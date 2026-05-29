Si te gusta el automovilismo, Steam tiene gratis este juego por tiempo limitado: cómo descargarlo para PC

Steam es una plataforma para comprar y descargar videojuegos. (Steam)

Steam sumó un nuevo juego gratis de automovilismo: Drift86. El título propone subirte a tu auto favorito y buscar récords en partidas en solitario o con amigos, con un estilo arcade centrado en dominar el arte de la deriva.

La dinámica se basa en encadenar derrapes para lograr el combo más alto, con música Eurobeat de fondo que acompaña el ritmo de la conducción.

PUBLICIDAD

El juego incluye el “coche del 86”, más de 30 mapas y más de 40 autos para elegir, además de modos individual y multijugador.

También ofrece chat en vivo para interactuar con otros jugadores, compatibilidad con controles de Xbox y Steam Trading Cards. Como resume una de sus frases: “La técnica de conducción no es algo que se obtenga en unos pocos días”.

PUBLICIDAD

El juego se encuentra totalmente gratis. (Steam)

Cómo acceder gratis a este juego en Steam

El paso a paso para acceder gratis este juego en Steam es el siguiente:

Abre Steam (en la aplicación o en el navegador) e inicia sesión. Busca “Drift86” en la Tienda de Steam y entra a la página del juego. Verifica que aparezca como “Gratis” o con descuento del 100%. Haz clic en “Añadir a la cuenta” (o el botón equivalente) para agregarlo a tu biblioteca. Ve a “Biblioteca”, busca Drift86 y selecciona “Instalar” para descargarlo.

No necesitas claves externas. Si está gratis, se reclama directamente desde Steam.

Steam tiene una tienda con ofertas y descuentos frecuentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué requisitos debe cumplir tu PC

Los requisitos que debe cumplir tu PC para jugar Drift86 son:

Requiere un procesador y un sistema operativo de 64 bits.

Sistema operativo: Windows 7/8/10/11 - 64bits.

Procesador: 2 GHz Intel Pentium 4 or AMD Athlon o equivalente.

Memoria: 4 GB de RAM.

Gráficos: Intel HD Graphique.

Almacenamiento: 2 GB de espacio disponible.

Tarjeta de sonido: todas.

Ofrece modos multijugador y funciones de comunidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué otros juegos para PC se pueden encontrar gratis en Steam

Arena Breakout Infinite

Worlds Beyond

Blue Archive

TMNT Arena

GeoGuessr Steam Edition

Eternal Return

Path of Exile: Mirage

Wuthering Waves

Brawlhalla

FC 24

The Finals

Yu-Gi-Oh! Master Duel

Team Fortress 2

The Sims 4

Where Winds Meet

Bongo Cat

Steam tiene juegos gratis y promociones por tiempo limitado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Heartopia

Marvel Rivals

Overwatch S1: Conquest

Warframe

VRChat

NARAKA: Bladepoint

Delta Force

Counter-Strike 2

Dota 2

PUBG Battlegrounds

Apex Legends

War Thunder

Rainbow Six Siege

Sky

Lost Ark

Guild Wars 2

Reverse: 1999

Dark and Darker

Pixel Worlds

En Steam se pueden encontrar gratis juegos como Dota 2. (Dota 2 / Counterstike)

Cell to Singularity

Revolution Idle

Unturned

Fishing Planet

KARDS

My Singing Monsters

Palia

Enlisted: Hidden Threat

IdleOn - The Idle Game RPG

skate.

Fallout Shelter

My Hero Ultra Rumble

SMITE 2 Beta

Goose Goose Duck

Albion Online

World of Tanks

Once Human

StarCraft: Tempered Steel

Star Savior

Blood Strike

Russian Fishing

The First Descendant

Stumble Guys

EVE Online

Star Trek Online

Halo Infinite

Steam y Epic tienen una tienda para juegos para PC. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Astrinova

Infinity Nikki

MapleStory x One Punch Man

Combat Master Season 5

Idle Slayer

Action Taimanin

World Sea Battle

Yu-Gi-Oh! Duel Links

Gacha Crush

One-Armed Robber

Throne and Liberty

Asphalt Legends

Conqueror’s Blade ECO

Marvel SNAP

Summoners War

DD Race Network

Rec Room

Heaven Burns Red

Banana

War of Dots

En Epic Games Store también se encuentran títulos para celular. REUTERS/Brendan McDermid/Illustration/File Photo

Business Tour

RR Racingroom

Soulmask

Shakes & Fidget

Predecessor

Monternis

Exilium 2

Battle Operation 2

Tap Ninja

Grand Chase

Fractals

Command & Conquer Generals Zero Hour

Upload Labs

Transformice

Mecha Break

Project: Playtime

RuneScape

Smite

Gogh

En qué otros sitios puedes encontrar juegos gratis

Además de Steam, otro lugar confiable para conseguir juegos gratis es Epic Games Store. La tienda de Epic suele ofrecer títulos sin costo por tiempo limitado, que se “reclaman” con un clic y quedan para siempre en tu biblioteca.

PUBLICIDAD

Para aprovecharlo, solo necesitas crear una cuenta, iniciar sesión y revisar la sección de juegos gratuitos o las promociones semanales. Una vez reclamado el juego, puedes descargarlo cuando quieras desde su lanzador.