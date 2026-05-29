El régimen Ortega y Murillo blinda su residencia en Managua ante el temor a una posible extracción

El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ordena ampliar un muro perimetral en El Carmen, Managua, por temor a una operación de extracción. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Daniel Ortega y Rosario Murillo ordenaron ampliar un muro perimetral en El Carmen, en Managua, por temor a una posible “operación de extracción” en su contra, según informó el periodista Miguel Mora del periódico 100% Noticias; la nueva obra se suma al dispositivo policial y militar que desde hace años protege la residencia oficial de ambos gobernantes en una zona ya marcada por bloqueos, controles y vigilancia permanente.

La barrera, de acuerdo con Mora, tendría una altura similar a la de una casa de dos pisos y cubriría varios puntos considerados vulnerables en la capital. El periodista sostuvo que la decisión responde al miedo de Ortega y Murillo ante un eventual operativo dirigido contra ellos.

Mora, director fundador de 100% Noticias, afirmó que “los dictadores levantan un muro por miedo a una operación quirúrgica. Los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo habrían entrado en pánico”. La cita fue difundida por el propio comunicador al referirse al refuerzo de la seguridad en el complejo residencial.

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El muro cubriría el tramo entre Montoya y el portón principal de El Carmen

Según explicó Mora, la obra consistiría en “un muro perimetral desde las inmediaciones de Montoya hasta El Carmen, ante el temor de una posible operación de extracción que pudiera ingresar por ese punto, considerado por ellos como vulnerable”.

Esa descripción ubica el nuevo cerco en uno de los accesos que el periodista identifica como sensibles para la seguridad del sector.

El recorrido, siempre según Mora, comenzaría en las inmediaciones de donde operaba Extravisión. Luego continuaría en dirección a los canales 4 y 13 y avanzaría hasta el portón principal de El Carmen.

La nueva barrera tendría la altura de una casa de dos pisos y cubriría puntos vulnerables cercanos a la residencia oficial de Ortega y Murillo.

Sobre las dimensiones, Mora señaló: “El muro, según las versiones conocidas, tendría una altura similar a una casa de dos pisos. Más que una obra de seguridad, parece una señal del miedo profundo que consume a los co-dictadores frente a un escenario que ellos mismos parecen prever: un operativo quirúrgico en su contra”.

La información conocida hasta ahora responde de manera directa a la pregunta central sobre la nueva obra: el régimen habría decidido extender el perímetro de protección de su residencia oficial por temor a una incursión contra Ortega y Murillo, según las versiones citadas por Mora.

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El sector ya operaba con barricadas, patrullajes y unidades caninas

La zona de Managua donde se encuentra el complejo residencial de Ortega y Murillo ya presentaba desde años atrás fuertes restricciones al libre tránsito. En ese sector son visibles calles bloqueadas con barricadas permanentes y controles en los accesos principales.

También hay presencia constante de agentes policiales fuertemente armados, según el texto difundido sobre el lugar. A eso se agrega vigilancia permanente mediante patrullajes y unidades caninas desplegadas en los alrededores del complejo.

ARCHIVO –Las nuevas medidas de seguridad en El Carmen generan dudas sobre la información que podrían conocer Daniel Ortega y Rosario Murillo sobre su entorno. (AP Foto/Alfredo Zuniga, Archivo)

Al final de su publicación, Mora dejó planteada una duda sobre el motivo de las nuevas medidas. “La pregunta es inevitable: ¿Qué saben Ortega y Murillo que nosotros todavía no sabemos?”, expresó el periodista.

La versión sobre el nuevo muro también provocó la reacción del excarcelado político Freddy Quezada, quien comparó la estructura con un “panóptico” y sostuvo que ese tipo de resguardo no impediría el seguimiento externo de los gobernantes.

“El mismo panóptico que los ORMU emplean para vigilar a los ciudadanos nicaragüenses, es el que usan, sólo que más potente y exacto, sus enemigos para vigilarlos desde sus satélites, no importa cuán altos y cuán largos sean los muros perimetrales que levanten para creer protegerse”, expresó Quezada.

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