Top 12 de las colombianas que están transformando a Colombia con tecnología

En áreas como finanzas, educación, industria, marketing, servicios y economía digital, mujeres líderes están transformando la adopción tecnológica, la toma de decisiones basada en datos y la relación con nuevas generaciones de usuarios. (Fotocomposición: Infobae)

La transformación digital en Colombia no es solo un fenómeno tecnológico, sino también un proceso de liderazgo. En distintos sectores —finanzas, educación, industria, marketing, servicios y economía digital— mujeres líderes están impulsando cambios profundos en la forma en que las organizaciones adoptan tecnología, toman decisiones basadas en datos y se conectan con nuevas generaciones de usuarios y consumidores.

Infobae Colombia destaca a 12 mujeres que están transformando sus sectores mediante el uso estratégico de la tecnología, liderando procesos de digitalización, automatización e inteligencia artificial dentro de sus organizaciones.

En muchos casos, su impacto no se limita a implementar nuevas herramientas, sino a construir culturas digitales dentro de sus equipos, entendiendo las nuevas dinámicas de consumo de información, trabajo colaborativo y liderazgo en la economía digital.

Marcela Torres encabeza la operación de Nu Colombia, filial de Nubank, una de las fintech más grandes del mundo.

Marcela Torres – Gerente de Nu Colombia (Nubank)

Marcela Torres lidera la operación de Nu Colombia, la filial del banco digital Nubank, una de las fintech más grandes del mundo. Desde su llegada al país ha impulsado un modelo financiero basado en tecnología, experiencia de usuario y acceso digital a servicios bancarios para millones de colombianos.

Bajo su liderazgo, Nu ha acelerado la inclusión financiera mediante plataformas móviles, analítica de datos e inteligencia artificial aplicada al servicio al cliente.

Su gestión refleja cómo la banca digital está transformando la relación de los ciudadanos con el sistema financiero, eliminando barreras tradicionales y acercando soluciones simples y tecnológicas a nuevas generaciones de usuarios.

Emilia Restrepo lidera el CESA, una de las escuelas de negocios más destacadas de Colombia.

Emilia Restrepo – Rectora del CESA

Emilia Restrepo dirige el Colegio de Estudios Superiores de Administración (CESA), una de las escuelas de negocios más influyentes de Colombia.

Desde su rectoría ha impulsado la integración de tecnología, analítica de datos e inteligencia artificial en los procesos educativos, preparando a nuevas generaciones de líderes empresariales para la economía digital.

Su gestión ha fortalecido modelos de aprendizaje innovadores, alianzas con empresas tecnológicas y programas académicos enfocados en emprendimiento y transformación digital. Bajo su liderazgo, el CESA se consolida como un espacio donde la educación empresarial evoluciona al ritmo de los desafíos tecnológicos y económicos del mundo actual.

Karen Scarpetta asumió como Country Manager de Tesla y dirige la entrada oficial de la compañía en el mercado colombiano desde finales de 2025. - crédito @exmabolivia/@kascarpetta/Instagram

Karen Scarpetta – Country Manager de Tesla en Colombia

Karen Scarpetta lidera la entrada oficial de Tesla al mercado colombiano como Country Manager de la compañía, una operación confirmada a finales de 2025.

Con experiencia previa como directora de WeWork para Latinoamérica, hoy encabeza la operación de Tesla Motors Colombia S.A.S., enfocada en la comercialización de modelos como el Model 3 y el Model Y.

Su trabajo busca posicionar la movilidad eléctrica como parte del futuro energético del país, acercando a Colombia a una de las compañías tecnológicas más influyentes del mundo. Desde su liderazgo, Tesla no solo introduce vehículos eléctricos, sino una visión de innovación que conecta software, energía y sostenibilidad.

Dolly Montoya, reconocida investigadora, fue la primera mujer en ocupar la rectoría de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL). (Colprensa - Diego Pineda)

Dolly Montoya – Exrectora de la Universidad Nacional de Colombia

Siendo una de las investigadoras más prominentes de este país, Dolly Montoya marcó un hito en la historia de la educación superior colombiana al convertirse en la primera mujer en dirigir la Universidad Nacional de Colombia (UNAL).

Durante su rectoría impulsó procesos de planeación prospectiva, modernización institucional, fortalecimiento de la investigación científica y apropiación tecnológica dentro de la UNAL y del sistema universitario del país.

Su liderazgo contribuyó a posicionar la ciencia, la tecnología y la innovación como pilares del desarrollo nacional, generando alianzas con el Estado, las empresas, la sociedad civil y las comunidades, promoviendo una universidad conectada con los desafíos tecnológicos, económicos, sociales y ambientales contemporáneos.

Catherin Ospina lidera el marketing de LG Electronics en Colombia, fortaleciendo la conexión entre innovación y experiencia del usuario.

Catherin Ospina – Directora de Marketing de LG Electronics

Catherin Ospina lidera las estrategias de marketing de LG Electronics en Colombia, impulsando la conexión entre innovación tecnológica y experiencia del consumidor.

Desde su rol ha promovido estrategias basadas en datos, campañas digitales y nuevas formas de comunicación que integran inteligencia artificial, plataformas digitales y contenidos multimedia.

Su trabajo refleja cómo las marcas tecnológicas están evolucionando para entender a consumidores cada vez más conectados, donde la información circula en múltiples plataformas y las decisiones de compra se construyen en ecosistemas digitales.

Catalina Jaramillo coordina Red SUMMA, alianza de instituciones de educación superior enfocada en transformación académica y tecnológica.

Catalina Jaramillo – CEO de Red SUMMA

Catalina Jaramillo dirige Red SUMMA, una alianza de Instituciones de Educación Superior que trabajan de manera colaborativa para impulsar procesos de transformación académica, tecnológica, social y de innovación orientados a resolver desafíos en los territorios.

