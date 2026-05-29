Elecciones en Colombia: comunidades de mujeres presentan propuesta en tecnología para el próximo gobierno

Documento conjunto de Womenize Latam, Mujeres TIC y Women in Tech Colombia busca impulsar la igualdad de género en tecnología. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tres de las comunidades colombianas más influyentes de mujeres en tecnología entregaron a los candidatos presidenciales un documento de política pública que busca transformar el acceso a este sector. Womenize Latam, Mujeres TIC y Women in Tech Colombia, agrupaciones con más de 15 años de experiencia en formación de talento y análisis de brechas de género, hicieron pública la agenda “Género y Tecnología: democratización del acceso de las mujeres a la tecnología en Colombia”.

Las organizaciones advirtieron que la fuga de talento femenino entre la escuela y el empleo representó una pérdida de capacidad productiva que el país necesita. El documento destacó que, aunque más del 52% de las niñas colombianas participó en actividades de ciencia y tecnología, solo el 32,35% de los estudiantes en carreras STEM fueron mujeres, una proporción que disminuyó durante tres años consecutivos.

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Además, únicamente el 17% de los graduados universitarios en tecnología correspondió a mujeres, y por cada 100 hombres que accedieron a puestos directivos en tecnología, solo 52 mujeres lograron avanzar a esos roles. El Banco de la República estimó que, de cerrarse la brecha de género en el mercado laboral, el Producto Interno Bruto (PIB) de Colombia podría crecer entre un 10% y un 80%.

Las organizaciones destacaron que esta brecha de género se observa desde la etapa estudiantil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Propuestas: datos, ambientes y liderazgo

La agenda presentada por Womenize Latam propuso la creación de un Sistema Nacional de Información de Género en el Sector TI, articulado entre el DANE, el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (MinTIC), el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y el Ministerio de Educación Nacional (MEN). La plataforma permitiría recopilar datos desagregados regionalmente y adoptar estándares internacionales para evitar sesgos en inteligencia artificial.

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Un estudio de la Universidad de Berkeley, citado en el documento, analizó 133 sistemas de IA en diferentes industrias y detectó sesgo de género en 44% de ellos. Sandra Rozo, directora de Womenize Latam, y Ximena Duque, líder del comité de política pública, afirmaron: “Convertimos esa deuda histórica en una ventaja competitiva real para el país”.

Mujeres TIC impulsó el sello equipares como certificación obligatoria para entidades gubernamentales y voluntaria, con incentivos tributarios, para el sector privado. Propuso incorporar tres dimensiones: formación obligatoria para servidores públicos en sesgos y equidad; compras públicas que prioricen proveedores certificados en igualdad; y metas anuales medibles de mujeres en roles técnicos y de liderazgo.

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Mujeres TIC plantea que la certificación equipares sea obligatoria para instituciones públicas con metas de equidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La meta fue que 50% de las entidades del orden central estuviera certificada en 2027, 75% en 2028 y se alcanzara cobertura total en 2030, con al menos 70% de los servidores públicos formados en equidad, diversidad e inclusión. Pamela López, directora general de Mujeres TIC, y Lorena Bolaños, co-líder del comité de política pública, señalaron: “Las instituciones públicas lideran la transformación cultural que permite a niñas, jóvenes y mujeres alcanzar su pleno potencial en STEM”.

La propuesta de Women in Tech Colombia planteó la creación de un Banco Nacional de Talento Femenino STEM y acciones afirmativas para aumentar la presencia de mujeres en cargos tecnológicos del Estado. El objetivo fue que la representación femenina alcanzara 35% para 2027, 45% para 2029 y la paridad plena (50%) en 2030, con seguimiento público anual.

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Patricia Helena Fierro, directora de Women in Tech Colombia, explicó: “Planteamos abrir rutas reales para que más mujeres expertas lideren la transformación digital del sector público colombiano”.

Women in Tech Colombia propone un banco nacional de talento femenino y cuotas progresivas en cargos estatales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Compromisos para el próximo gobierno

La agenda presentada a los candidatos presidenciales incluyó nueve compromisos concretos y un compromiso transversal.

Entre los puntos se destacaron la creación del Sistema Nacional de Información de Género en TI, la incorporación de auditorías de género en el proyecto de ley de inteligencia artificial, la certificación de IA sin sesgos, la inclusión del Sello Colombia Equitativa en el Plan Nacional de Desarrollo 2026–2030, el diseño y financiación de metodologías para el sello, la actualización de perfiles de cargos TIC y la garantía de acceso meritocrático a estos puestos.

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Las comunidades solicitaron que el compromiso transversal fuera reconocerlas formalmente como interlocutoras válidas en la construcción de políticas públicas tecnológicas. El documento completo quedó disponible para consulta de candidatos, medios de comunicación, organismos internacionales y el público general.