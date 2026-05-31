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Qué debes conectar primero, el celular o el cargador: así se evitan daños

Una conexión inadecuada puede provocar chispas, oxidación y corrosión en los conectores

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Primer plano de un hombre mirando con confusión un cargador de celular y un smartphone, con un enchufe de pared al fondo.
El orden correcto al cargar el celular ayuda a prolongar la vida útil del dispositivo y sus componentes, según expertos en tecnología móvil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El orden en que se conectan los componentes al cargar un celular puede marcar la diferencia en la vida útil del dispositivo, la batería y los accesorios. Muchos usuarios se preguntan si deben enchufar primero el cargador a la corriente o conectar antes el cable al celular.

Pequeños detalles, como la presencia de chispas en los conectores o la posible corrosión, pueden surgir por un simple cambio en el procedimiento.

Por qué el orden de conexión sí importa al cargar el celular

El procedimiento correcto para conectar el celular a la carga comienza por el enchufe. Primero se debe conectar el cargador a la toma de corriente y recién después unir el cable al dispositivo.

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Este método asegura que la electricidad fluya de forma estable hacia el cargador antes de llegar al móvil, minimizando los riesgos de picos de tensión y fluctuaciones eléctricas que pueden dañar la batería o los circuitos internos.

Primer plano de un celular gris cargándose al 55% sobre una mesa de hormigón. Un cargador blanco Ollaté en regleta y una planta suculenta lo acompañan.
Una conexión inadecuada durante la carga del celular puede provocar chispas, oxidación y corrosión en los conectores, especialmente en ambientes húmedos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cambio, si se conecta primero el cable al teléfono y luego el cargador a la corriente, el dispositivo queda expuesto a los picos iniciales de energía. Esta situación puede afectar el desempeño del equipo a largo plazo y acorta la vida útil tanto de la batería como de los cables.

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Cuáles son los riesgos eléctricos y eñ desgaste de cables

La conexión desordenada puede dar lugar a chispas pequeñas cuando el cable entra en contacto con el móvil si el cargador ya está energizado. Este efecto, provocado por el voltaje positivo y negativo en los conectores, favorece la oxidación y la corrosión, especialmente en ambientes húmedos o con polvo.

En cables tipo Lightning, es común que los conectores se ennegrezcan, dificultando la carga e incluso obligando a orientar el cable en posiciones específicas para que funcione.

En los cables USB-C, la acumulación de polvo en la cavidad también puede provocar desgaste a mediano plazo si no se siguen las recomendaciones de conexión.

Primer plano de las dos clavijas metálicas de un cargador de celular de color gris oscuro, sobre un fondo blanco, con la clavija frontal en foco.
El correcto orden al desconectar el cargador del celular reduce el riesgo de daños internos y alarga la vida útil del cable y el puerto de carga. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otro riesgo está asociado a los picos de corriente: si el cargador tiene un fallo o es de baja calidad, conectar primero el dispositivo puede exponerlo a sobrecargas repentinas.

Cuál es el proceso ideal al cargar el celular

El método recomendado para cargar correctamente el móvil consta de pasos sencillos pero precisos. Primero se enchufa el cargador a la corriente, luego se conecta el cable al celular. De esta forma, se estabiliza el flujo eléctrico antes de que llegue al dispositivo, protegiendo tanto la batería como los componentes electrónicos sensibles.

Al finalizar la carga, el orden también es importante. Se debe desconectar primero el cable del celular y después retirar el cargador del enchufe. Esto interrumpe de manera limpia el flujo de energía hacia el teléfono y reduce los riesgos de picos de tensión o chispas, evitando daños en los componentes internos y alargando la vida útil del cable y el puerto de carga.

Más allá del orden, se recomienda usar siempre cargadores originales o certificados, ya que los genéricos pueden presentar fluctuaciones eléctricas más pronunciadas y aumentar el peligro de fallos.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Mantener la carga del celular entre el 20 % y el 80 % es clave para evitar el deterioro prematuro de la batería y maximizar su rendimiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otro consejo clave es evitar dejar el cargador conectado a la corriente si no se utiliza, pues aunque los modelos modernos son seguros, un cargador viejo o dañado puede sobrecalentarse y suponer un riesgo innecesario.

Para prolongar la vida útil de la batería, conviene mantener la carga entre el 20 % y el 80 % y evitar cargar el móvil al 100 % de manera habitual. Dejar el celular conectado toda la noche, o mucho tiempo después de alcanzar la carga completa, puede generar calor excesivo y acelerar el desgaste de la batería.

Muchos celulares actuales incorporan tecnologías de carga inteligente que ajustan el proceso según los hábitos del usuario, reduciendo el estrés en la batería y mejorando su durabilidad. Siempre es preferible aprovechar estas funciones si el dispositivo las ofrece.

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