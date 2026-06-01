Tecno

Westcol, el segundo streamer en español más visto en el mundo

El colombiano tuvo más de 3,7 millones de horas vistas durante el último mes en Kick

Guardar
Google icon
Entrevista a WestCOL, Creador de contenido y streamer

Las cifras del streaming hispanohablante en mayo de 2026 han dejado en evidencia el crecimiento de los creadores de contenido latinoamericanos en plataformas como Kick y Twitch. Entre los protagonistas del mes, Westcol se consolidó como el segundo streamer en español más visto.

El ranking, revelado por Streams Charts, mostró que durante mayo de 2026 los creadores latinos no solo ocuparon la mayoría de los primeros lugares, sino que también desplazaron a referentes históricos del streaming español como Ibai y Rubius.

PUBLICIDAD

El listado estuvo liderado por Davoo Xeneize, quien logró 4,3 millones de horas vistas en Kick, seguido por Westcol con 3,7 millones de horas vistas en la misma plataforma.

Westcol, el segundo streamer en español más visto

El listado de los diez streamers hispanohablantes más vistos en mayo de 2026 fue encabezado en su mayoría por creadores de América Latina. Solo dos representantes españoles, Ibai y Rubius, lograron mantenerse en el ranking, con 1,9 millones y 1,8 millones de horas vistas respectivamente, ambos desde Twitch y en el caso de Ibai, también desde YouTube.

PUBLICIDAD

El español es el segundo idioma más transmitido en Kick, representando el 24,5% del total de emisiones gracias a la presencia latinoamericana. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)
El español es el segundo idioma más transmitido en Kick, representando el 24,5% del total de emisiones gracias a la presencia latinoamericana. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

A continuación, el ranking completo de mayo de 2026 junto a las horas vistas y la plataforma de transmisión principal:

  • Davoo Xeneize: 4,3 millones de horas vistas (Kick) - Argentina
  • Westcol: 3,7 millones de horas vistas (Kick) - Colombia
  • LaCobraaa: 2,6 millones de horas vistas (Kick) - Argentina
  • Ibai: 1,9 millones de horas vistas (Twitch, YouTube) - España
  • Rubius: 1,8 millones de horas vistas (Twitch) - España
  • MrStivenTC: 1,48 millones de horas vistas (Kick) - Colombia
  • aldo_geo: 1,47 millones de horas vistas (Twitch) - México
  • adrianozendejas32: 1,3 millones de horas vistas (Kick) - México
  • Benjaz: 1,29 millones de horas vistas (Kick) - Perú
  • Juan Guarnizo: 1,2 millones de horas vistas (Twitch) - Colombia

Este ranking evidencia la consolidación de los creadores de contenido latinos en el universo del streaming, especialmente en Kick. El avance de estos referentes se refleja en la cantidad de horas vistas y en la capacidad de sostener audiencias masivas durante todo el mes.

Durante mayo, Kick implementó medidas estrictas contra el uso de bots, expulsando a más de 500 streamers por manipulación de cifras y sumando sanciones económicas para quienes inflaran sus números de audiencia.

Westcol sostiene que Charly gestionó eventos y acuerdos a sus espaldas, usando su nombre sin permiso y bloqueando su acceso al evento - crédito captura de pantalla Westconsin / YouTube
El español es el segundo idioma más transmitido en Kick, representando el 24,5% del total de emisiones gracias a la presencia latinoamericana. (Westconsin / YouTube)

El camino al éxito de Westcol

El colombiano Luis Fernando Villa Álvarez, conocido como Westcol, es una de las figuras centrales del streaming en español. Con 25 años, cuenta con más de dos millones de seguidores en Kick y ha diversificado su presencia en la industria del entretenimiento.

Westcol no solo se ha destacado en el mundo digital, sino que ha construido un ecosistema de negocios que incluye discotecas, una productora musical (W Sound), un servicio de alquiler de autos de lujo y un restaurante en Miami.

Según él, mantener claridad mental y comprender profundamente a la audiencia son factores clave para sostener una carrera como la suya: “El ánimo del día es un factor bien importante para romperla. Y con los negocios, lo mismo. Si tengo buenos ánimos, todo fluye”, explicó en una entrevista.

Westcol comenzó su recorrido creando contenido en YouTube, donde subió su primer video hace 15 años. Actualmente, su canal suma 1,45 millones de suscriptores y más de 270 millones de visualizaciones. Aunque su actividad principal se concentra en Kick, continúa publicando videos a diario en YouTube.

Westcol sorprende al revelar el truco detrás de su barba perfecta y enciende el debate sobre la belleza masculina - crédito @westcol/IG
Westcol diversificó su carrera en el streaming con negocios en la música, la gastronomía y el alquiler de autos de lujo. (@westcol/IG)

El salto al streaming en vivo lo dio a través de Twitch, pero fue con su llegada a Kick donde consolidó su posición. El español es el segundo idioma más utilizado en esta plataforma, representando el 24,5% de las transmisiones, un fenómeno impulsado en gran parte por creadores latinoamericanos como él.

