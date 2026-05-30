‘Call of Duty’ dejará de estar disponible en dos importantes consolas desde esta fecha

Call of Duty: Warzone, de Activision.

Los jugadores de Call of Duty: Warzone en PlayStation 4 y Xbox One tendrán que prepararse para el fin de una etapa. Activision confirmó que dejará de ofrecer soporte para el popular juego en ambas consolas a finales de este año, una medida que obligará a los usuarios a migrar a sistemas de nueva generación si desean seguir disfrutando de la experiencia multijugador.

La decisión forma parte de la estrategia de la compañía para concentrar sus esfuerzos en plataformas más modernas, coincidiendo además con la llegada de Call of Duty: Modern Warfare 4, el próximo gran lanzamiento de la franquicia. El anuncio marca uno de los cambios más importantes para la comunidad de jugadores desde el lanzamiento de Warzone en 2020.

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El calendario del cierre de Warzone en PS4 y Xbox One

La retirada del juego se realizará de manera progresiva. El primer paso llegará el 4 de junio, fecha en la que Call of Duty: Warzone dejará de estar disponible para nuevas descargas en las tiendas digitales de PlayStation 4 y Xbox One.

Call of Duty: Warzone dejará de funcionar por completo en la Xbox One y la PS4 a finales de año.

Esto significa que los usuarios que no tengan el juego asociado a su cuenta ya no podrán descargarlo por primera vez en esas plataformas. Posteriormente, el 25 de junio, el título también desaparecerá de la tienda interna de ambas consolas, reduciendo aún más las posibilidades de acceso para nuevos jugadores.

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El cierre definitivo ocurrirá a finales de año, cuando Activision lance la nueva temporada vinculada a Modern Warfare 4. En ese momento, Warzone dejará de funcionar por completo en PS4 y Xbox One. A partir de entonces, quienes quieran seguir jugando deberán hacerlo desde PlayStation 5, Xbox Series X|S o PC.

Qué pasará con quienes ya tienen el juego instalado

Activision aclaró que los usuarios que ya poseen Warzone en sus bibliotecas digitales podrán continuar descargándolo e instalándolo hasta el final de la sexta temporada, siempre que mantengan el acceso a su cuenta.

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Sin embargo, la compañía advirtió que una vez finalizado el soporte, el juego dejará de operar en estas consolas independientemente de que permanezca instalado en el dispositivo.

Call of Duty Warzone dejará de estar disponible en algunas consolas. (Steam)

La medida afecta especialmente a una gran base de usuarios que todavía utiliza hardware de generación anterior, particularmente en mercados donde la transición a nuevas consolas ha sido más lenta debido a factores económicos.

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El impulso definitivo hacia la nueva generación

La retirada de soporte para PS4 y Xbox One refleja una tendencia cada vez más común dentro de la industria de los videojuegos.

A medida que pasan los años desde el lanzamiento de PlayStation 5 y Xbox Series X|S, los desarrolladores buscan aprovechar tecnologías más avanzadas, mejores procesadores y mayores capacidades gráficas que las consolas anteriores ya no pueden ofrecer.

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Mantener compatibilidad con hardware lanzado hace más de una década implica limitaciones técnicas y costos adicionales para los estudios de desarrollo. Por ello, muchas compañías están comenzando a abandonar progresivamente las plataformas más antiguas.

Call of Duty Warzone.

La llegada de Modern Warfare 4 parece ser el momento elegido por Activision para completar esa transición.

Un cambio que llega en medio del aumento de precios

La decisión de Activision coincide con un contexto poco favorable para muchos consumidores. Durante los últimos años, los precios de las consolas de nueva generación han aumentado en varios mercados debido a factores como la inflación, los costos de fabricación y el encarecimiento de componentes tecnológicos.

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Microsoft aplicó incrementos en los precios de sus consolas Xbox Series en Estados Unidos, elevando el costo de la Xbox Series S y de varias versiones de la Xbox Series X.

Por su parte, Sony también ha realizado ajustes de precio en distintas regiones del mundo, lo que ha dificultado el acceso a los equipos más recientes para algunos jugadores.

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Call of Duty Warzone es un popular juego de Activision.

Este escenario provoca que muchos usuarios de PS4 y Xbox One deban evaluar una inversión considerable si desean seguir participando en el ecosistema de Call of Duty.

El futuro de la franquicia

Con la llegada de Modern Warfare 4, Activision busca consolidar una nueva etapa para una de las sagas más exitosas de la historia de los videojuegos.

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La compañía apuesta por centrar el desarrollo en plataformas actuales, donde puede implementar mejoras gráficas, funciones avanzadas y contenidos más ambiciosos sin las restricciones técnicas de generaciones anteriores.

Para millones de jugadores, el fin de Warzone en PS4 y Xbox One representa el cierre de un ciclo que comenzó hace cinco años. Para Activision, en cambio, supone un paso más en la evolución de una franquicia que continúa siendo una de las más populares y rentables del mercado mundial del entretenimiento digital.