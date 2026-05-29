Quiénes son las mujeres detrás de los jugadores de la Selección Argentina para el Mundial 2026

El jueves 28 de mayo, Lionel Scaloni dio a conocer la lista de los 26 jugadores convocados para la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos y México. Entre ellos hay 8 debutantes y 17 campeones del mundo en Qatar 2022. Pero dentro y fuera de las canchas, hay otro grupo que concentrará su cuota de atención: las novias y esposas de los seleccionados, que están detrás de escena apoyando a sus parejas en cada paso que dan.
Algunas construyeron carreras propias antes de aparecer en las páginas de espectáculos. Otras siguieron a sus parejas por media Europa sin resignar sus propios proyectos. Varias son madres, empresarias, influencers o profesionales universitarias. Esta es la guía completa.
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Las figuras que van más allá del fútbol
Ninguna pareja del plantel tiene el peso público de Antonela Roccuzzo. La rosarina ostenta el récord de ser la mujer argentina con más seguidores en Instagram: 40,2 millones. Hija del dueño de un supermercado, conoció a Lionel Messi cuando ambos eran adolescentes y, tras varios idas y venidas, se volvieron inseparables. Son padres de tres hijos: Thiago, Mateo y Cirio.
El otro nombre propio que trasciende el mundo del fútbol es el de Martina “Tini” Stoessel, una de las artistas argentinas con mayor proyección internacional, actualmente en su cuarta gira mundial, Futttura. Su vínculo con Rodrigo De Paul arrancó en 2021 en medio de un escándalo, ya que el jugador estaba en pareja con Cami Homs, madre de sus dos hijos. La relación atravesó una ruptura en 2023, pero en 2025 se reconciliaron. Los rumores de casamiento apuntan a finales de este año.
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Las parejas consolidadas: empresarias, influencers y profesionales
Agustina Gandolfo, esposa de Lautaro Martínez, es influencer de fitness y nutrición con más de 1,6 millones de seguidores. La mendocina y el delantero del Inter son además socios: juntos son dueños del restaurante Coraje, con sucursales en Mendoza y en Milán, ciudad donde la familia vive desde hace 8 años. Son padres de Nina y de Theo.
Carolina Calvagni, esposa de Nicolás Tagliafico, construyó su propio espacio como tiktoker e influencer con casi un millón de seguidores y recientemente lanzó su marca de ropa fitness y estilo, Calvagni. Se conocieron en 2014 a través de Facebook. En enero de 2023, apenas días después de que la selección se consagrara campeona del mundo, se casaron.
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Celeste Rey eligió un camino diferente: mantiene un perfil bajo en redes sociales. Está casada con Nicolás Otamendi desde 2015 y son padres de Morena, Mía y Valentín. Se conocieron en la adolescencia, pero fue un reencuentro en Gran Bretaña —mientras Otamendi jugaba en el Manchester City— el que selló la relación.
La portuguesa Mandinha Gama, esposa de Emiliano “Dibu” Martínez, también tiene un perfil profesional propio: es diseñadora de interiores y tiene una franquicia de muebles para niños llamada Mis sueños, con sede en Londres, donde vive junto al arquero y sus dos hijos, Santiago y Ava. La pareja se conoció en 2013.
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Karina Nacucchio y Gonzalo Montiel se cruzaron en 2019 a través de amigos en común, cuando el defensor vivía su mejor momento en River Plate. Ella lo siguió hasta Sevilla y formaron una familia. Tienen un hijo, Thiago, y recientemente nació su hija Juana.
Muri López Benítez, modelo y pareja de Lisandro Martínez, lo conoció en Gualeguay en 2013, cuando ambos eran adolescentes. Nunca más se separaron. A finales de 2024 nació Aurora, su primera hija.
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Camila Galante conoce a Leandro Paredes desde la infancia: era uno de los mejores amigos de su hermano. Se casaron en 2017 y tienen tres hijos. Además de ese rol familiar, Camila es empresaria y tiene su propia marca de cosméticos que lleva su apellido.
