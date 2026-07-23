Guatemala

El Inguat propone tres rutas turísticas para recorrer Guatemala en las fiestas agostinas

La guía, impulsada por Explora Guate y divulgada por la Agencia Guatemalteca de Noticias, ordena itinerarios para público salvadoreño y de otros países, con opciones ajustables según intereses y duración del viaje

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Ilustración de tres escenas: arqueólogos frente a ruinas, familias en playa con el texto Champerico Beahn, y turistas en un bote en lago con volcanes.
Arqueólogos investigan en Tak’alik Ab’aj, familias disfrutan la playa de Champerico y turistas navegan el lago de Atitlán con volcanes, lo que ilustra el turismo en Guatemala. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Inguat impulsa tres rutas turísticas para recorrer Guatemala durante las fiestas agostinas, con itinerarios que combinan patrimonio, gastronomía, naturaleza, aventura y turismo religioso para visitantes salvadoreños y de otros países que buscan adaptar el viaje a sus intereses.

La iniciativa, impulsada por el Instituto Guatemalteco de Turismo a través de Explora Guate y difundida según el medio de Gobierno Agencia Guatemalteca de Noticias, organiza la oferta en tres circuitos temáticos: la Ruta de la Historia y el Sabor, la Ruta de la Tradición y Aventura y la Ruta del Caribe y la Fe.

La propuesta está pensada para viajes en familia, con amigos, en pareja o motivados por la fe.

El esquema busca facilitar la planificación de las vacaciones y mostrar que, dentro de un mismo territorio, es posible enlazar ciudades históricas, pueblos tradicionales, lagos, volcanes, playas, sitios arqueológicos, mercados, reservas naturales y destinos del Caribe.

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Caricatura con arqueólogos en Tak’alik Ab’aj, familias en playa Champerico y turistas en lancha en lago de Atitlán con volcanes, conectados por ruta.
Una caricatura representa viajeros explorando Tak’alik Ab’aj, la playa de Champerico y el lago de Atitlán, y destaca la diversidad turística de Guatemala. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La oferta reúne historia, gastronomía, lagos, playas y sitios arqueológicos

La Ruta de la Historia y el Sabor conecta destinos de Retalhuleu y Quetzaltenango a partir de experiencias ligadas al patrimonio, la cocina local y las tradiciones. En el primero de esos departamentos, el recorrido incluye el parque arqueológico nacional Tak’alik Ab’aj, espacios culturales históricos, comunidades de artesanos, actividades relacionadas con café y cacao, las playas de Champerico, paseos en lancha y observación de aves en la reserva natural Manchón Guamuchal.

La cocina ocupa un lugar central en ese circuito. El itinerario suma chocolate artesanal, atol de súchil, tiste, paches, pepián, ceviches, tapado, mariscos, frutas tropicales y chojín, identificado como el plato insignia del departamento.

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El trayecto continúa hacia Quetzaltenango y Salcajá, donde la oferta mezcla patrimonio religioso, textiles, artesanías, miradores, productos agrícolas y actividades de naturaleza. Durante agosto, la cosecha y las actividades vinculadas con el melocotón amplían los atractivos de esa región.

La Ruta de la Tradición y Aventura reúne tres de los destinos más visitados del país: la Ciudad de Guatemala, Antigua Guatemala y el lago de Atitlán. En la capital, los turistas pueden combinar entretenimiento, gastronomía, compras y patrimonio cultural con visitas a Ciudad Cayalá, el Zoológico La Aurora, Kaminaljuyú y el Mapa en Relieve, además de restaurantes, cafés y otros puntos urbanos.

En Antigua Guatemala, la propuesta une historia, arquitectura y actividades al aire libre. El circuito incluye miradores, fincas de café, proyectos de agroturismo, talleres de chocolate y artesanías, en espacios pensados para recorridos familiares.

El lago de Atitlán amplía la oferta con recorridos en lancha por sus comunidades, senderismo, kayak, parapente, motos acuáticas, cuatrimotos y otras actividades al aire libre. A eso se suma la diversidad cultural de los pueblos que lo rodean: San Juan La Laguna, San Marcos La Laguna, San Pedro y Santiago Atitlán ofrecen experiencias vinculadas con textiles, arte, gastronomía, espiritualidad, naturaleza y tradiciones mayas.

Mapa de Guatemala con rutas turísticas que conectan sitios. Iconos alrededor con texto muestran comida, barcos, café, artesanías y símbolos religiosos.
Un mapa ilustrado de Guatemala destaca tres rutas turísticas que conectan sitios clave como Tikal y Antigua Guatemala, junto a íconos que representan su gastronomía, artesanía y tradición. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ruta del Caribe y la fe enlaza peregrinación, cultura garífuna y selva

La tercera opción, la Ruta del Caribe y la Fe, combina turismo religioso, historia, cultura, naturaleza y aventura. El recorrido puede comenzar en Esquipulas, uno de los principales destinos de peregrinación de la región, con visitas a la Basílica del Santo Cristo de Esquipulas y a espacios de venta de dulces y artesanías tradicionales.

Desde allí, el trayecto se extiende hacia Zacapa, Izabal y Petén. En Izabal, la propuesta incluye playas, ríos, bosques tropicales, aguas termales y sitios históricos como el Castillo de San Felipe de Lara y Quiriguá.

La publicación oficial también destacó a Livingston por su vínculo con la cultura garífuna y su gastronomía. Allí aparecen platos como el tapado, los mariscos, el rice and beans y el pan de coco.

En Petén, la ruta se orienta al patrimonio maya y al contacto con la naturaleza. Los destinos mencionados son el parque nacional Tikal, la isla de Flores, las cuevas de Actún Kan y otros espacios de aventura en la selva.

A través de estas tres rutas, el Inguat plantea que cada visitante pueda diseñar su propio viaje: una escapada familiar, un recorrido gastronómico, una travesía de naturaleza, una visita cultural, una peregrinación o un circuito de varios días por distintas regiones. La estrategia apunta a promover a Guatemala durante las fiestas agostinas a partir de su cercanía con El Salvador y de los vínculos históricos y culturales entre ambos países.

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