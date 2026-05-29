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Si te gusta el automovilismo, Steam tiene gratis este juego por tiempo limitado: cómo descargarlo para PC

En Drift86, los usuarios pueden manejar su carro favorito y competir con sus amigos para ser el más rápido

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Steam es una plataforma para comprar y descargar videojuegos. (Steam)

Steam sumó un nuevo juego gratis de automovilismo: Drift86. El título propone subirte a tu auto favorito y buscar récords en partidas en solitario o con amigos, con un estilo arcade centrado en dominar el arte de la deriva.

La dinámica se basa en encadenar derrapes para lograr el combo más alto, con música Eurobeat de fondo que acompaña el ritmo de la conducción.

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El juego incluye el “coche del 86”, más de 30 mapas y más de 40 autos para elegir, además de modos individual y multijugador.

También ofrece chat en vivo para interactuar con otros jugadores, compatibilidad con controles de Xbox y Steam Trading Cards. Como resume una de sus frases: “La técnica de conducción no es algo que se obtenga en unos pocos días”.

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El juego se encuentra totalmente gratis. (Steam)
El juego se encuentra totalmente gratis. (Steam)

Cómo acceder gratis a este juego en Steam

El paso a paso para acceder gratis este juego en Steam es el siguiente:

  1. Abre Steam (en la aplicación o en el navegador) e inicia sesión.
  2. Busca “Drift86” en la Tienda de Steam y entra a la página del juego.
  3. Verifica que aparezca como “Gratis” o con descuento del 100%.
  4. Haz clic en “Añadir a la cuenta” (o el botón equivalente) para agregarlo a tu biblioteca.
  5. Ve a “Biblioteca”, busca Drift86 y selecciona “Instalar” para descargarlo.

No necesitas claves externas. Si está gratis, se reclama directamente desde Steam.

Una persona joven sonríe con entusiasmo ante un monitor que muestra la plataforma Steam. En el escritorio, teclado y ratón iluminados, además de snacks y una bebida.
Steam tiene una tienda con ofertas y descuentos frecuentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué requisitos debe cumplir tu PC

Los requisitos que debe cumplir tu PC para jugar Drift86 son:

  • Requiere un procesador y un sistema operativo de 64 bits.
  • Sistema operativo: Windows 7/8/10/11 - 64bits.
  • Procesador: 2 GHz Intel Pentium 4 or AMD Athlon o equivalente.
  • Memoria: 4 GB de RAM.
  • Gráficos: Intel HD Graphique.
  • Almacenamiento: 2 GB de espacio disponible.
  • Tarjeta de sonido: todas.
Vista lateral de un hombre sonriendo y jugando un videojuego en un setup de tres monitores, con un gran logo iluminado de Steam en la pared de ladrillo.
Ofrece modos multijugador y funciones de comunidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué otros juegos para PC se pueden encontrar gratis en Steam

  • Arena Breakout Infinite
  • Worlds Beyond
  • Blue Archive
  • TMNT Arena
  • GeoGuessr Steam Edition
  • Eternal Return
  • Path of Exile: Mirage
  • Wuthering Waves
  • Brawlhalla
  • FC 24
  • The Finals
  • Yu-Gi-Oh! Master Duel
  • Team Fortress 2
  • The Sims 4
  • Where Winds Meet
  • Bongo Cat
Una mujer sonriente con auriculares y micrófono juega en un PC gaming con monitor, teclado y mouse. Un logo iluminado de Steam adorna la pared trasera.
Steam tiene juegos gratis y promociones por tiempo limitado. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Heartopia
  • Marvel Rivals
  • Overwatch S1: Conquest
  • Warframe
  • VRChat
  • NARAKA: Bladepoint
  • Delta Force
  • Counter-Strike 2
  • Dota 2
  • PUBG Battlegrounds
  • Apex Legends
  • War Thunder
  • Rainbow Six Siege
  • Sky
  • Lost Ark
  • Guild Wars 2
  • Reverse: 1999
  • Dark and Darker
  • Pixel Worlds
(Dota 2 / Counterstike)
En Steam se pueden encontrar gratis juegos como Dota 2. (Dota 2 / Counterstike)
  • Cell to Singularity
  • Revolution Idle
  • Unturned
  • Fishing Planet
  • KARDS
  • My Singing Monsters
  • Palia
  • Enlisted: Hidden Threat
  • IdleOn - The Idle Game RPG
  • skate.
  • Fallout Shelter
  • My Hero Ultra Rumble
  • SMITE 2 Beta
  • Goose Goose Duck
  • Albion Online
  • World of Tanks
  • Once Human
  • StarCraft: Tempered Steel
  • Star Savior
  • Blood Strike
  • Russian Fishing
  • The First Descendant
  • Stumble Guys
  • EVE Online
  • Star Trek Online
  • Halo Infinite
(Imagen Ilustrativa Infobae)
Steam y Epic tienen una tienda para juegos para PC. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Astrinova
  • Infinity Nikki
  • MapleStory x One Punch Man
  • Combat Master Season 5
  • Idle Slayer
  • Action Taimanin
  • World Sea Battle
  • Yu-Gi-Oh! Duel Links
  • Gacha Crush
  • One-Armed Robber
  • Throne and Liberty
  • Asphalt Legends
  • Conqueror’s Blade ECO
  • Marvel SNAP
  • Summoners War
  • DD Race Network
  • Rec Room
  • Heaven Burns Red
  • Banana
  • War of Dots
En Epic Games Store también se encuentran títulos para celular. REUTERS/Brendan McDermid/Illustration/File Photo
En Epic Games Store también se encuentran títulos para celular. REUTERS/Brendan McDermid/Illustration/File Photo
  • Business Tour
  • RR Racingroom
  • Soulmask
  • Shakes & Fidget
  • Predecessor
  • Monternis
  • Exilium 2
  • Battle Operation 2
  • Tap Ninja
  • Grand Chase
  • Fractals
  • Command & Conquer Generals Zero Hour
  • Upload Labs
  • Transformice
  • Mecha Break
  • Project: Playtime
  • RuneScape
  • Smite
  • Gogh

En qué otros sitios puedes encontrar juegos gratis

Además de Steam, otro lugar confiable para conseguir juegos gratis es Epic Games Store. La tienda de Epic suele ofrecer títulos sin costo por tiempo limitado, que se “reclaman” con un clic y quedan para siempre en tu biblioteca.

Para aprovecharlo, solo necesitas crear una cuenta, iniciar sesión y revisar la sección de juegos gratuitos o las promociones semanales. Una vez reclamado el juego, puedes descargarlo cuando quieras desde su lanzador.

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