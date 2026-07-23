Emigraron desde Venezuela, emprendieron en la Argentina y acaban de obtener USD 100 millones de inversión en Wall Street

Un cartel digital de Nasdaq en Times Square, Nueva York, destaca la inversión de 100 millones de dólares de Cashea para el crédito en Venezuela. (Endeavor)

La historia de Cashea reúne migración, innovación tecnológica y una apuesta contundente por la economía de consumo en Venezuela. En 2026, la empresa de soluciones de financiamiento digital anunció una recaudación de USD 100 millones de capital global, un hito que la posicionó como referencia del ecosistema emprendedor latinoamericano y la convirtió en una de las compañías tecnológicas más relevantes de la región. El CEO de la firma, Pedro Vallenilla, detalló en diálogo con Infobae la génesis del proyecto, el rol de la comunidad argentina y los desafíos de operar en un país que experimentó el colapso casi total de su sistema crediticio.

El nacimiento de Cashea tuvo lugar en 2022, cuando un grupo de emprendedores venezolanos y argentinos decidió lanzar una plataforma orientada a reconstruir el acceso al crédito en Venezuela. “En el 2022, lanzamos Cashea. Le debo mucho a Argentina, porque vine buscando aprender de lo mejor de Latinoamérica y terminé encontrando un país con un ecosistema de tecnología y emprendimiento muy potente”, contó Vallenilla. El CEO reside en Buenos Aires desde 2021 y, junto a su equipo, logró conectar talento de distintas nacionalidades para diseñar un producto pensado para el mercado venezolano.

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La empresa surgió como respuesta a la desaparición casi total del crédito al consumo en Venezuela, tras años de hiperinflación y restricciones bancarias. “Después de la hiperinflación, las tarjetas de crédito en Venezuela desaparecieron. Más de 10 millones de tarjetas dejaron de existir y el 99% del crédito de consumo se esfumó”, explicó el directivo durante la entrevista. El proyecto tomó como modelo las plataformas de tipo “buy now, pay later”, pero adaptadas a las necesidades y particularidades del contexto venezolano.

Cashea desarrolló un sistema en el que los propios comercios financian las compras de los usuarios contra su inventario, mientras la empresa brinda garantías y gestión del riesgo. “Nacimos como una plataforma tecnológica que habilita a los comercios a prestar. Son los comercios quienes prestan contra su inventario y Cashea funciona como un seguro que cubre al comerciante si el usuario deja de pagar”, detalló Vallenilla. Este modelo permitió escalar sin requerir grandes sumas de capital al inicio y alcanzar rentabilidad en 2024. Más adelante, con el crecimiento de la operación, la empresa comenzó a adquirir esas obligaciones para dar liquidez a los comercios.

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Una bandera amarilla con el logotipo y el nombre de Cashea se alza en un área urbana de Venezuela (Endeavor)

El equipo fundador está compuesto por cuatro socios de orígenes diversos: Pedro Vallenilla (CEO), Nicolás Curat (CTO), Ramón Lange Fernández (COO) y Arnoldo Gabaldón (CFO). Vallenilla y Curat son familiares y se conocen desde la infancia, mientras que los otros socios se sumaron tras conocerse en ámbitos universitarios y profesionales. Curat, argentino-venezolano, aportó experiencia desde la Universidad Austral y en el ecosistema tecnológico local. Lange Fernández venía de trabajar siete años en Rappi y Gabaldón sumó experiencia internacional tras estudiar en Stanford y Harvard y liderar una fintech en México y Colombia.

Desde Buenos Aires, Cashea montó un hub tecnológico y de producto, con más de 125 empleados argentinos de un total de mil personas en la compañía. “Somos más de ciento veinticinco personas en Argentina trabajando para Venezuela. Mucho del talento que necesitábamos no lo pudimos encontrar en Venezuela por la diáspora. Buscamos a los mejores, estén donde estén”, relató el CEO. La estructura de Cashea incluye colaboradores en catorce países, entre ellos México, Estados Unidos e Inglaterra, y la dirección del desarrollo de producto y tecnología recae sobre el equipo en Buenos Aires.

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El vínculo con la comunidad emprendedora argentina resultó decisivo para el crecimiento de Cashea. La empresa se integró en el ecosistema de Endeavor, participó del programa Scaleup en 2024 y un año después ingresó como miembro global de la organización. “Siempre escuché sobre el valor del ecosistema de Endeavor. Mandamos un correo en frío diciendo: somos un grupo de argentinos y venezolanos trabajando para Venezuela desde Argentina”, recordó Vallenilla. Endeavor no solo ofreció mentoría sino que también se sumó como inversor institucional en la última ronda de financiamiento.

