Qué precio tiene el iPhone 17 Pro Max en Colombia

El iPhone 17 Pro Max es el modelo más grande de la línea, con una pantalla OLED de 6,9 pulgadas y tasa de refresco de 120 Hz. REUTERS/Bhawika Chhabra//File Photo/File Photo

Aunque Apple está cerca de lanzar la próxima generación del iPhone, todavía hay interés en el iPhone 17 Pro Max.

En Colombia, a mayo de 2026, su precio en la versión de 256 GB es de $6.689.010. El modelo de 512 GB cuesta $8.074.960, el de 1 TB $9.299.010 y el de 2 TB $11.599.010, según comercios autorizados por Apple para comercializar el dispositivo en el país.

PUBLICIDAD

Qué características relevantes tiene iPhone 17 Pro Max

El iPhone 17 Pro Max se presenta como el modelo más avanzado de la línea por su combinación de rendimiento, autonomía y capacidades fotográficas.

Incorpora el chip A19 Pro, orientado a tareas exigentes como juegos y multitarea. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Está impulsado por el chip A19 Pro, que incorpora trazado de rayos acelerado por hardware y apunta a un mejor desempeño en videojuegos exigentes y multitarea. Su diseño también prioriza la gestión térmica para sostener el rendimiento en usos prolongados.

PUBLICIDAD

En batería, suma un interior optimizado para integrar una capacidad cercana a 5.000 mAh, con una promesa de hasta 37 horas de reproducción de video.

En el frente, integra una pantalla Super Retina XDR OLED de 6,9 pulgadas con ProMotion de hasta 120 Hz, pensada para desplazamientos y animaciones más fluidas.

PUBLICIDAD

Su sistema de cámaras traseras es triple, con tres sensores de 48 MP (principal, ultra gran angular y telefoto). REUTERS/Abdul Saboor/File Photo

Para exteriores, puede alcanzar un brillo máximo de 3.000 nits, y en protección recurre a Ceramic Shield 2 para mejorar la resistencia ante rayones y caídas.

En cámaras, apuesta por un sistema trasero triple con tres sensores de 48 MP (principal, ultra gran angular y telefoto). Ofrece zoom óptico de 4x, que puede extenderse a 8x híbrido y hasta 40x digital, además de grabación en 4K a 120 fps y captura dual.

PUBLICIDAD

La cámara frontal es de 18 MP e incluye Center Stage. En conectividad, suma Wi‑Fi 7, 5G y USB 3, y corre iOS 26 con soporte para Apple Intelligence.

Las últimas generaciones de iPhone integran Apple Intelligence.

Qué rumores se saben del iPhone 18

Los rumores sobre el iPhone 18 describen un cambio de calendario poco habitual, según MacRumors: los modelos Pro y un posible iPhone plegable se lanzarían en el otoño de 2026, mientras que el modelo base se movería a la primavera de 2027.

PUBLICIDAD

En paralelo, la gama incorporaría 12 GB de RAM en todas las versiones y daría el salto al procesador A20.

En diseño, se espera una Dynamic Island más compacta, con una reducción estimada de hasta 25%, gracias a la reubicación bajo el cristal del emisor de puntos y del sensor infrarrojo.

PUBLICIDAD

Ofrece zoom óptico de hasta 4x y puede extenderse a 8x híbrido y 40x digital, según la configuración. REUTERS/Evgenia Novozhenina/File Photo

Para sostener un precio sin cambios, el iPhone 18 estándar podría recurrir a paneles OLED de generaciones anteriores y a una GPU algo menos potente que la de los Pro.

En fotografía, las versiones iPhone 18 Pro podrían estrenar una cámara principal con apertura variable, capaz de abrir o cerrar físicamente el diafragma para gestionar la luz y el desenfoque.

PUBLICIDAD

También circula la posibilidad de una cámara principal de hasta 200 megapíxeles en algunas variantes.

Gemini estará integrado en Siri. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

En rendimiento, se especula con chips A20 y A20 Pro fabricados en 2 nanómetros, con mejoras en potencia y eficiencia. La memoria de 12 GB apuntaría a sostener funciones de inteligencia artificial, incluida una integración más profunda de Gemini en Siri.

PUBLICIDAD

En colores, se mencionan tonos gris oscuro, cereza oscuro y una opción en rojo para los Pro.

Qué esperar del WWDC 2026

La WWDC 2026 tendría al software como eje, con rumores sobreiOS 27, iPadOS 27 y macOS 27. Apple presentaría una Siri renovadacon funciones de Apple Intelligence: contexto personalizado, comprensión de lo que aparece en pantalla y más acciones dentro y entre aplicaciones.

Se espera una versión de Siri tipo chatbot, similar a ChatGPT, con interfaz rediseñada y, por primera vez, una app propia. iOS 27 sumaría mejoras de IA en Cámara, Fotos y Cartera, ajustes al diseño Liquid Glassy un enfoque en rendimiento y estabilidad para mejorar batería.