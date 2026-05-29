Destinan dos millones quinientos mil dólares para reforzar mercados estatales en El Salvador

La Comisión de Hacienda aprobó un refuerzo presupuestario de 2.5 millones de dólares para la Dirección de Mercados Nacionales en El Salvador./(Asamblea Legislativa)

La Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto de la Asamblea Legislativa de El Salvador emitió este viernes un dictamen favorable para reforzar el presupuesto de la Dirección de Mercados Nacionales por un monto de dos millones quinientos mil dólares.

La medida busca asegurar la continuidad y mejora de los servicios operativos en los mercados bajo la administración estatal, según lo discutido esta mañana durante la sesión de la Comisión.

Tras conocer el proyecto, los diputados de la Comisión de Hacienda aprobaron la iniciativa presentada por el presidente de la República, Nayib Bukele, a través del ministro de Hacienda, Jerson Posada, en la que se solicita la reforma de la Ley de Presupuesto vigente para incrementar las asignaciones presupuestarias de la Dirección de Mercados Nacionales.

De acuerdo con el dictamen leído por la diputada Dania González, secretaria de la comisión, la solicitud responde a las necesidades prioritarias detectadas durante el primer semestre del año, entre ellas la adquisición de bienes, servicios y equipo tecnológico.

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Según la exposición realizada por Laura Michelle Arce de Aguilar, subdirectora general del presupuesto, el refuerzo se compone de dos partidas principales: dos millones ciento veintitrés mil dólares destinados a la adquisición de bienes y servicios indispensables para la operación de los mercados, y trescientos setenta y siete mil dólares para inversión en activos fijos, incluyendo mobiliario y equipo para la unidad de tecnología, redes e infraestructura. La funcionaria explicó que estos recursos provienen de excedentes de ingresos en el impuesto sobre la renta, recaudados durante el presente año, conforme a lo establecido en el artículo 226 de la Constitución de la República.

La reforma a la Ley de Presupuesto, presentada por el presidente y el ministro de Hacienda, prioriza tecnología y equipos para mercados nacionales. /(Foto cortesía Casa Presidencial).

La comisión escuchó también a otros funcionarios del Ministerio de Hacienda, quienes detallaron que la suma aprobada permitirá continuar con iniciativas orientadas a dinamizar la actividad comercial y mejorar las condiciones de atención a la población usuaria de los mercados. El diputado Christian Guevara, presidente de la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto, destacó que la propuesta fue respaldada por unanimidad de los presentes, subrayando el consenso para fortalecer la capacidad institucional de los mercados nacionales.

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En la misma sesión, la Comisión trató otros puntos relevantes para las finanzas públicas. Entre ellos, la aprobación de un dictamen favorable para exonerar a la Cámara de Comercio de Corea del Sur en El Salvador del pago de todo tipo de impuestos asociados a la introducción al país de un lote de medicamentos, valorado en dos millones ochocientos cuatro mil doscientos treinta y cuatro dólares.

Esta donación, procedente de la organización Korea Love Sharing Community, será entregada al Ministerio de Salud para atender las necesidades de la población salvadoreña.

Durante su intervención ante la Comisión, Hyun Sok Kim, presidente de la Cámara de Comercio de Corea del Sur, expresó su agradecimiento por el respaldo institucional recibido y reafirmó el compromiso de la entidad con el desarrollo del país. Por su parte, el doctor Warner Rosales, subdirector del Hospital Nacional de Niños Benjamín Bloom, resaltó la utilidad de los medicamentos donados para la atención de patologías respiratorias, gastrointestinales, metabólicas y de diabetes, tanto en adultos como en niños. “Es un lote importante que fortalecerá el sistema público de salud”, afirmó Rosales, ante los parlamentarios.

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La propuesta para reforzar a los mercados nacionales contó con el respaldo unánime de los diputados de la Comisión de Hacienda./(Centro Histórico de San Salvador)

El representante de la Dirección General de Aduanas, Walter Hernández, precisó que la exoneración de impuestos abarca el impuesto a la importación, el IVA, el almacenaje y cualquier otro tributo aplicable, y señaló que la institución fiscalizará la correcta distribución de los medicamentos a los hospitales de la red pública. En caso de incumplimiento del destino previsto, advirtió que se procederá al cobro de los impuestos correspondientes.