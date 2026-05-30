Tecno

Así es la computadora cuántica de 9,8 millones de euros que acaba de ser encendida en España

Investigadores de toda Europa podrán utilizar el nuevo equipo para proyectos científicos avanzados

Guardar
Google icon
Computadora cuántica de España
La nueva computadora cuántica en Barcelona representa un avance clave en la infraestructura tecnológica española. (@BSC_CNS/X)

España ha puesto en marcha una computadora cuántica valorada en 9,8 millones de euros, diseñada y fabricada por una empresa local, que ya opera en el Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS), en Barcelona, como parte de la infraestructura del MareNostrum 5. El anuncio, realizado esta semana, marcó un nuevo avance en el desarrollo tecnológico europeo.

El proyecto, financiado por la Unión Europea y la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial de España, representó el tercer sistema cuántico puesto en funcionamiento por el BSC-CNS. La máquina fue construida por la empresa barcelonesa Qilimanjaro Quantum Tech, con el objetivo de fortalecer el desarrollo e integración de tecnologías avanzadas.

PUBLICIDAD

El equipo, que requirió una inversión de 9,8 millones de euros (11,4 millones de dólares estadounidenses), se incorporó al MareNostrum 5, una infraestructura de supercomputación de Europa. El sistema permitirá combinar capacidades clásicas, cuánticas y de inteligencia artificial para investigación científica y tecnológica.

Computadora cuántica en España
El sistema, financiado por la Unión Europea y España, busca reducir la dependencia de tecnología extranjera. (@BSC_CNS/X)

Computación cuántica y soberanía tecnológica

A diferencia de las computadoras convencionales, la computadora cuántica utiliza qubits, capaces de almacenar varios valores al mismo tiempo y superar la lógica binaria tradicional. Esto posibilita ejecutar cálculos de alta complejidad en paralelo y acelerar el desarrollo de soluciones en ámbitos como el cambio climático o el descubrimiento de fármacos.

PUBLICIDAD

“Con tecnologías desarrolladas aquí, en el supercomputador, respaldadas por políticas públicas catalanas y españolas y grandes alianzas con Europa, somos capaces de producir nuestra propia tecnología europea en busca de autonomía estratégica para no depender de terceros países”, afirmó en un comunicado Núria Montserrat, ministra de Investigación y Universidades de Cataluña.

El desarrollo se enmarcó en iniciativas como European High Performance Computing (EuroHPC), orientadas a reforzar la infraestructura y la autonomía tecnológica del continente. El BSC-CNS desempeñó un rol central al albergar estos sistemas y facilitar el acceso a investigadores de toda la región.

Características técnicas y funcionamiento

Computadora cuántica en España
Qilimanjaro Quantum Tech fue la empresa local encargada de diseñar y construir la máquina. (@BSC_CNS/X)

La nueva computadora cuántica del BSC-CNS es analógica, una característica que la distinguió de los dos sistemas digitales instalados previamente en el mismo centro. Los ordenadores cuánticos digitales funcionan mediante secuencias de puertas lógicas, lo que les otorga flexibilidad y capacidad de programación, pero acumulan ruido con rapidez y requieren corrección activa de errores.

En cambio, los sistemas analógicos permiten mapear problemas sobre estados físicos cuánticos y observar su evolución. Esta aproximación resulta adecuada para resolver desafíos en física y química, aunque no permite ejecutar algoritmos discretos como los digitales. La nueva máquina complementó la infraestructura existente, que ya incluía dos ordenadores cuánticos digitales bajo el nombre de MareNostrum Ona.

Desde su puesta en marcha en febrero de 2025, MareNostrum Ona sumó 4.200 horas de computación cuántica, empleadas en 53 proyectos de investigación seleccionados por la Red Española de Supercomputación. La llegada del nuevo sistema amplió el alcance científico del centro.

El BSC-CNS ubica sus equipos en la capilla de Torre Girona, un espacio que albergó las sucesivas generaciones de supercomputadoras MareNostrum. La integración de la nueva computadora cuántica reforzó el papel del centro en supercomputación e investigación avanzada.

Un técnico revisa las conexiones de una de las supercomputadoras de la red MareNostrum. (Reuters)
Un técnico revisa las conexiones de una de las supercomputadoras de la red MareNostrum. (Reuters)

La puesta en marcha del equipo representó un avance para el ecosistema tecnológico español y europeo. Permitió reducir la dependencia de infraestructuras externas y apuntaló el posicionamiento en la computación cuántica.