Durante una transmisión reciente, Westcol confesó que al principio no sabía cómo manejar ni la fama ni el dinero: “Llegué a tener 250 millones de pesos en Nequi y no sabía qué hacer con eso”.

La situación cambió cuando comprendió el potencial de monetizar su presencia digital y convertirla en una fuente sostenible de ingresos. Entre sus éxitos destaca la canción ‘La Plena’, producida por su sello W Sound, que acumula más de 416 millones de reproducciones en Spotify.

Westcol reconoce que su camino no estuvo exento de dificultades personales y profesionales. “Perdí demasiados amores, muchas derrotas”, relató en tono distendido, dejando ver que el crecimiento personal acompañó al éxito en su carrera.

Temas Relacionados

WestcolKickStreamersStreamingColombiaTecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cuántas veces limpiar la lavadora al año para que dure más años y no tenga daños, según fabricantes

La limpieza regular de compartimentos, filtro, tambor y goma, junto con el uso de vinagre y bicarbonato, reduce la aparición de malos olores en el electrodoméstico

Cuántas veces limpiar la lavadora al año para que dure más años y no tenga daños, según fabricantes

Si eres de los que no habla en los grupos de WhatsApp, la psicología te explica por qué

No escribir en este tipo de chats no significa que las personas tengan una actitud de desprecio o desinterés

Si eres de los que no habla en los grupos de WhatsApp, la psicología te explica por qué

Desde duplicar la pantalla del PC hasta jugar en 4K: los mejores usos del cable HDMI

Televisores, consolas de videojuegos y computadoras son compatibles con esta tecnología, que facilita la transmisión de imagen y sonido en alta definición

Desde duplicar la pantalla del PC hasta jugar en 4K: los mejores usos del cable HDMI

Paso a paso para recuperar hasta 5 GB de RAM en Windows 11 desactivando funciones innecesarias

El ajuste apunta a reducir procesos en segundo plano que reservan varios gigabytes para acelerar aperturas, un beneficio cada vez menos relevante con discos sólidos

Paso a paso para recuperar hasta 5 GB de RAM en Windows 11 desactivando funciones innecesarias

Es cierto que hay horarios para ahorrar usando la lavadora: esto responden los fabricantes

Con tarifas por tramos, el periodo más caro suele ubicarse a media mañana y al final de la tarde, mientras la madrugada ofrece el precio más bajo

Es cierto que hay horarios para ahorrar usando la lavadora: esto responden los fabricantes

DEPORTES

La confesión de Nelson Castro sobre el doping de Maradona en el Mundial 1994: “Yo tenía la información”

La confesión de Nelson Castro sobre el doping de Maradona en el Mundial 1994: “Yo tenía la información”

Himnos rivales, videos con errores y fortaleza defensiva: el método de Arteta para convertir al Arsenal en campeón

Di Carlo, a fondo: el “agresivo” mercado de River con 15 salidas, la ausencia de Acuña en el Mundial y las polémicas arbitrales

La Media Maratón Ciudad de La Plata 2026 se incorpora al circuito internacional y convoca a figuras del atletismo argentino

Impacto en el mundo del tenis: Serena Williams vuelve del retiro a los 44 años

TELESHOW

Joaquín Levinton, jurado de Es mi sueño: “Yo lo coucheo a Abel y después él sabe lo que hace”

Joaquín Levinton, jurado de Es mi sueño: “Yo lo coucheo a Abel y después él sabe lo que hace”

El emotivo recuerdo de Zaira Nara para Gerardo Rozín: “Hace 10 años me llamaba para conducir Morfi Café”

La profunda reflexión de Araceli González a pocos días de cumplir 59 años: “Veo un número que me dio sabiduría”

El cumpleaños íntimo de Jimena Barón en su llegada al país: de Europa a la mesa familiar

Maxi López y Daniela Christiansson a puro romance en Nordelta: sesión de fotos al lado del lago y mensajes de amor

INFOBAE AMÉRICA

Pronunciamiento sobre la inscripción del Primer Programa de Emisión de Instrumentos de Corto Plazo – La Joya en el Mercado de Valores

Pronunciamiento sobre la inscripción del Primer Programa de Emisión de Instrumentos de Corto Plazo – La Joya en el Mercado de Valores

Gobierno de Guatemala ejecuta extradición de mexicano acusado de narcotráfico a Estados Unidos

Solo cuatro de cada diez salvadoreños que aplican a una visa de EE.UU. la obtienen, según experto en migración ¿En qué fallan?

El gobierno de Guatemala lanza plan de acción para proteger la red vial durante el invierno 2026

Visita oficial de la presidenta de Surinam a República Dominicana abre nuevas rutas de colaboración regional en sectores estratégicos para ambos países