Economía

Vuelven los litigios de holdouts: nueva demanda en EEUU contra la provincia de Buenos Aires por el canje 2021

La firma alemana Daniels Invest, que no ingresó en la reestructuración de 2021, inició un juicio en Tribunal del Distrito Sur neoyorquino. La explicación que dio -en su momento- el ministro de Hacienda provincial, Pablo López, y los precedentes

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Primer plano de Axel Kicillof, un hombre de cabello oscuro y ojos claros, hablando en un micrófono negro, con un fondo azul que muestra las letras "FAM"
Un fondo que no ingresó en el canje de 2021 demandó a la provincia de Buenos Aires en la Justicia estadounidense.

Un nuevo conflicto judicial se abrió en Estados Unidos contra la provincia de Buenos Aires por el canje de deuda que se llevó a cabo en 2021. La firma de inversión alemana Daniels Invest GmbH presentó una demanda contra el distrito bonaerense ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York en reclamo de dos series de bonos emitidos al haber rechazado la propuesta y ahora exige el cobro de títulos que suman un valor nominal original de €15,1 millones en bonos en euros y USD 2,6 millones en bonos en dólares.

El fondo europeo no adhirió a la reestructuración que propuso la provincia en 2021 y ahora reclama el pago de 2,5 millones de euros y 866.000 dólares de capital pendientes. Otros acreedores que también rechazaron el canje siguen de cerca la evolución del caso para evaluar si la provincia opta por cerrar la demanda mediante un pago, como ocurrió en otros litigios durante el mismo año.

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La reestructuración de deuda bajo ley extranjera se realizó hace cinco años, bajo la gestión del ministro de Hacienda y Finanzas provincial, Pablo López. En su momento, el funcionario comunicó que la jurisdicción que conduce Axel Kicillof obtuvo una adhesión suficiente para canjear prácticamente el 98% de la deuda alcanzada por la propuesta. Según López, el acuerdo permitió restablecer condiciones para lograr una deuda sostenible y generó un alivio financiero superior a USD 4.600 millones entre 2021 y 2027.

El trasfondo del canje

El ministro explicó que la nueva estructura de vencimientos le dio margen al Ejecutivo para asignar recursos a obras en infraestructura y extensión de plazos. La reestructuración redujo el costo promedio de la deuda y permitió estabilizar el perfil de vencimientos para el largo plazo. El contexto que motivó el canje incluyó una acumulación de deuda en moneda extranjera en años previos. Entre 2016 y 2017, bajo el mandato de María Eugenia Vidal, la provincia emitió bonos por más de USD 5.000 millones en el mercado internacional de capitales. Según el oficialismo actual, en el decenio anterior, las emisiones fueron por 3.500 millones de dólares.

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El canje de deuda de 2021, que llevó a cabo el gobernador, Axel Kicillof, y el ministro de Hacienda, Pablo Flores, involucró títulos bajo ley extranjera emitidos en años previos. (Foto crédito: Reuters)
El canje de deuda de 2021, que llevó a cabo el gobernador, Axel Kicillof, y el ministro de Hacienda, Pablo Flores, involucró títulos bajo ley extranjera emitidos en años previos. (Foto crédito: Reuters)

La presentación oficial de ese momento mostró que, al contar con ingresos en moneda local y deuda en dólares y euros, la provincia incrementó su exposición al riesgo cambiario. Las devaluaciones de 2018 y 2019 afectaron la capacidad de pago. El peso de los servicios de deuda sobre los recursos netos de coparticipación se duplicó: pasó del 10% en 2016 al 20% en 2019. El cupón promedio de los bonos en dólares llegó al 8,3 por ciento.

El perfil de vencimientos antes de la reestructuración concentraba pagos en el corto y mediano plazo. Entre 2020 y 2023, la provincia de Buenos Aires debía afrontar servicios de bonos bajo ley extranjera por más de USD 5.600 millones, un promedio anual de USD 1.400 millones, y el 76% de esos vencimientos correspondía a deuda emitida en el período 2016-2019 bajo la gestión de Cambiemos.

La renegociación involucró 11 bonos bajo dos indentures distintos y cubrió deuda elegible por USD 7.178 millones más intereses devengados, que representaba el 68% del stock total provincial. El 81% del monto total estaba denominado en dólares y el 19% en euros. Luego del proceso, el 98% de la deuda se canjeó por nuevos bonos con vencimientos extendidos y cupones iniciales más bajos.

La nueva estructura de bonos incluyó un período de gracia para el pago de capital hasta 2024, lo que le dio aire al distrito bonaerense para afrontar los pagos significativos. Además, la vida media de los bonos se triplicó, pasando de 3,2 años a 10,6 años, y la reducción del cupón promedio ponderado fue de 7,5% a 5,7 por ciento.

Carlos Bianco, Nicolás Kreplak, Pablo López en conferencia de prensa PBA
El ministro de Hacienda de la provincia de Buenos Aires, Pablo López, sostuvo que el canje de deuda de 2021 permitiría asignar recursos para infraestructura. (Foto crédito: Reuters).

Con precedente

El rechazo de algunos acreedores a la propuesta provincial derivó ahora en el inicio de litigios como el de Daniels Invest GmbH, que ahora reclama en la justicia estadounidense por el capital impago. Otros holdouts (fondos buitres) que no ingresaron al canje siguen de cerca la resolución de este caso, atentos a la posibilidad de que la provincia acuerde un pago para cerrar el litigio. Esta situación genera incertidumbre sobre el comportamiento de quienes todavía conservan títulos sin reestructurar.

La demanda presentada por Daniels Invest GmbH se enmarca en lo que el CEO de Latin Advisors, Sebastian Maril, describió como “el típico proceso litigioso en Estados Unidos contra un subsoberano que tiene una deuda reestructurada que ya cerró y se quedaron algunos holdouts afuera”. El especialista explicó que los fondos más conocidos iniciaron juicio y recuperaron unos USD 150 millones a comienzos de 2026, después de varios años de litigio. Según Maril, “ahora aparecieron otros holdouts que son alemanes, que buscan copiar la iniciativa que tomaron los primeros y, como hay precedente en la Corte, ellos también quieren cobrar”.

Maril detalló que el proceso avanza paso por paso y que resta esperar la estrategia de defensa de la provincia, así como la decisión del juez respecto a si el caso se tramita con rapidez o sigue el derrotero de litigios previos. “Aunque dudo que sea así, para mí va a ser un proceso lento como el anterior”, subrayó el CEO de Latin Advisors.

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