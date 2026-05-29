Un ex campeón con Boca lloró en vivo por la eliminación en la Copa Libertadores y lanzó una feroz crítica: “Me duele este momento”

El ex jugador cuestionó el rendimiento del equipo dirigido por Claudio Úbeda y pidió consecuencias “para todos”

La reciente eliminación de Boca Juniors de la Copa Libertadores desató una reacción de alto voltaje emocional y crítica feroz de Cristian Traverso, ex futbolista multicampeón del club de la Ribera y figura clave de la era de Carlos Bianchi. Durante un programa, el ahora panelista no pudo contener el llanto al analizar el presente del equipo y el clima tenso que se vive entre los hinchas y la dirigencia.

“Estos tipos no saben dónde están. Yo te digo la verdad. Váyanse a cagar”, lanzó Traverso, visiblemente afectado, mientras sus ojos se teñían de lágrimas en el programa del que participa en la señal TyC Sports. La caída ante Universidad Católica, que selló la eliminación en fase de grupos y cortó una racha de más de tres décadas sin una salida tan temprana del torneo, fue el detonante para un descargo sin filtros.

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El ex defensor fue mucho más allá de lo deportivo y puso el foco en la fractura social que atraviesa al club. “No me importa que me carguen, total, hay un relator de ustedes que relató y lloraba el otro día. Pero yo la lloro de adentro porque me duele vivir este momento de Boca y ves que los hinchas se pelean porque ‘Riquelme andate, Riquelme es el mejor. El otro es este, el otro es Macri...’. Es una cagada Boca en este momento”, sostuvo.

Entre lágrimas, Cristian Traverso cuestionó la actitud mostrada de Boca Juniors en el partido decisivo (FOTO NA:DAMIAN DOPACIO-pl)

“No quisiera estar un minuto en el club mirando eso. Yo no quiero ver en las redes cómo se reputean los hinchas de Boca, cómo uno no puede... Esto no puede pasar, porque la historia nuestra fue otra”, afirmó Traverso respecto al ambiente hostil y la pelea constante entre bandos de hinchas en La Bombonera.

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En su relato, el ex jugador evocó el pasado del club: “La historia nuestra con Boca era ir a la cancha, ir a bancarse lo que venga, ir a todos lados. No es el Boca de Riquelme ni de Macri. Y así lo están destruyendo, los que están afuera y los que están adentro”.

La autocrítica de Traverso no se detuvo en lo social. Apuntó directamente a los futbolistas y pidió cambios estructurales inmediatos. “Y a estos jugadores les pido disculpas en serio, a mí me habían representado. Ya no más”, sentenció, haciendo referencia al plantel dirigido por Claudio Úbeda que ahora deberá afrontar los playoffs de la Copa Sudamericana.

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El ex defensor en su descargo apuntó al plantel y a la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme (Foto Baires)

Para el ex defensor, la falta de compromiso y el bajo rendimiento de algunos referentes son inadmisibles: “Espero, y es la única vez que voy a pedir algo. Espero que las consecuencias sean para todos. No quiero ver más el palco ese ocupado con un jugador que, la verdad, si nadie tiene las pelotas para echarlo a Cavani, si el presidente no lo echa a Cavani, es una falta de respeto a nosotros, a los hinchas”.

La situación de Edinson Cavani, quien no juega desde el 20 de febrero por molestias lumbares y volvió a quedar afuera del equipo, fue uno de los blancos principales de los reproches: “Si el presidente no echa a cuatro o cinco jugadores que hace siete meses que están en Boca y no juegan un minuto es una falta de respeto a nosotros”, insistió Traverso, reflejando el enojo de una parte considerable de la hinchada.

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En una nota publicada en TyC Sports, Traverso profundizó su crítica y extendió sus disculpas a los hinchas y ex compañeros: “Lo que hicieron ayer fue una falta de respeto. Un papelón. Y estoy usando ‘papelón’, que es una palabra que evito, que no me gusta. Pero es eso lo que siento que pasó”.

Tras la eliminación, el Xeneize se medirá en el playoff de la Copa Sudamericana ante O’Higgins de Chile (REUTERS/Rodrigo Valle)

El ex futbolista recordó la mítica camiseta del 2001 que la comparó con la actitud del equipo en la competencia: “Anoche se pusieron una camiseta homenaje a la del 2001 pero no se vio nada de aquello. Nosotros exprimíamos aquellas camisetas y chorreaban de todo. Alegría, transpiración, vértigo, pasión. Nada de eso existió ayer. Así que por eso pido disculpas, por haberme atrevido, por haber osado decir en el inicio que había algún parecido, que estaban camino a aquel lugar”.

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El impacto de sus palabras radica en la profundidad del dolor expresado y en la exigencia de una reacción que vaya mucho más allá de lo deportivo. Traverso, voz autorizada por su historia en el club, dejó expuesta una herida abierta en el mundo Boca, que trasciende la derrota en la cancha y pone en discusión el presente y el futuro de la institución.