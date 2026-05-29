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El tránsito de barcos por el estrecho de Ormuz está aumentando gracias a la ayuda de Estados Unidos

El sector marítimo observa mejores condiciones operativas tras el asesoramiento proporcionado por tropas estadounidenses, aunque la plena reactivación dependerá de avances en negociaciones para consolidar la seguridad

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El aumento del tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz refleja el impacto del asesoramiento militar de Estados Unidos a los armadores. (REUTERS/Stringer)
El aumento del tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz refleja el impacto del asesoramiento militar de Estados Unidos a los armadores. (REUTERS/Stringer)

Los armadores se muestran cada vez más optimistas ante el aumento del tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz, tras la salida de más embarcaciones esta semana, con Estados Unidos proporcionando información para ayudar a quienes realizan la travesía.

Al menos dos armadores, que pidieron no ser identificados por tratarse de información confidencial, afirmaron estar en contacto con las fuerzas militares estadounidenses, que les asesoraron sobre la mejor manera de navegar por el estrecho. Un portavoz del Comando Central de Estados Unidos declaró que las fuerzas militares estadounidenses no están escoltando buques, pero el comando continúa brindando asesoramiento a los buques comerciales en la región.

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Una persona con conocimiento de un tránsito afirmó que un grupo de embarcaciones fue abordado por presuntas lanchas rápidas iraníes durante la travesía. Según la persona, helicópteros que aparecieron repentinamente cerca las ahuyentaron, permitiendo que la embarcación continuara su viaje lejos de Ormuz. El director ejecutivo de Chevron Corp., Mike Wirth, declaró a Bloomberg TV el viernes que algunas embarcaciones que transitan por Ormuz han sido atacadas en los últimos días.

El aumento de buques en el estrecho de Ormuz incluye embarcaciones que no transitaban desde el inicio del conflicto. (REUTERS/Stringer)
El aumento de buques en el estrecho de Ormuz incluye embarcaciones que no transitaban desde el inicio del conflicto. (REUTERS/Stringer)

Según varias personas involucradas en el sector del transporte marítimo, algunos de los buques que han cruzado pertenecen a compañías que no habían transitado por el estrecho de Ormuz desde el inicio de la guerra. Dos de estas personas indicaron que algunos buques estaban entrando y saliendo del Golfo Pérsico.

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De mantenerse, el aumento de los tránsitos podría indicar que más compañías navieras están dispuestas a realizar la travesía, impulsando el flujo de todo tipo de mercancías, desde petróleo y gas hasta bienes de consumo. Hasta ahora, los tránsitos se habían limitado en gran medida a buques que operaban bajo acuerdos bilaterales entre gobiernos o que pertenecían al pequeño grupo de ejecutivos navieros más audaces dispuestos a asumir los riesgos de navegar por Ormuz.

Países de la región, incluida la petrolera estatal de los Emiratos Árabes Unidos, también han enviado buques a través de la ruta, mientras que Qatar exporta discretamente gas natural licuado a compradores clave.

Algunos de los buques que cruzaron en los últimos días lo hicieron con sus transpondedores satelitales apagados y aún no los han vuelto a encender. Esto indica que los métodos convencionales de seguimiento de buques podrían subestimar la cantidad de embarcaciones que realizan el viaje.

Los datos de seguimiento de buques muestran que al menos una cuarta parte de los barcos no iraníes varados en Ormuz desde el inicio del conflicto han logrado salir.

Estos movimientos se producen mientras Estados Unidos e Irán afirman estar cerca de un acuerdo que extendería el alto el fuego por 60 días y abriría conversaciones sobre el futuro del programa nuclear de Teherán, pendiente de la aprobación del presidente estadounidense Donald Trump. Esta perspectiva ha generado optimismo respecto a una reapertura más amplia del transporte marítimo a través de Ormuz.

Un posible acuerdo entre Irán y Estados Unidos para extender el alto el fuego genera expectativas sobre una recuperación del flujo marítimo en Ormuz. (EP)
Un posible acuerdo entre Irán y Estados Unidos para extender el alto el fuego genera expectativas sobre una recuperación del flujo marítimo en Ormuz. (EP)

Los armadores expresaron en privado su esperanza de que el acuerdo permita la reanudación del flujo marítimo en Ormuz, pero la incertidumbre persiste hasta que se conozcan todos los detalles. Algunos señalaron que, hasta que se alcance dicho acuerdo, si bien podría ser posible sacar buques de Ormuz, muchos armadores seguirían mostrándose reacios a entrar.

El director ejecutivo de Totalenergies, Patrick Pouyanne, declaró el viernes que su compañía exigiría indicios de una paz duradera antes de enviar buques de regreso al Golfo Pérsico.

Una reanudación sostenida del transporte marítimo también podría impulsar las ganancias de los buques petroleros, que ya se encuentran en su nivel más alto en una generación a corto plazo, si se alcanza una paz que permita a los armadores transitar con tranquilidad.

“Prevemos, por así decirlo, una fase de gran actividad al principio”, una vez que se reabra el puerto de Ormuz, declaró Gerasimos Kalogiratos, director ejecutivo de Capital Tankers Corp., en una conferencia telefónica sobre resultados esta semana. Añadió que los costos de los buques petroleros se mantendrían altos a largo plazo, a medida que las reservas mundiales de petróleo repongan los barriles perdidos durante la guerra.

© Bloomberg.

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