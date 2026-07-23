La AFA consolidó su expansión comercial y cerró el Mundial con siete nuevos patrocinadores

Leandro Petersen, Director Comercial y de Marketing de la AFA

En paralelo a la histórica actuación de la selección argentina en la Copa del Mundo, con la segunda final consecutiva del equipo dirigido por Lionel Scaloni, la Asociación del Fútbol Argentino le dio impulso en Estados Unidos a su proyecto de expansión comercial.

Bajo el liderazgo de Leandro Petersen, Director Comercial y de Marketing de la AFA, la entidad mantuvo numerosas reuniones, presentaciones y eventos estratégicos en distintas ciudades norteamericanas, fortaleciendo el posicionamiento internacional de la marca y generando nuevas oportunidades de negocio.

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Petersen encabezó actividades en varias ciudades de los Estados Unidos

El trabajo tuvo un resultado exitoso, con el anuncio de seis nuevos patrocinadores durante la realización del certamen y la confirmación de un séptimo acuerdo apenas un día después de la final disputada por Argentina y España en Nueva York. Se trató de Faraday Future, que será nuevo Patrocinador Regional Oficial para Norteamérica en la categoría de Robótica. Un dato que refleja que el crecimiento comercial de la AFA continuó incluso una vez concluido el torneo.

La AFA sumó un total de siete patrocinadores durante la Copa del Mundo

La gira institucional comenzó en Kansas City -ciudad en la que la Selección jugó dos partidos-, donde Petersen encabezó una agenda de alto nivel junto a empresarios, autoridades gubernamentales y referentes del deporte. Allí mantuvo reuniones con representantes del Gobierno del Estado de Kansas, autoridades municipales y líderes del sector privado, además de participar en encuentros organizados por la Greater Kansas City Chamber of Commerce y el World Trade Center Kansas City para presentar el modelo de expansión global de la AFA y analizar nuevas oportunidades de inversión y desarrollo para la región.

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Posteriormente, la actividad continuó en Dallas, una de las sedes de la Copa del Mundo en la que Argentina disputó dos encuentros, donde la AFA profundizó su relación con compañías internacionales, patrocinadores y ejecutivos de la industria del deporte. Durante esas jornadas también se desarrollaron reuniones con organizaciones deportivas y representantes de diferentes disciplinas, fortaleciendo el intercambio institucional.

Petersen y Maxi Rodríguez

La agenda siguió en Atlanta, la ciudad del histórico Argentina-Inglaterra, donde la entidad que rige los destinos del fútbol argentino presentó su estrategia de internacionalización junto a la Georgia Hispanic Chamber of Commerce. En esa oportunidad, Petersen estuvo acompañado por Martín Palermo y Sergio Goycochea, quienes respaldaron el crecimiento internacional de la marca AFA y destacaron el trabajo desarrollado durante los últimos años para convertir a la selección argentina en una referencia global dentro y fuera del campo de juego.

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En paralelo, la AFA participó en CONFUT USA, uno de los principales encuentros de la industria del fútbol, donde Petersen compartió escenario con Maximiliano Rodríguez, con la moderación de Sergio Goycochea, para explicar cómo la entidad construyó un ecosistema comercial con presencia en los principales mercados internacionales.

El mapa que muestra la expansión comercial global de la AFA

El recorrido culminó en Nueva York, con un exclusivo evento en SUMMIT One Vanderbilt, considerado uno de los encuentros institucionales más importantes organizados por la AFA durante el Mundial. Allí participaron referentes del deporte y los negocios internacionales como Javier Pupi Zanetti, vicepresidente del Inter de Milán; Don Garber, comisionado de la Major League Soccer (MLS); Ramiro Sánchez, CMO de Google para Latinoamérica; empresarios, patrocinadores y ejecutivos de compañías globales, quienes analizaron el crecimiento de la marca AFA y las oportunidades que genera el fútbol como plataforma internacional de negocios.

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Durante toda la Copa del Mundo, la AFA también mantuvo encuentros institucionales con autoridades locales, gobernadores, alcaldes, organizaciones empresariales y líderes de la industria deportiva, consolidando relaciones estratégicas que trascienden el fútbol y fortalecen el posicionamiento internacional de la institución.

Leyendas del fútbol argentino se sumaron al proyecto que encabeza Petersen

El acompañamiento de leyendas como Javier Zanetti, Martín Palermo, Sergio Goycochea y Maximiliano Rodríguez fue otro de los pilares del proyecto. Su presencia en conferencias, paneles y encuentros con empresas reforzó el valor institucional de la marca AFA y permitió mostrar cómo la historia, la identidad y los valores de la Selección se transformaron en un activo de alcance global.

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Por otro lado, y para graficar el proceso de transformación comercial, la AFA lanzó un sitio web, afamarcaglobal.com, una experiencia digital interactiva que recorre el camino de cómo pasó de tener cinco sponsors en 2017 a más de 100 en 2026.

A modo de reconocimiento, el viernes 31 de julio, desde las 11, se llevará a cabo un evento en el predio de la AFA “Lionel Andrés Messi” de Ezeiza destinado a sponsors y medios de prensa, del que participarán Scaloni y su cuerpo técnico.

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