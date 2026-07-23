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Oficial: Alejandro Garnacho firmó con Aston Villa y compartirá plantel con Dibu Martínez

El delantero argentino se unirá a los Villanos en calidad de cedido hasta junio del 2027 con una opción de compra

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Alejandro Garnacho es nuevo jugador del Aston Villa (Reuters)
Alejandro Garnacho es nuevo jugador del Aston Villa (Reuters)

El Aston Villa oficializó la incorporación del extremo argentino Alejandro Garnacho, quien llega procedente del Chelsea en calidad de préstamo con una cláusula de compra obligatoria para junio de 2027. El acuerdo, anunciado por los canales oficiales de la entidad de Birmingham, representa una de las operaciones más destacadas del presente mercado de pases en la Premier League. La cesión contempla que el futbolista de 22 años dispute la temporada 2026/27 bajo las órdenes de Unai Emery, con el dorsal número 17.

La negociación se enmarca en un contexto de intensa actividad para ambas instituciones. La llegada de Garnacho responde, en parte, al reciente traspaso de Morgan Rogers al Chelsea, operación que se concretó por una suma récord para los estándares del Aston Villa. La salida de Rogers generó un movimiento que, de acuerdo con lo comunicado por el club de Villa Park, permitió liberar espacio salarial y reorientar la plantilla hacia nuevos objetivos deportivos.

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En la presentación oficial, la directiva del Aston Villa expresó su satisfacción por asegurar a uno de los perfiles jóvenes más cotizados del fútbol internacional. “Aston Villa se complace en anunciar el acuerdo con el Chelsea FC para la incorporación de Alejandro Garnacho a préstamo por la temporada 2026/27. El atacante internacional de 22 años se unirá formalmente al plantel de Unai Emery de cara a los desafíos nacionales y europeos de la campaña venidera", detalló la institución en su gacetilla de prensa.

Garnacho ASton Villa
El anuncio del Aston Villa en sus redes sociales

El entrenador del Villa, Unai Emery, compartió su entusiasmo por el nuevo fichaje: "Estamos encantados con Alejandro. Es muy talentoso, joven y nos demostró su deseo de ayudarnos con nuestro proyecto. Estamos muy contentos“, manifestó el técnico, cuya gestión al frente del equipo ha estado marcada por un proceso de renovación profunda. Según remarcó la entidad en su comunicado publicado en la web, la cesión prevé que el club asuma la totalidad del salario del jugador durante la campaña.

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Por su parte, Alejandro Garnacho agradeció la confianza recibida y se dirigió a la afición del club: "Hablé con Unai antes de venir aquí y él me dio la confianza. No puedo esperar por conocer a los hinchas“, compartió el atacante, según recogió la nota oficial.

La operación entre Aston Villa y Chelsea incluye una obligación de compra que se activará automáticamente si se cumplen ciertos criterios de rendimiento, como el número de partidos disputados. Aunque los términos exactos no fueron revelados por los clubes, medios europeos consideraron que las condiciones serían alcanzsables con facilidad, por lo que se espera que la transferencia definitiva alcance una cifra cercana a los 43 millones de libras esterlinas (unos 50 millones de euros).

El pase contempla, además, que el futbolista firme un contrato de larga duración en caso de concretarse la compra. De acuerdo con lo informado, Garnacho ya tiene preacordado un vínculo por cuatro temporadas, lo que aseguraría su presencia en Birmingham hasta junio de 2031. La transferencia también implica beneficios para el Manchester United, club que incluyó una cláusula de plusvalía en la venta original del jugador a Stamford Bridge, por la cual recibirá el 10 por ciento de cualquier futura ganancia obtenida por el Chelsea.

El debut oficial de Alejandro Garnacho con la camiseta del Aston Villa podría producirse el próximo 12 de agosto, en el encuentro frente al Paris Saint-Germain por la Supercopa de Europa. La expectativa en Villa Park es alta, tanto por la proyección del extremo argentino como por el reencuentro que protagonizará con sus compatriotas Emiliano “Dibu” Martínez y Emiliano Buendía en el vestuario, consolidando una presencia albiceleste en el equipo que buscará protagonismo en la próxima edición de la UEFA Champions League.

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