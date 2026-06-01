Westcol, el segundo streamer en español más visto en el mundo

Entrevista a WestCOL, Creador de contenido y streamer

Las cifras del streaming hispanohablante en mayo de 2026 han dejado en evidencia el crecimiento de los creadores de contenido latinoamericanos en plataformas como Kick y Twitch. Entre los protagonistas del mes, Westcol se consolidó como el segundo streamer en español más visto.

El ranking, revelado por Streams Charts, mostró que durante mayo de 2026 los creadores latinos no solo ocuparon la mayoría de los primeros lugares, sino que también desplazaron a referentes históricos del streaming español como Ibai y Rubius.

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El listado estuvo liderado por Davoo Xeneize, quien logró 4,3 millones de horas vistas en Kick, seguido por Westcol con 3,7 millones de horas vistas en la misma plataforma.

Westcol, el segundo streamer en español más visto

El listado de los diez streamers hispanohablantes más vistos en mayo de 2026 fue encabezado en su mayoría por creadores de América Latina. Solo dos representantes españoles, Ibai y Rubius, lograron mantenerse en el ranking, con 1,9 millones y 1,8 millones de horas vistas respectivamente, ambos desde Twitch y en el caso de Ibai, también desde YouTube.

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El español es el segundo idioma más transmitido en Kick, representando el 24,5% del total de emisiones gracias a la presencia latinoamericana. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

A continuación, el ranking completo de mayo de 2026 junto a las horas vistas y la plataforma de transmisión principal:

Davoo Xeneize: 4,3 millones de horas vistas (Kick) - Argentina

Westcol: 3,7 millones de horas vistas (Kick) - Colombia

LaCobraaa: 2,6 millones de horas vistas (Kick) - Argentina

Ibai: 1,9 millones de horas vistas (Twitch, YouTube) - España

Rubius: 1,8 millones de horas vistas (Twitch) - España

MrStivenTC: 1,48 millones de horas vistas (Kick) - Colombia

aldo_geo: 1,47 millones de horas vistas (Twitch) - México

adrianozendejas32: 1,3 millones de horas vistas (Kick) - México

Benjaz: 1,29 millones de horas vistas (Kick) - Perú

Juan Guarnizo: 1,2 millones de horas vistas (Twitch) - Colombia

Este ranking evidencia la consolidación de los creadores de contenido latinos en el universo del streaming, especialmente en Kick. El avance de estos referentes se refleja en la cantidad de horas vistas y en la capacidad de sostener audiencias masivas durante todo el mes.

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Durante mayo, Kick implementó medidas estrictas contra el uso de bots, expulsando a más de 500 streamers por manipulación de cifras y sumando sanciones económicas para quienes inflaran sus números de audiencia.

El español es el segundo idioma más transmitido en Kick, representando el 24,5% del total de emisiones gracias a la presencia latinoamericana. (Westconsin / YouTube)

El camino al éxito de Westcol

El colombiano Luis Fernando Villa Álvarez, conocido como Westcol, es una de las figuras centrales del streaming en español. Con 25 años, cuenta con más de dos millones de seguidores en Kick y ha diversificado su presencia en la industria del entretenimiento.

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Westcol no solo se ha destacado en el mundo digital, sino que ha construido un ecosistema de negocios que incluye discotecas, una productora musical (W Sound), un servicio de alquiler de autos de lujo y un restaurante en Miami.

Según él, mantener claridad mental y comprender profundamente a la audiencia son factores clave para sostener una carrera como la suya: “El ánimo del día es un factor bien importante para romperla. Y con los negocios, lo mismo. Si tengo buenos ánimos, todo fluye”, explicó en una entrevista.

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Westcol comenzó su recorrido creando contenido en YouTube, donde subió su primer video hace 15 años. Actualmente, su canal suma 1,45 millones de suscriptores y más de 270 millones de visualizaciones. Aunque su actividad principal se concentra en Kick, continúa publicando videos a diario en YouTube.

Westcol diversificó su carrera en el streaming con negocios en la música, la gastronomía y el alquiler de autos de lujo. (@westcol/IG)

El salto al streaming en vivo lo dio a través de Twitch, pero fue con su llegada a Kick donde consolidó su posición. El español es el segundo idioma más utilizado en esta plataforma, representando el 24,5% de las transmisiones, un fenómeno impulsado en gran parte por creadores latinoamericanos como él.

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Durante una transmisión reciente, Westcol confesó que al principio no sabía cómo manejar ni la fama ni el dinero: “Llegué a tener 250 millones de pesos en Nequi y no sabía qué hacer con eso”.

La situación cambió cuando comprendió el potencial de monetizar su presencia digital y convertirla en una fuente sostenible de ingresos. Entre sus éxitos destaca la canción ‘La Plena’, producida por su sello W Sound, que acumula más de 416 millones de reproducciones en Spotify.

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Westcol reconoce que su camino no estuvo exento de dificultades personales y profesionales. “Perdí demasiados amores, muchas derrotas”, relató en tono distendido, dejando ver que el crecimiento personal acompañó al éxito en su carrera.