Tu celular podría estar afectando tu salud: los efectos que debes conocer y cómo reducirlos

Usar el celular durante mucho tiempo puede tener efectos negativos. (Imagen ilustrativa Infobae)

El uso intensivo de smartphones se ha convertido en una práctica habitual en la vida diaria, pero especialistas advierten que pasar demasiado tiempo frente a la pantalla puede tener efectos negativos en la salud física y mental.

Problemas como el dolor cervical, trastornos del sueño, dificultades de concentración y menor actividad física están cada vez más asociados al uso excesivo del celular, lo que ha llevado a recomendar medidas para limitar su impacto.

Aunque los smartphones han facilitado la comunicación y el acceso a la información, su uso prolongado puede generar consecuencias que muchas veces pasan desapercibidas. Uno de los efectos más comunes es el llamado “cuello por textear”, que ocurre al inclinar la cabeza hacia abajo durante largos periodos. Esta postura puede ejercer una presión considerable sobre la columna, provocando dolor y tensión muscular.

Un hombre joven se sienta cómodamente en el sofá de su sala de estar, absorto en la pantalla de su teléfono móvil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Problemas físicos y de salud

Otro impacto relevante está en el descanso. De acuerdo al psicólogo Marcos Apud, la exposición a la luz azul de las pantallas puede alterar los ciclos de sueño, dificultando conciliar el sueño y aumentando el riesgo de insomnio. Además, el uso continuo del dispositivo antes de dormir mantiene la mente activa, lo que retrasa el proceso natural de descanso.

En el plano físico, también se han identificado molestias en las manos, especialmente en los pulgares, debido al uso constante del teclado táctil. Esta sobrecarga puede derivar en tendinitis, una inflamación de los tendones que genera dolor y limita el movimiento.

La vista también se ve afectada. Mirar la pantalla durante largos periodos puede causar fatiga visual, sequedad ocular y molestias, en parte por la exposición prolongada a la luz azul.

Una joven muestra gestos de dolor muscular en el cuello mientras usa su teléfono móvil, reflejando el impacto del tecnoestrés en la salud postural. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Impacto en la conducta y las relaciones

Más allá de lo físico, el uso excesivo del celular tiene efectos en el comportamiento. La necesidad constante de revisar notificaciones puede reducir la capacidad de concentración, afectando el rendimiento en el estudio o el trabajo.

Además, el uso del teléfono en momentos de interacción social puede deteriorar la calidad de las relaciones. Revisar mensajes durante una conversación o en reuniones familiares puede generar desconexión y disminuir la satisfacción en los vínculos personales.

También se ha identificado un riesgo en situaciones cotidianas como caminar o conducir. El uso del celular en estos contextos incrementa la probabilidad de accidentes, al desviar la atención del entorno.

Una persona adulta, vestida con ropa de oficina, se sienta en un banco de una parada de autobús, mirando su teléfono móvil con una expresión de duda o profunda reflexión bajo la luz de la tarde. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Menor actividad física y hábitos sedentarios

El acceso constante a entretenimiento y servicios desde el celular puede fomentar un estilo de vida más sedentario. Pasar largas horas frente a la pantalla reduce el tiempo dedicado a la actividad física, lo que a largo plazo puede afectar la salud general.

Este cambio en los hábitos también impacta en niños y adolescentes, quienes pueden sentirse presionados a mantenerse conectados o a tener los dispositivos más recientes para integrarse socialmente.

Cómo reducir los efectos del uso excesivo

Ante este panorama, la revista Health Physics recomiendan adoptar hábitos que permitan un uso más equilibrado del celular. Una de las principales medidas es mejorar la postura, manteniendo el dispositivo a la altura de los ojos para evitar tensiones en el cuello.

Una pareja joven yace en la cama por la noche, ambos concentrados en sus teléfonos celulares, con la única iluminación proveniente de las pantallas de sus dispositivos en la oscuridad de la habitación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También se sugiere aprovechar herramientas como el dictado por voz para reducir la carga en las manos y alternar el uso del dispositivo con pausas regulares.

En términos de seguridad, es fundamental evitar el uso del celular al conducir o al caminar en la vía pública. Guardar el dispositivo en momentos de desplazamiento ayuda a reducir riesgos.

Estrategias para usar menos el celular

Reducir el tiempo de pantalla es otra recomendación clave. Establecer horarios sin uso del teléfono, especialmente antes de dormir, puede mejorar la calidad del sueño. Dejar el dispositivo fuera del dormitorio es una práctica cada vez más recomendada.

Una joven mira su teléfono celular en la cama durante la noche, con la luz de la pantalla iluminando su rostro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, activar herramientas de control de tiempo de uso permite tomar conciencia de cuánto se utiliza el celular diariamente. Eliminar aplicaciones innecesarias y desactivar notificaciones también ayuda a disminuir la dependencia.

Finalmente, establecer reglas en entornos sociales, como evitar el uso del celular durante comidas o reuniones, puede fortalecer las relaciones personales y fomentar una comunicación más directa.

El celular es una herramienta indispensable en la actualidad, pero su uso excesivo puede tener consecuencias. Adoptar hábitos más saludables permite aprovechar sus beneficios sin comprometer el bienestar.