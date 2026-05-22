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Cómo tener acceso gratis a YouTube Premium Lite con este plan de IA Pro de Google

La integración busca mejorar la experiencia digital al sumar beneficios de IA y entretenimiento en un solo plan

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Google AI Pro incluye ahora YouTube Premium Lite sin coste adicional para suscriptores en varios países. (MONIKA SKOLIMOWSKA/DPA-ZENTRALBI - ARCHIVO)
Google AI Pro incluye ahora YouTube Premium Lite sin coste adicional para suscriptores en varios países. (MONIKA SKOLIMOWSKA/DPA-ZENTRALBI - ARCHIVO)

Google ha decidido potenciar la propuesta de valor de su plan de inteligencia artificial con un beneficio inesperado para quienes ya pagan una suscripción mensual: YouTube Premium Lite ahora se incluye sin coste adicional al contratar Google AI Pro.

Esta integración apunta a quienes buscan una experiencia más fluida dentro del ecosistema digital de la compañía, sumando ventajas a un servicio que ya ofrecía almacenamiento en la nube y acceso avanzado a herramientas de IA.

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Qué suscripción ofrece YouTube Premium Lite sin coste

El plan Google AI Pro es el nivel de entrada para usuarios que desean aprovechar la inteligencia artificial de Google. Los suscriptores obtienen 5 TB de almacenamiento en la nube, acceso avanzado al modelo Gemini, límites ampliados en herramientas como NotebookLM y otras funcionalidades dentro del entorno Google One.

Además, existe una variante superior del AI Pro y con 10 TB de almacenamiento. En ambas versiones, Google ha incorporado de forma automática y gratuita la suscripción individual a YouTube Premium Lite. Para activarla, basta con ingresar a Google One y buscar el apartado de beneficios; desde allí, el proceso es guiado y no exige pagos adicionales ni contratos extra.

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YouTube Premium Lite permite ver vídeos sin anuncios y reproducirlos en segundo plano, aunque no elimina la publicidad en música.(REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)
YouTube Premium Lite permite ver vídeos sin anuncios y reproducirlos en segundo plano, aunque no elimina la publicidad en música.(REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

El beneficio ya se encuentra disponible en España y otros países de América Latina como Argentina, Colombia, Chile, Costa Rica y Ecuador, entre otros. Sin embargo, México ha quedado fuera de la lista de naciones donde este beneficio se activa automáticamente, por lo que los usuarios de ese país deberán seguir pagando por separado si desean YouTube Premium.

Cómo activar YouTube Premium Lite con Google AI Pro

Para quienes ya pagan Google AI Pro, acceder a YouTube Premium Lite es un proceso sencillo. Solo se requiere visitar la sección de beneficios en el panel de Google One, seleccionar el nuevo añadido y seguir los pasos que aparecen en pantalla.

La membresía se activa sobre la cuenta principal que administra la suscripción, convirtiéndose en un beneficio individual e intransferible. Quienes forman parte de un grupo familiar solo comparten el almacenamiento en la nube, no el acceso a Premium Lite.

En caso de estar en el periodo gratuito de la suscripción de IA, el beneficio de YouTube Premium Lite no estará disponible hasta que se pague el primer ciclo mensual. Así, Google asegura que el regalo queda restringido a quienes son clientes de pago.

Los usuarios deben activar el beneficio ingresando a Google One y siguiendo las instrucciones, sin necesidad de pagos o contratos nuevos. (REUTERS/Carlos Barria/File Photo)
Los usuarios deben activar el beneficio ingresando a Google One y siguiendo las instrucciones, sin necesidad de pagos o contratos nuevos. (REUTERS/Carlos Barria/File Photo)

Qué beneficios entrega YouTube Premium Lite

YouTube Premium Lite elimina los anuncios en la mayoría de vídeos de la plataforma, permitiendo una experiencia más fluida y continua. Entre sus características principales, ofrece:

  • Visualización de vídeos sin anuncios en la mayor parte del catálogo, salvo excepciones.
  • Reproducción en segundo plano, útil para quienes desean escuchar contenido mientras usan otras aplicaciones o apagan la pantalla.
  • Descarga de vídeos para verlos sin conexión, ideal para quienes consumen contenido en movilidad o con acceso limitado a internet.

Esta suscripción no incluye todas las funciones del Premium tradicional, pero representa un salto de calidad respecto a la experiencia básica de YouTube.

Características y limitaciones de YouTube Premium Lite

Aunque el plan Premium Lite mejora la experiencia de uso, presenta restricciones que conviene tener en cuenta. El beneficio excluye todo el contenido musical: en vídeos musicales, seguirán apareciendo anuncios y no se podrá ni descargarlos ni escucharlos en segundo plano.

Los Shorts tampoco se ven beneficiados, y los banners publicitarios seguirán estando presentes durante la navegación y búsqueda dentro de la aplicación.

El plan Premium Lite no incluye funciones de YouTube Music, Shorts ni algunas características avanzadas del servicio Premium tradicional. (REUTERS/Dado Ruvic/)
El plan Premium Lite no incluye funciones de YouTube Music, Shorts ni algunas características avanzadas del servicio Premium tradicional. (REUTERS/Dado Ruvic/)

Funciones avanzadas como la cola de reproducción personalizada, la opción “Jump Ahead” para saltar partes de vídeos o la máxima calidad de bitrate no están presentes en este nivel. Además, YouTube Music Premium no forma parte del paquete, por lo que quienes busquen una experiencia musical libre de anuncios deberán optar por el plan superior.

Diferencias con Google AI Ultra y YouTube Premium completo

Existe una alternativa más cara para quienes buscan una experiencia sin restricciones: el plan Google AI Ultra. Ofrece 20 TB de almacenamiento y la suscripción completa a YouTube Premium.

Aquí desaparecen todas las limitaciones: no hay anuncios de ningún tipo, ni en vídeos, música o Shorts, y se incluye acceso a YouTube Music Premium con reproducción sin conexión, máxima calidad y todas las funciones avanzadas.

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