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La reacción de Juan Darthés y su mujer tras la confirmación de su condena: el mensaje religioso que publicaron

El actor y María del Carmen Leone se pronunciaron por primera vez luego de que el Tribunal Regional Federal de la 3ª Región de Brasil hiciera firme la sentencia por la denuncia de Thelma Fardin

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Thelma Fardin Juan Darthes
La reacción de Darthés tras la confirmación de su condena: el mensaje religioso que publicó

Seis años de prisión, dos recursos rechazados y una condena que la Justicia brasileña dejó firme a principios de mayo. Ese es el panorama judicial que enfrenta Juan Darthés tras el fallo por el abuso sexual contra Thelma Fardin, cometido cuando ella tenía 16 años. Este viernes, el actor eligió sus estados de WhatsApp para dar su primera señal pública desde la resolución: una foto con un mensaje en portugués que no mencionó el juicio pero que llegó en el momento justo para que nadie dudara a qué se refería.

A principios de mayo, el Tribunal Regional Federal de la 3ª Región de Brasil rechazó los dos recursos presentados por la defensa del actor para revertir la sentencia: el especial y el extraordinario. Ninguno fue admitido a trámite.

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Con ese rechazo, la condena a seis años de prisión quedó ratificada. El equipo legal de Darthés perdió así las herramientas procesales centrales con las que había intentado torcer el resultado del fallo.

Horas después de que trascendiera la resolución judicial, él y su esposa, María del Carmen Leone, publicaron en sus estados de WhatsApp una fotografía acompañada de un texto en portugués: “Nunca subestimes la rapidez con la que Dios puede cambiar tu situación”. Sin aclaraciones, sin referencias explícitas al proceso, pero publicado en este contexto preciso.

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Captura de pantalla de un mensaje de Juan Darthes. El texto azul en portugués dice: 'Nunca subestime a rapidez com que Deus pode dar uma reviravolta na sua situação'
Juan Darthes publicó un mensaje en portugués con un extracto religioso sobre los cambios de Dios tras confirmarse su condena por el caso Thelma Fardín

La elección del portugués tampoco es un detalle menor: Darthés vive en Brasil desde que se radicó allí tras la denuncia pública de Fardin en 2018, y ese país fue también la jurisdicción que lo juzgó y condenó.

Desde el estudio del abogado Fernando Burlando, a cargo de la defensa, aseguran que el caso no está cerrado. Pese al rechazo de ambos recursos, sostienen que todavía existe la posibilidad de que el fallo sea anulado.

El rechazo de los recursos especial y extraordinario no agota necesariamente todas las instancias disponibles dentro del sistema judicial brasileño, y la defensa indica su intención de continuar por las vías que resten.

Thelma Fardín celebró la condena firme a Juan Darthés

En diálogo con Nelson Castro y Dominique Metzger, Fardin compartió las sensaciones de un proceso extenso, un recorrido atravesado por obstáculos y la victoria personal que representa el fallo. “Fue un recorrido arduo, pero también las sensaciones de mucho orgullo, las sensaciones de una victoria enorme personal, una victoria de un equipo muy grande y de toda una sociedad”, resumió la actriz al inicio de la entrevista.

La Justicia de Brasil ratificó la pena de seis años de prisión para el actor, tras rechazar los recursos de su defensa; la actriz agradeció el apoyo y destacó la importancia del fallo (Video: Telenoche/ Eltrece)

Durante su móvil en el noticiero de Eltrece, Fardin relató el tránsito emocional de estos años. Recordó el momento en que el caso se trasladó a Brasil, país en el que buscó refugio legal para no ser juzgado en la Argentina. “El día que se fue a Brasil realmente dije: ¿cómo se hace, cómo se persigue a una persona para conseguir justicia en otro país, con otra lengua, con otro código?”, expresó.

La actriz remarcó que el acceso al derecho fue la herramienta que le permitió sostenerse durante el proceso judicial. “Hoy yo entiendo esta situación desde el derecho, porque fue una herramienta que me permitió a mí pararme sobre mis propios pies y decir: bueno, ¿cómo se consigue justicia? Y el camino era el camino judicial, porque también para mí era importante poder sentar un precedente y hacer un recorrido serio en la justicia”.

Fardin describió el proceso como una “carrera de obstáculos y de resistencia”, donde lo determinante no fue la velocidad, sino la capacidad de soportar los desafíos del sistema judicial. “No es quién llega más rápido, es quién resiste, quién aguanta frente a todos los obstáculos que pone el sistema de justicia”, afirmó.

Compartió además una imagen personal, recordando un momento de introspección durante la espera de la resolución: “Recuerdo estar bañándome y decir: ‘bueno, un día todo esto va a haber terminado, porque las cosas en la vida pasan, terminan’. Y el otro día, cuando llegó la noticia, dije: ‘bueno, llegó ese día en el que yo me voy a bañar y esto terminó’”.

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