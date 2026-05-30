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Perdían por tres puntos a falta de cuatro segundos y evitaron el descenso con una jugada increíble: “El milagro se ha producido”

La permanencia en la Primera División de la liga de básquet de España tuvo una definición apasionante que salvó al Zaragoza

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La jugada clave en el último suspiro mantuvo al club en la Liga Endesa tras la victoria ante Río Breogán

La liga de básquet de España entró en etapas decisivas y en el último encuentro de la temporada, el Casademont Zaragoza selló su permanencia en la máxima categoría con una jugada que quedará grabada en la memoria de sus seguidores. La salvación del descenso llegó en el último suspiro, cuando el equipo, que perdía por tres puntos puntos a falta de cuatro segundos y parecía estar condenado, logró la victoria más agónica de la temporada con un triple milagroso.

El desenlace se resolvió en la ciudad de Lugo, durante el enfrentamiento ante Río Breogán, con un marcador final de 95-94 para el Zaragoza. El partido se definió en los segundos finales, cuando Trae Bell-Haynes dispuso de dos tiros libres a falta de cuatro segundos con el marcador 94-91. Encestó el primero, pero falló el segundo de forma estratégica al hacer rebotar el balón en el aro. El propio Bell-Haynes capturó el rebote ofensivo, enfrentó la defensa de dos rivales y asistió a Marco Spissu, quien no dudó en lanzar el triple salvador. La pelota entró limpia en el cesto, desatando la euforia en el banco aragonés y asegurando la continuidad del club en la liga para la próxima temporada.

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“Se salva el Zaragoza en el último segundo. El milagro se ha producido. Es absolutamente alucinante el guión del partido que hemos visto. Marco Spissu debe de tener una estatua en Zaragoza por lo que acaba de hacer, es histórico”, comentaron los relatores de la transmisión oficial al ver las imágenes.

El Casademont Zaragoza, que llegaba a esta cita con cinco derrotas consecutivas, necesitaba una victoria para no depender de otros resultados. El equipo había perdido sus encuentros recientes contra el Granada, Gerona, Manresa, UCAM Murcia y Valencia Basket, lo que puso en duda su capacidad de reacción en el momento más crítico de la campaña.

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Una vista aérea de una cancha de baloncesto con varios jugadores y un árbitro; en un círculo superpuesto a la derecha, un jugador sin camiseta celebra con brazos levantados.
El Zaragoza se salvó de milagro del descenso gracias a un triple de Marco Spissu en la Liga de España de básquet (captura video)

La jugada final, protagonizada por Spissu, representó más que un simple acierto: fue la culminación de una temporada marcada por la inestabilidad. Con ese lanzamiento, alcanzó 20 puntos y 30 créditos de valoración, erigiéndose como el héroe del partido. No obstante, la colaboración de Bell-Haynes, cuya decisión y rapidez resultaron determinantes, también fue reconocida.

La victoria del Zaragoza no solo selló su permanencia en la Liga Endesa, sino que provocó una consecuencia inesperada: el descenso del Dreamland Gran Canaria. Tras 31 años en la élite, el conjunto canario perdió la categoría después de caer ampliamente ante Valencia Basket y de ver cómo los aragoneses lograban el milagro en Lugo.

Mientras en Zaragoza se celebraba la salvación, en Gran Canaria se vivía una jornada de tristeza y resignación. El equipo que dirige el argentino Néstor Che García llegó al tramo final dependiendo no solo de sí mismo, sino también de los tropiezos de sus rivales directos. El entrenador le había pedido días atrás a sus jugadores que confiaran en su trabajo y en sus posibilidades, aunque la situación era complicada.

El equipo de Nico Brussino perdió la categoría en la Liga Endesa (ACB PHOTO)
El equipo de Nico Brussino perdió la categoría en la Liga Endesa (ACB PHOTO)

El alero argentino Nico Brussino expresó el sentimiento del vestuario en la previa del partido decisivo. Reconoció que atravesaban una semana difícil, pero que el grupo mantenía “mucha ilusión y ganas” de competir para asegurar la salvación. La única esperanza del Dreamland era imponerse ante Valencia Basket y que tanto Zaragoza como Andorra tropezaran en sus respectivos compromisos.

El desenlace de la jornada 34 se vivió con máxima tensión en varios frentes. La permanencia del Casademont Zaragoza se confirmó solo tras el último lanzamiento, cuando la diferencia mínima en el marcador dejó sin margen de reacción al Río Breogán. La afición aragonesa, que había sufrido durante todo el curso, celebró el desenlace como un verdadero milagro deportivo. Mientras las imágenes difundidas mostraron a los argentinos dolidos por el contexto deportivo.

A lo largo de la temporada, el equipo aragonés acumuló un saldo de 10 victorias y 24 derrotas, una estadística que refleja la complejidad de su travesía. La salvación llegó en el instante más inesperado, subrayando el valor de no rendirse hasta el final. Mientras tanto, el descenso del Dreamland Gran Canaria pone fin a una era y deja al club ante el desafío de reconstruirse en la Primera FEB.

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