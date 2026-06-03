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Dominan la cancha y las redes: Messi y Cristiano son los más influyentes del Mundial 2026

Instagram y TikTok son las plataformas en las que los futbolistas conectan con sus seguidores de todo el mundo

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Messi, Cristiano, Vinicius y Mbappé (Lego)
El Mundial 2026 será clave para la influencia y el marketing digital, donde las redes sociales y los futbolistas definirán estrategias de las marcas. (Lego)
La previa del Mundial 2026 no solo se vive en los estadios y entrenamientos, sino que también tiene un impacto digital. Un reciente análisis de SocialPubli revela quiénes son los cinco futbolistas con mayor influencia en redes sociales y que son importantes para las marcas y seguidores.

Cristiano Ronaldo y Lionel Messi son quienes lideran este ranking. Dos futbolistas que estarán jugando su última Copa del Mundo y que en plataformas digitales mueven público de todo el mundo, especialmente en Instagram.

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Quiénes son los futbolistas con más influencia digital

  • Cristiano Ronaldo

Por encima de cualquier otro, Cristiano Ronaldo se consolida como el futbolista más influyente en el universo digital. Con más de 650 millones de seguidores en Instagram, su impacto trasciende el fútbol y alcanza dimensiones de fenómeno cultural.

La llegada del portugués al Al Nassr FC no solo revitalizó la liga saudí, sino que generó un aumento vertiginoso de seguidores: el club sumó más de 22 millones de nuevos seguidores en apenas dos meses, y la audiencia anual de la liga se multiplicó de 25 millones a más de 260 millones en 2025.

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Cristiano Ronaldo lidera la influencia digital en fútbol con más de 650 millones de seguidores en Instagram y campañas comerciales globales. (REUTERS/Pedro Nunes/File Photo)
Cristiano Ronaldo lidera la influencia digital en fútbol con más de 650 millones de seguidores en Instagram y campañas comerciales globales. (REUTERS/Pedro Nunes/File Photo)

El poder de convocatoria de Cristiano se refleja también en su capacidad para movilizar campañas internacionales, como la de turismo para Arabia Saudí, que reforzó su perfil como activo comercial global. Ningún otro deportista alcanza tal nivel de conversación y engagement, lo que lo coloca como referente absoluto de la influencia digital en el deporte.

  • Lionel Messi

En el segundo puesto del ranking aparece Lionel Messi. El argentino sostiene una comunidad de más de 500 millones de seguidores en Instagram. Su llegada al Inter Miami CF desató el llamado “Efecto Messi”, revolucionando el fútbol en Estados Unidos.

Las entradas para los partidos del Inter Miami triplicaron su valor y el club se transformó en uno de los equipos más seguidos y discutidos del continente americano.

Messi demuestra una capacidad para movilizar audiencias a través de sus publicaciones. Un ejemplo concreto es la campaña de LEGO junto a otras estrellas, cuya publicación superó los 19 millones de “me gusta” en menos de 48 horas.

Lionel Messi impulsa el “Efecto Messi” en Estados Unidos, incrementando el alcance digital y la popularidad del Inter Miami CF.(REUTERS/Matias Baglietto/File Photo)
Lionel Messi impulsa el “Efecto Messi” en Estados Unidos, incrementando el alcance digital y la popularidad del Inter Miami CF.(REUTERS/Matias Baglietto/File Photo)
  • Kylian Mbappé

El tercer escalón de la influencia digital lo ocupa Kylian Mbappé, delantero francés y figura ascendente en la elite futbolística. Su comunidad digital supera los 130 millones de seguidores, consolidándolo como un referente para las nuevas generaciones.

No solo se destaca en el terreno de juego, sino que también genera alrededor de 25 millones de dólares anuales en ingresos fuera del campo, de acuerdo con estimaciones de Forbes.

Mbappé mantiene acuerdos publicitarios con marcas internacionales de moda y lujo, como Dior. Su presencia digital, además, le permite influir en tendencias más allá del fútbol, proyectando su perfil en la industria del entretenimiento y el consumo global.

  • Vinícius Jr.

En la cuarta posición del ranking se encuentra el brasileño Vinícius Jr., quien ya suma más de 55 millones de seguidores en Instagram. Su evolución en la interacción digital es una de las más notorias en el fútbol europeo.

Vinícius Jr. jugador del Real Madrid. (EFE/JuanJo Martín)
Vinícius Jr. destaca como uno de los atletas más cotizados, acumulando más de 55 millones de seguidores y 14 contratos de marketing internacionales. (EFE/JuanJo Martín)

Actualmente, Vinícius tiene 14 contratos con marcas internacionales, lo que lo convierte en uno de los atletas más cotizados y activos en el ámbito del marketing deportivo.

  • Lamine Yamal

El español Lamine Yamal ocupa el quinto lugar de la lista. Su perfil destaca por su crecimiento exponencial en TikTok y una base de más de 30 millones de seguidores en Instagram.

Yamal representa el nexo entre las marcas y la Generación Z, actuando como principal conector entre el fútbol y las nuevas audiencias digitales.

Cómo el Mundial 2026 será un escenario de influencia y marketing digital

El análisis de SocialPubli enfatiza que el Mundial 2026 se jugará “sobre el césped y en las pantallas”, consolidando a los futbolistas como plataformas de contenido fundamentales para llegar a más audiencias en redes sociales.

“Las marcas que entiendan esta dinámica y cuenten con las herramientas para identificar y activar a los perfiles correctos en cada mercado serán las grandes ganadoras del torneo”, aseguró Ismael El-Qudsi, CEO de la empresa encargada del análisis.

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