La historia de Ailén Cova y Alexis Mac Allister tiene un condimento particular: fueron mejores amigos durante años hasta que en 2023 la relación dio un giro. Ailén es licenciada en indumentaria por la UADE e influencer de moda. En septiembre de 2025 nació Alaia, su primera hija.
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Valentina Cervantes, pareja de Enzo Fernández, acompañó al mediocampista desde la adolescencia a través de distintas etapas en Argentina, Portugal e Inglaterra. En 2025 se separaron, pero en 2026 retomaron la relación. Son padres de Olivia y Benjamín. En 2025 Valentina participó en MasterChef Celebrity (Telefe) y sorprendió con sus habilidades culinarias. Recientemente la pareja lanzó Twentyfour, su propia marca de indumentaria.
Karen Cavaller, licenciada en Recursos Humanos y pareja de Cristian Romero desde hace casi 7 años, protagonizó uno de los momentos más recordados del entorno del plantel: su hija Lucy nació en 2024 en pleno partido clave de la selección. También tienen un hijo, Valentino.
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Rocío Espósito Suárez, esposa de Gerónimo Rulli, es licenciada en Nutrición. Tiene 33 años y conoció al arquero en la adolescencia. Cuando él firmó con Real Sociedad de España en 2014, ella eligió quedarse en Argentina para terminar sus estudios. Se casaron en 2018 y tienen un hijo de cinco años, Luca.
Bárbara Occhiuzzi, esposa del defensor Nahuel Molina, es empresaria y modelo. La relación arrancó en mayo de 2016, cuando Molina aún estaba en las inferiores de Boca Juniors. Anunciaron recientemente que esperan su primer hijo. Bárbara está además a punto de lanzar su propia línea de trajes de baño.
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Magui Alcacer es licenciada en Kinesiología y conoció a Giovani Lo Celso en una clínica. Su historia tiene un capítulo que quedó grabado en la memoria del Mundial de Qatar: cuando Messi anotó el gol ante México, Magui rompió bolsa en pleno festejo. Así llegó Emma, su primera hija. Lo Celso había integrado el plantel en las eliminatorias pero no pudo estar en el torneo por una lesión.
Antonella D’Alotta, esposa del delantero Thiago Almada, es influencer con más de 30 mil seguidores. La pareja se casó en 2024.
Las debutantes: las parejas de los nuevos convocados
Con los 8 debutantes llegan también sus parejas, varias de ellas con perfiles propios ya consolidados en redes sociales.
Emma Ramírez es la compañera de Nicolás Paz. De origen español, aparece con frecuencia en las redes del delantero y ya acumula más de 28 mil seguidores en Instagram, donde comparte contenido de estilo de vida y viajes.
Yazmín Jaureguy es modelo, influencer y creadora de contenido con más de 120 mil seguidores. Es la esposa de Valentín “El Colo” Barco, con quien blanqueó la relación en 2023. Acompañó al mediocampista durante su paso por el Racing Club de Estrasburgo y ahora viven en Londres, tras la incorporación del jugador al Chelsea FC. En marzo de 2025 nació Gemma, su primera hija.
Ludmila Isabella, modelo de 28 años, blanqueó su romance con Nicolás González en la noche de Año Nuevo que marcó el inicio de 2026, con el futbolista radicado en Madrid, donde juega para el Atlético. Ludmila tiene un hijo previo, Benicio, fruto de su relación con el ex futbolista Lautaro Acosta, de quien se separó en 2023 tras haberlo denunciado por violencia de género.
Irene Ariza es española, licenciada en administración de empresas y novia de Giuliano Simone desde 2020. Con más de 27 mil seguidores en redes, acompañó al delantero durante su recuperación de una dura lesión sufrida en su etapa por el Deportivo Alavés en 2023.
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