Qué aplicaciones tendrá

La combinación de computación clásica, computación cuántica e inteligencia artificial en infraestructuras como el MareNostrum 5 permitirá abordar problemas complejos con mayor eficiencia. Aunque la adopción plena de la computación cuántica aún enfrenta desafíos, la incorporación del nuevo sistema en Barcelona anticipó avances en investigación y desarrollo.

El proyecto, respaldado por fondos públicos y alianzas internacionales, reforzó la apuesta europea por la autonomía tecnológica y la innovación en sectores estratégicos. La expectativa es que, en los próximos años, este tipo de infraestructuras acelere descubrimientos científicos y tecnológicos con impacto global.

Temas Relacionados

Computadora cuánticaSupercomputadoraEspañaUnión EuropeaTecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Ni el precio ni la batería: qué buscan en una laptop la mitad de los peruanos

El trabajo híbrido y el estudio remoto impulsan la demanda de equipos más potentes

Ni el precio ni la batería: qué buscan en una laptop la mitad de los peruanos

Elecciones en Colombia: comunidades de mujeres presentan propuesta en tecnología para el próximo gobierno

La propuesta alerta sobre la baja presencia femenina en carreras STEM y cargos directivos en el país

Elecciones en Colombia: comunidades de mujeres presentan propuesta en tecnología para el próximo gobierno

Elecciones Colombia 2026: guía para aprovechar descuentos en las apps de transporte para llegar a los puestos de votación

Plataformas como Uber, DiDi y Cabify habilitarán cupones para la jornada de votaciones

Elecciones Colombia 2026: guía para aprovechar descuentos en las apps de transporte para llegar a los puestos de votación

Cómo ahorrar energía y dinero con la lavadora: 11 trucos para reducir tu pago mensual

La clase A+ en los electrodomésticos es la peor del mercado, por lo que conviene elegir modelos de clase A+++

Cómo ahorrar energía y dinero con la lavadora: 11 trucos para reducir tu pago mensual

Wikipedia en riesgo: editores amenazan con huelga por despidos en su equipo

Si estas personas deciden hacer la huelga, los contenidos de este sitio web podrían tardar más en actualizarse y aumentarían los errores sin corregir

Wikipedia en riesgo: editores amenazan con huelga por despidos en su equipo

DEPORTES

Perdían por tres puntos a falta de cuatro segundos y evitaron el descenso con una jugada increíble: “El milagro se ha producido”

Perdían por tres puntos a falta de cuatro segundos y evitaron el descenso con una jugada increíble: “El milagro se ha producido”

Impacto de River Plate en el mercado de pases: Nicolás Otamendi se convirtió en nuevo refuerzo antes del Mundial

Un ex campeón con Boca lloró en vivo por la eliminación en la Copa Libertadores y lanzó una feroz crítica: “Me duele este momento”

La preocupante frase de Novak Djokovic por sus molestias estomacales tras su eliminación en Roland Garros

Otro batacazo en Roland Garros: Novak Djokovic quedó eliminado tras un maratónico partido ante el brasileño Joao Fonseca

TELESHOW

Marcela Pagano presentó a Hipólito, su hijo recién nacido, con una tierna foto

Marcela Pagano presentó a Hipólito, su hijo recién nacido, con una tierna foto

Quién se va de Gran Hermano en la primera gala de eliminación tras el repechaje: los resultados de las últimas encuestas

Marta Fort conoció a los candidatos que le presentó Martín Cirio y lanzó una frase polémica: “Muy Florencio Varela, que andan en colectivo”

La reacción de Juan Darthés y su mujer tras la confirmación de su condena: el mensaje religioso que publicaron

Silvina Scheffler recordó los días en que estuvo internada en terapia intensiva por leptospirosis: “Casi no la cuento”

INFOBAE AMÉRICA

Imágenes satelitales revelan una red de infraestructura militar secreta junto a los silos nucleares chinos en Xinjiang

Imágenes satelitales revelan una red de infraestructura militar secreta junto a los silos nucleares chinos en Xinjiang

Estados Unidos advirtió a Irán que atacará a los buques del régimen que coloquen minas en el estrecho de Ormuz

El jefe del Comando Sur se reunió con un general de la dictadura cubana en la base estadounidense de Guantánamo

El régimen Ortega y Murillo blinda su residencia en Managua ante el temor a una posible extracción

Destinan dos millones quinientos mil dólares para reforzar mercados estatales en El Salvador