Desde su liderazgo ha promovido la importancia de que las entidades públicas de orden nacional, regional y local puedan ejecutar proyectos institucionales de alta complejidad mediante alianzas entre entidades públicas, generando resultados verificables, ágiles en el tiempo, transparentes y con la solvencia jurídica y técnica necesaria para una gestión pública competente.

Su gestión ha fortalecido el uso de herramientas digitales, la cooperación académica y la creación de redes de conocimiento que transforman regiones.

A través de esta alianza, busca conectar talento, innovación y tecnología para que las Instituciones de Educación Superior contribuyan activamente al desarrollo regional y a los retos del siglo XXI.

Lina Cáceres es una de las estrategas de marketing digital más reconocidas de América Latina.

Lina Cáceres – Experta en marketing digital y creadora de contenido

Lina Cáceres es una de las estrategas de marketing digital más reconocidas de América Latina. Ha trabajado como manager digital de figuras internacionales como Sofía Vergara, Daniela Ospina e Issa Vásquez, entre otras personalidades, liderando estrategias de posicionamiento y crecimiento en redes sociales.

Es además autora del libro La economía de las comunidades, donde analiza cómo las audiencias digitales se han convertido en nuevos motores de valor para marcas y creadores de contenido.

Desde su trabajo ha contribuido a entender cómo las comunidades digitales, los datos y la tecnología están redefiniendo la comunicación, el marketing y la economía de los creadores.

Ana Karina Quessep preside BPrO, el gremio del sector BPO en Colombia.

Ana Karina Quessep – CEO de BPrO

Ana Karina Quessep lidera BPrO, el gremio que representa al sector BPO en Colombia, una industria que este año cumple 25 años y que se ha consolidado como uno de los mayores generadores de empleo del país.

Bajo su dirección, el sector ha avanzado en la incorporación de inteligencia artificial, automatización y analítica de datos en los servicios de experiencia de cliente. Su liderazgo ha contribuido a posicionar a Colombia como un hub regional de servicios digitales, fortaleciendo la competitividad del país en la economía global.

Diana Ahumada contribuye a la estrategia corporativa de BBVA en Colombia.

Diana Ahumada – Jefe de Gabinete del BBVA Colombia

Diana Ahumada desempeña un papel clave en la estrategia corporativa de BBVA en Colombia, uno de los bancos que más ha avanzado en procesos de digitalización y uso de tecnología en el país.

Desde su posición ha participado en procesos de modernización institucional, adopción de plataformas digitales y transformación cultural dentro de la organización.

Antes de su llegada al banco fue una de las voces que promovió activamente el concepto de open banking en Colombia, evangelizando sobre sus beneficios para el ecosistema financiero y promoviendo que más actores del sector adoptaran este modelo.

Hoy ha participado en los procesos que han permitido avanzar en la llegada y consolidación del open banking en el país.

Bajo esta visión, BBVA ha apostado por inteligencia artificial, analítica de datos y banca digital como pilares para mejorar la experiencia del cliente y optimizar sus operaciones en un entorno financiero cada vez más tecnológico.

Paula Bárcenas es gerente regional de TikTok para la región andina y ha liderado el crecimiento de la plataforma en Colombia, Perú y Ecuador.

Paula Bárcenas – Gerente regional de TikTok para la región andina

Paula Bárcenas es la gerente regional de TikTok para la región andina y una de las ejecutivas que ha acompañado el rápido crecimiento de la plataforma en países como Colombia, Perú y Ecuador.

Desde su liderazgo ha trabajado en el fortalecimiento del ecosistema de creadores de contenido, marcas y audiencias que utilizan la plataforma para comunicar, educar y construir comunidades digitales.

TikTok se ha convertido en una de las aplicaciones con mayor crecimiento en el país, transformando la manera en que las nuevas generaciones consumen información, entretenimiento y contenido educativo.

Su trabajo refleja cómo las plataformas tecnológicas están redefiniendo la relación entre marcas, creadores y audiencias en la economía digital.

Camila Orrego es referente del comercio electrónico en Colombia con Trendy. - crédito @camila_orrego/Instagram

Camila Orrego – Fundadora de Trendy

Camila Orrego se ha convertido en uno de los referentes del comercio electrónico en Colombia a través de Trendy. Comenzó desarrollando su negocio con tiendas virtuales enfocadas en productos de belleza y cuidado personal, construyendo una comunidad digital que sigue sus recomendaciones y compra sus productos en línea.

Con el crecimiento de la marca, ha expandido su modelo hacia tiendas físicas y ahora proyecta procesos de expansión internacional. Su éxito combina estrategia digital, construcción de comunidad y desarrollo de marca propia, demostrando cómo el e-commerce y las redes sociales pueden convertirse en plataformas para crear empresas de alcance global.

Paola Restrepo encabeza IAB Colombia, el gremio de la industria publicitaria digital en el país.

Paola Restrepo – Directora Ejecutiva de IAB Colombia

Paola Restrepo dirige IAB Colombia, el gremio que representa a la industria de la publicidad digital en el país, un sector que viene creciendo a tasas de dos dígitos impulsado por el comercio electrónico, las plataformas digitales y la economía de datos.

Antes de asumir este cargo fue presidenta de Fedesoft, el gremio de la industria de software y TI en Colombia, desde donde promovió el desarrollo del sector tecnológico nacional.

Hoy lidera iniciativas que buscan fortalecer estándares, formación y buenas prácticas dentro del ecosistema digital. Su trabajo contribuye a consolidar un mercado publicitario cada vez más basado en tecnología, analítica de audiencias y estrategias digitales que responden a las nuevas formas de consumo de información.