La operación de Cashea se centra en Venezuela, donde la plataforma ya suma más de 10 millones de cuentas y una red de 40.000 comercios afiliados. “Hoy, más del cincuenta por ciento de la población del país utiliza Cashea. Atendemos desde compras cotidianas hasta la adquisición de electrodomésticos, motocicletas o computadoras”, precisó el CEO. El ticket promedio de transacción es de 70 dólares, y la aplicación permite comprar online o en tiendas físicas mediante pagos iniciales y cuotas sin interés.

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Cashea ya suma más de 10 millones de usuarios en Venezuela y opera en alianza con 40.000 comercios en todo el país (Cashea)

La app de Cashea, completamente digital, habilita al usuario a realizar compras en miles de puntos de venta mediante un sistema de códigos QR y pagos en bolívares al tipo de cambio del día, aunque los compromisos están indexados al dólar. Según los datos de la empresa, la plataforma procesó más de 110 millones de transacciones y alcanzó un volumen mensual de 650 millones de dólares a fines de 2025.

El modelo de Cashea se construyó sobre la premisa de restaurar la confianza entre comercios y consumidores en un entorno donde el crédito tradicional dejó de existir. “Nuestra obsesión es construir una herramienta para todos los venezolanos, llegar al setenta o setenta y cinco por ciento de la población adulta en los próximos dos años y convertirnos en su opción preferida para todas las compras”, indicó Vallenilla en la conversación con Infobae.

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El financiamiento internacional obtenido en 2026 incluyó una Serie A de 40 millones de dólares, liderada por Spice Expeditions, y una Serie B de 60 millones de dólares encabezada por FinSight Ventures, con la participación de fondos universitarios de Estados Unidos, firmas de venture capital globales y otros inversores latinoamericanos. El 100% de estos recursos se destinará a Venezuela, con el objetivo de continuar expandiendo el acceso al crédito y lanzar nuevas soluciones para consumidores y comercios.

El CEO remarcó el impacto de la migración y la conexión entre países para el éxito del proyecto. “Me fui de Venezuela para aprender de lo mejor de Latinoamérica y del mundo. Lo que nunca imaginé es que el mundo nos iba a acompañar para la reconstrucción de Venezuela”, expresó. Además, subrayó que la compañía reúne a colaboradores de quince nacionalidades que dedican sus esfuerzos a crear soluciones tecnológicas para el mercado venezolano.

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Un banner vertical amarillo de Cashea cuelga en la calle, invitando a impulsar negocios frente a un edificio azul.

La relación de Cashea con Argentina atraviesa toda la historia de la compañía, desde la formación del equipo hasta el desarrollo de producto y la integración en redes de apoyo emprendedor. “Argentina fue el país donde incubamos y desarrollamos la compañía, siempre con el foco en construir y trabajar para Venezuela”, relató Vallenilla. La decisión de radicar parte del equipo en Buenos Aires respondió a la búsqueda de talento y al deseo de integrar aprendizajes de otras experiencias latinoamericanas, especialmente en un país reconocido por su tradición de empresas tecnológicas y unicornios.

El impacto de Cashea en el consumo venezolano se refleja en el uso cotidiano del término “cashear”, que ya forma parte del lenguaje popular para describir compras posibles gracias a la plataforma. El objetivo de la empresa es seguir innovando con nuevos productos y servicios orientados tanto a consumidores como a comercios. “Este financiamiento nos da la capacidad y la responsabilidad de ir más allá de nuestro producto central de cuotas sin interés, construyendo nuevas formas para que los venezolanos paguen, ahorren y compren, y nuevas herramientas para los negocios que los atienden”, afirmó el CEO.

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Cashea se consolidó como una herramienta clave para el comercio diario en Venezuela, en un contexto donde el crédito tradicional desapareció y el acceso a financiamiento se volvió un bien escaso. La empresa apuesta a crecer hasta convertirse en una organización de 10.000 millones de dólares de ingresos, con la mira puesta en el mercado venezolano antes de pensar en una expansión regional. “Creemos que hay mucho por hacer todavía en Venezuela. Nuestro compromiso es construir aquí”, concluyó Vallenilla.