también salió al cruce de quienes compararon la situación con episodios anteriores, cuando se dijo que Wanda le había retenido los pasaportes a Maxi López, padre de sus tres hijos varones. Lo desmintió con un dato de la víspera: el ex River había ido a la casa de campo el día después del robo a buscar a sus hijos para llevárselos a Suiza. “Con Maxi hablo más ahora que cuando era el marido de Wanda”, reconoció. Describió el reencuentro con emoción: “El abrazo que nos dimos ayer y como yo lloré y me abrazó y me contuvo y me dio un beso arriba en la cabeza, porque mide dos metros este hombre”.

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La mamá de Wanda Nara contó los objetos que se llevaron y deslizó una teoría (Video: El ejército de la mañana- Bondi Live)

Sobre los errores pasados de López, Nora fue contundente: “Nunca Wanda le retuvo los pasaportes a los nenes. Maxi dijo: ‘Yo me equivoqué, yo hice muchas cagadas’, y lo reconoció. Y ni yo, que tengo un micrófono ahora, salgo a hablar y nunca hablaría las cosas que sé que hizo, porque fue joven, porque se equivocó y porque volvió”.

Cuando Casán le preguntó si Wanda seguía enamorada de Icardi, Nora lo descartó sin dudar. Recordó que fue su hija quien terminó la relación en múltiples ocasiones, y que la gente parece haberlo olvidado. “Escucho que la gente dice ‘Wanda soltá, Wanda soltá’. ¿Soltá qué? Si lo soltó el día que se armó el lío con la policía de vuelta, cuando se agarró sus bolsos y se vino de Estambul para acá, cuando de Francia se fue para acá”, enumeró. Y cerró con una advertencia sobre lo que sabe y elige no decir: “Vos pensá, Moria, que yo soy la mamá de Wanda y de Zaira. Las cosas que yo sé de mis hijas no las saben todos”.

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