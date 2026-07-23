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Tráiler de EA Sports FC 27 con Kylian Mbappé, Bellingham y Ted Lasso: ¿cuándo sale el juego?

La nueva entrega del simulador de fútbol introduce una modalidad social que traslada el juego a las calles y un mercado de transferencias renovado en el modo Carrera

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El tráiler promocional de EA Sports FC 27 dura 2:35 segundos y muestra varios detalles del videojuego. (Tomado de Youtube)

EA Sports liberó oficialmente el tráiler de EA Sports FC 27. El vídeo permite observar las primeras novedades visuales y mecánicas que acompañarán a esta entrega de la franquicia futbolística, que estará disponible para la compra 25 de septiembre de 2026.

En la pieza audiovisual destacan figuras internacionales del fútbol como Kylian Mbappé y Jude Bellingham, quienes aparecen en secuencias de juego y en la portada.

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Asimismo, la presentación confirma la presencia de elementos del entretenimiento televisivo como el AFC Richmond y su director técnico ficticio Ted Lasso, que aparece en los primeros segundos del video.

Qué estrellas y personajes destacados aparecen en el tráiler

Kylian Mbappé y Jude Bellingham, sentados en un sofá marrón, sujetan controladores de videojuegos. En la pared, logo EA SPORTS FC 27. Balón de fútbol
Kylian Mbappé y Jude Bellingham encabezan la presentación oficial de EA Sports FC 27, participando activamente tanto en la promoción como en las secuencias de diálogo del avance. (EA SPORTS FC 27)

El tráiler oficial de EA Sports FC 27 reúne a destacadas figuras del fútbol internacional actual. Entre las apariciones principales se encuentran el delantero francés Kylian Mbappé y el centrocampista inglés Jude Bellingham, quienes protagonizan secuencias de diálogo e intercambio de impresiones dentro de la producción.

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Junto a ellos figuran futbolistas de primer nivel pertenecientes a clubes de las principales ligas masculinas y femeninas de Europa.

El avance confirma el regreso de Alex Hunter, personaje principal de la antigua modalidad de historia “El Camino”, quien asume el rol de mentor dentro del nuevo entorno del videojuego.

En qué consiste la modalidad social “The Grounds” de EA Sports FC 27

Un jugador de fútbol realiza una chilena con la pelota en el aire, frente a otros dos jugadores, un aro de baloncesto, edificios urbanos y graffiti
La nueva modalidad "The Grounds" traslada la experiencia futbolística a espacios urbanos y distritos sociales, integrando partidos informales y duelos 1 contra 1. (EA SPORTS FC 27)

Una de las adiciones centrales de esta edición es la modalidad “The Grounds”, concebida como un espacio de juego social donde el fútbol de calle se conecta con la experiencia del estadio.

En este contexto, los usuarios pueden participar en partidos informales, duelos individuales de 1 contra 1 o formar equipo con amigos en la modalidad de Clubes. El espacio está diseñado para interactuar con mentores reconocidos de este deporte, incrementar destrezas e intercambiar opciones de personalización dentro y fuera de la cancha.

Esta modalidad incluye diversos distritos urbanos representados en el tráiler, tales como Parkside District, Montclair District y Zeiza District, cada uno con características estéticas y áreas de juego particulares.

Es importante señalar que la experiencia de “The Grounds”, incluyendo la integración con el modo Clubes en este formato, está disponible únicamente en las versiones para PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC y la plataforma Nintendo Switch 2.

Cuáles son las principales mejoras en la jugabilidad de EA Sports FC 27

Cinco futbolistas en un campo de césped, tres con camiseta celeste y dos con camiseta roja, disputan un balón blanco y morado
Los ajustes en la inteligencia artificial y el control defensivo buscan ofrecer una jugabilidad más competitiva y precisa en los enfrentamientos en el terreno de juego. (EA SPORTS FC 27)

En el apartado técnico y mecánico, EA Sports FC 27 introduce ajustes destinados a ofrecer un control más preciso en todos los modos de juego. La jugabilidad presenta una mayor fluidez en las transiciones, un equilibrio renovado en la inteligencia artificial defensiva y un sistema de ventaja de control enfocado en el juego competitivo.

A esto se suma una mayor conciencia de ataque por parte de los futbolistas controlados por el sistema, facilitando movimientos como la evasión del fuera de lugar y combinaciones de pases rápidos.

Entre las innovaciones específicas en jugabilidad destacan los tiros de esquina dinámicos de dos fases, que permiten planificar el cobro con opciones avanzadas de posicionamiento y táctica fijada.

Se incorporan mecánicas de pase y seguimiento (pass & follow) e incursiones en desmarque curvo (curved underlap), elementos solicitados por la comunidad de usuarios para incrementar las alternativas tácticas durante la construcción ofensiva.

Cómo cambia el modo Carrera con el nuevo mercado de transferencias

Jugadora de fútbol de espalda con camiseta azul, número 12, THOMPS, y un balón. Campo de fútbol iluminado, otros jugadores, público y personal de cámara
EA Sports FC 27 mantiene el protagonismo del fútbol femenino y masculino en sus licencias oficiales, integrando a más de 21,000 deportistas en más de 35 ligas globales. (EA SPORTS FC 27)

El modo Carrera de Director Técnico recibe una reestructuración profunda en la gestión administrativa y en el comportamiento de los fichajes.

Quienes asuman el rol de directores técnicos virtuales deberán dominar nuevas herramientas de negociación, que incluyen cláusulas de rendimiento y opciones de recompra en los contratos.

Adicionalmente, el juego implementa el sistema de OVR dinámico (valoración general dinámica), el cual modifica de manera constante los atributos globales de los futbolistas.

La entrega mantiene como eje de su propuesta un amplio margen de licencias oficiales y representación deportiva global. El juego cuenta con una base de datos que supera los 21,000 futbolistas pertenecientes a más de 800 clubes y selecciones de las modalidades masculina y femenina.

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