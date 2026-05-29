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Elecciones Colombia 2026: guía para aprovechar descuentos en las apps de transporte para llegar a los puestos de votación

Plataformas como Uber, DiDi y Cabify habilitarán cupones para la jornada de votaciones

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Una mujer sonriente entrando a un auto gris con un letrero Didi en el tablero, en una calle urbana de Bogotá con taxis amarillos, un bus TransMilenio y edificios.
Durante las elecciones en Colombia, varias apps de transporte ofrecen descuentos para facilitar los desplazamientos hacia los puestos de votación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante la jornada electoral de este 31 de mayo en Colombia, varias aplicaciones de transporte ofrecerán cupones que los usuarios podrán redimir para abaratar los trayectos de ida y vuelta a su puesto de votación.

Plataformas como Uber, DiDi y Cabify habilitarán este beneficio durante el día, mientras las urnas permanezcan abiertas.

Cada empresa aplicará un mecanismo distinto. A continuación, explicaremos cómo funciona en cada caso.

Los beneficios suelen activarse mediante códigos promocionales que se redimen desde la aplicación. REUTERS/Clodagh Kilcoyne/File Photo
Los beneficios suelen activarse mediante códigos promocionales que se redimen desde la aplicación. REUTERS/Clodagh Kilcoyne/File Photo

Cómo redimir cupones de descuentos en las app de transporte

Para redimir cupones de descuentos en las app de transporte durante la jornada electoral de este 31 de mayo en Colombia, considera los siguientes puntos según cada app:

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  • Uber.

Uber anunció que facilitará los traslados de los colombianos hacia y desde los puestos de votación durante la jornada electoral del 31 de mayo.

Quienes tengan la aplicación podrán usar el código promocional COLOMBIAELIGE26, disponible a nivel nacional y válido para dos trayectos (ida y regreso) únicamente dentro del horario oficial de la jornada electoral.

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Para redimir el código, los usuarios deberán:

  1. Ingresar al perfil en la app.
  2. Seleccionar “Billetera”.
  3. Elegir “Agregar código promo”.
  4. Escribir COLOMBIAELIGE26 y pulsar “Añadir”.
(Imagen Ilustrativa Infobae)
En la jornada electoral, la demanda de viajes puede subir en franjas cercanas al mediodía y al cierre de las urnas. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Cabify.

Cabify activará el código CABIFYVOTA para facilitar los desplazamientos hacia los puntos de votación durante la jornada electoral. El beneficio estará disponible el domingo 31 de mayo, entre las 6:00 a. m. y las 6:00 p. m., en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena y Bucaramanga.

“En Cabify, creemos que la tecnología debe estar al servicio de las ciudades y sus ciudadanos. Movernos es esencial, y mover la democracia lo es aún más. Con esta iniciativa, queremos derribar barreras, facilitar que más personas puedan llegar a sus puntos de votación y, al mismo tiempo, reconocer su compromiso cívico”, afirmó Daniel Shlesinger, country manager de Cabify Colombia.

El Acuerdo 1056 de 2026 introduce nuevas reglas de seguridad y coordinación para servicios de movilidad intermediados por aplicaciones en Bogotá - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae
Las promociones, por lo general, aplican a trayectos de ida y regreso y tienen restricciones de horario y ciudad. crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae
  • DiDi.

En el caso de DiDi, como parte de la iniciativa los usuarios arrendatarios podrán acceder a un cupón de 30% de descuento en solicitudes de arrendamiento mediante la opción tecnológica DiDi Express, intermediada a través de la app, con el código VOTACONDIDI (consulte términos y condiciones).

El cupón estará activo durante el día de las votaciones en Bogotá, Barranquilla, Pereira, Cali, Bucaramanga, Cartagena, Ibagué, Cúcuta, Popayán, Villavicencio y Medellín.

La plataforma también recomendó a las personas que se conecten a través de la app durante la jornada electoral utilizar las herramientas de seguridad disponibles antes y durante cada solicitud de arrendamiento, como el monitoreo en tiempo real, la grabación de audio encriptado opcional y la opción de compartir la solicitud con contactos de confianza.

Persona con mochila y cabello rizado subiendo a un coche plateado, con el móvil mostrando la app DiDi. Un conductor dentro. Casas en ladera y taxis amarillos.
Estas iniciativas buscan reducir el costo del traslado y disminuir una barrera logística para ejercer el derecho al voto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, las insignias de verificación permiten a los usuarios arrendadores acceder a más información del perfil del usuario arrendatario antes de aceptar una solicitud.

A qué horas abren las urnas de votación este domingo en Colombia

Las urnas estarán abiertas de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. en todo el territorio nacional.

Lo ideal es que el puesto de votación esté cerca de la vivienda, por comodidad y seguridad. Si no es el caso, se recomienda planear el desplazamiento con tiempo para llegar sin contratiempos y ejercer el derecho al voto.

Ilustración de manos de distintos tonos de piel introduciendo papeletas con una 'X' en urnas de votación, sobre fondo con los colores de la bandera de Colombia.
Las plataformas recomiendan planear el viaje con anticipación para evitar congestiones y llegar dentro del horario oficial de votación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según los registros históricos de DiDi, las elecciones suelen modificar los patrones de movilidad en las ciudades.

En la primera vuelta presidencial de 2022, uno de los picos más altos de demanda de solicitudes de arrendamiento tramitadas en la app se concentró entre las 11:00 a. m. y las 11:59 a. m.; en la segunda vuelta, el mayor volumen se presentó entre las 3:00 p. m. y las 3:59 p. m..

En ambas jornadas, Bogotá, Cali y Medellín reunieron la mayor cantidad de solicitudes. En esa primera vuelta también se completaron más de 225 mil solicitudes de arrendamiento a través de la aplicación en Colombia.

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