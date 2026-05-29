Impacto de River Plate en el mercado de pases: Nicolás Otamendi se convirtió en nuevo refuerzo antes del Mundial

Nicolás Otamendi durante su último paso en Benfica (REUTERS/Violeta Santos Moura)

La actividad del fútbol a nivel clubes comenzó a diluirse lentamente para darle paso al Mundial que se abrirá en pocos días, pero mientras tanto el mercado de pases ya comenzó a realizar sus primero grandes ruidos. River Plate dio uno de los golpes en la ventana de transferencias y anunció a Nicolás Otamendi como nuevo refuerzo.

“Este viernes 29 de mayo, el defensor selló su vínculo que lo unirá con el Club desde el 1° de julio de 2026 hasta el 31 de diciembre de 2027. La firma del contrato se llevó a cabo junto con el Presidente, Stefano Di Carlo, en el despacho presidencial de la Institución", informó el Millonario en un comunicado. Horas antes, se vio al futbolista campeón del mundo ingresar a la institución de Núñez a bordo de una camioneta.

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El defensor de 38 años, fanático del Millonario, había confirmado su salida del Benfica de Portugal hace dos fines de semana y todos los caminos lo conducían a Núñez. Los rumores se convirtieron en oficiales con la firma de su contrato mientras realiza las primeras actividades con la selección argentina que afrontará la Copa del Mundo.

El comunicado de River sobre la llegada de Otamendi (@RiverPlate)

El General, que retornará al país a 16 años de su partida de Vélez Sarsfield, fue confirmado como uno de los 26 apellidos que defenderán la corona obtenida en Qatar hace cuatro años. Casi al unísono, oficializó que vestirá también los colores del club de sus amores a partir del próximo semestre.

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El elenco que dirige actualmente Eduardo Coudet tiene pendiente su duelo de 16avos de final de la Copa Argentina ante Aldosivi de Mar del Plata y espera por conocer a su rival en octavos de la Copa Sudamericana tras el sorteo de los playoffs: su contrincante saldrá del ganador de la llave entre Independiente Santa Fe de Colombia y Caracas de Venezuela. ¿El detalle? Podría enfrentar a Boca Juniors en un hipotético choque de semifinales. Al mismo tiempo, volverá a buscar dar pelea en el Torneo Clausura tras perder la final del Apertura contra Belgrano de Córdoba.

*La llegada de Otamendi al Monumental para firmar su contrato con River

Con el arribo de Ota, el Chacho tendrá bajo su dirección a cinco campeones del mundo con Argentina en Qatar teniendo en cuenta que ya están en el plantel Franco Armani, Germán Pezzella, Marcos Acuña y Gonzalo Montiel. Tanto Montiel como Otamendi representarán al país en esta nueva edición de la Copa del Mundo que se avecina.

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Por lo pronto, River tiene planificado realizar su pretemporada en Europa. El plantel inició sus vacaciones tras la victoria sobre Blooming en el cierre de la fase de grupos de la Sudamericana. La vuelta al trabajo está fijada para el 17 de junio y tres días más tarde (20/6) viajarán rumbo a Alicante (España) para iniciar la pretemporada que se extenderá desde el 21 hasta el 5 de julio. La aparición de Otamendi estará supeditada a la participación de Argentina en el Mundial.

Los dirigidos por Lionel Scaloni darán el primer paso en el certamen el martes 16 de junio en Kansas ante Argelia y volverán a salir a la cancha el lunes 22 en Dallas para enfrentar a Austria. El cierre del Grupo J llegará el sábado 27 contra Jordania, también en Dallas. Este nuevo Mundial clasificará a los dos mejores de cada zona, pero también a los ocho mejores terceros. En ese plano, Argentina podría afrontar los 16avos de final entre el 1 y el 3 de julio dependiendo su posición en el grupo.

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Otamendi, por su parte, cerrará en esta cita su historia con la selección argentina según él mismo confirmó. El marcador surgido del Fortín de Liniers, con pasado en Porto de Portugal, Atlético Mineiro de Brasil, Valencia de España y Manchester City de Inglaterra desembarca en el país tras una fructífera estadía en Benfica, donde se convirtió en líder indiscutible del plantel con 280 partidos (279 como titular), 18 goles y 8 asistencias.

El defensor, uno de los jugadores con más partidos en la selección argentina en toda la historia con 130 presencias, se marchó al Porto en agosto del 2010 tras disputar el Mundial de Sudáfrica bajo la dirección de Diego Armando Maradona. El club europeo había desembolsado unos 4 millones de euros por su pase.

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En cuanto a River, el presidente de la entidad, Stéfano Di Carlo, ya había adelantado semanas atrás que iban a salir al mercado de pases una vez finalizado el Apertura: “River se va a reforzar. Eso es un hecho”.

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