Economía

Las ventas de autos 0 km se derrumbaron 25% y mayo es el peor mes de 2026

Ni siquiera los ejecutivos más pesimistas esperaban un resultado como el que se dio. Se patentaron menos de 42.000 vehículos nuevos y el año ya está casi un 10% abajo de 2025

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autos en una concesionaria en muestra para ser vendidos - (Imagen Ilustrativa Infobae)
El desplome de las ventas de autos 0km llevó a que mayo sea el mes con la menor cantidad de boletos de 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cautela que los empresarios del sector automotor mostraron en los últimos días respecto a un cierre de mes “difícil que ojalá llegue a las 46.000 unidades” tenía fundamentos. Los clásicos patentamientos de último momento, muchos de ellos inducidos por las propias marcas a su red de concesionarios para lograr números competitivos, fueron menores a lo habitual, y los casi 4.000 autos diarios que se suelen registrar en los días finales del mes, no llegaron ni siquiera a 3.000.

Este viernes a última hora, la Asociación de Concesionarios de Automotores (ACARA) dio a conocer las cifras oficiales finales de mayo, y las cifras son más desalentadoras aún de lo imaginado. La caída interanual del quinto mes del año fue del 25,6% ya que apenas se patentaron 41.921 autos 0 km en total contra 56.319 de 2025, entre automóviles de uso particular, y vehículos comerciales livianos y pesados.

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La recorrida por la evolución durante el año tampoco es positiva porque en la comparación con abril, las ventas también fueron menores en un 12,2%, lo que convirtió a mayo en el tercer mes de retroceso de operaciones de 2026. Febrero era previsible porque el primer mes del año siempre es el de mayores patentamientos por la acumulación de las ventas del mes y las de diciembre postergadas para registrar los autos con el nuevo modelo/año.

Las altas tasas de financiación limitan la oferta de créditos prendarios y los compradores son mayormente quienes tienen ahorros para cerrar operaciones sin financiación (Freepik)
Las altas tasas de financiación limitan la oferta de créditos prendarios y los compradores son mayormente quienes tienen ahorros para cerrar operaciones sin financiación (Freepik)

Marzo había mostrado una interesante recuperación del 16,5% que parecía equilibrar las cuentas, cerrando el primer trimestre apenas un 3,1% por debajo de 2025. Pero abril volvió a caer un 3,3% nuevamente, y ahora, con el 11% de mayo, la diferencia se profundiza aún más.

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Con cinco meses computados, el acumulado del año alcanza a las 247.187 unidades, que también es un número preocupante porque representa una caída de ventas del 9,7%, ya que entre enero y mayo de 2025 se habían registrado 273.819 patentamientos.

El análisis del momento actual

“El mercado automotor continuó en mayo con una clara desaceleración interanual, la demanda se mantiene con cautela y muy selectiva al momento de concretar las operaciones”, reconoció Sebastián Beato, presidente de ACARA en un comunicado oficial.

El empresario adjudica parcialmente este comportamiento a un cambio del mercado ante la nueva y variada oferta de vehículos importados.

“Ha cambiado la composición del mercado con la llegada de nuevas marcas y modelos que hoy despiertan la atención del público y han generado una oferta muy amplia y competitiva”.

Uno x uno: los diez autos más vendidos de Argentina en 2020
Las pickup dominaron el mes con Toyota Hilux y Ford Ranger como los autos más vendidos de mayo

Sin embargo, los problemas estructurales que limitan el acceso a un auto 0km son el argumento principal de este difícil momento para el sector. Beato los detalla diciendo que son tres variables: “La carga impositiva, que sigue siendo mayor al 50% del costo de un vehículo, las tasas de financiación, que necesitamos que sigan a la baja, y los costos bancarios, que inciden mucho en las operaciones”

Finalmente, en ese escenario, el presidente de ACARA dice que es un muy buen momento para comprar gracias a las bonificaciones y descuentos que se pueden encontrar en los concesionarios. “Quisiera insistir a que la gente aproveche este momento porque va a encontrar en los concesionarios oficiales promociones muy convenientes y estímulos para poder capitalizarlas”, completó.

Las marcas y modelos más vendidos

Entre las marcas Toyota fue la que más autos vendió en mayo con 5.760 unidades, seguida por Volkswagen con 4.954, Fiat con 4.607, Ford 4.030 y Chevrolet con 3.438. En el acumulado del año, la marca alemana sigue liderando pero por poco margen sobre la japonesa. Volkswagen acumula 32.317 y Toyota 31.711 unidades.

Entre los modelos, la pickup Toyota Hilux prevaleció con 2.309 patentamientos, seguida por Ford Ranger con 1.672, Fiat Cronos con 1.627, Ford Territory, que cayó del tercer lugar en las últimas horas y alcanzó las 1.589 unidades, y en quinto lugar quedó el Peugeot 208, que dejó de ser el auto de uso particular más vendido de cada mes como había ocurrido desde enero a abril, aunque todavía sigue primero en el acumulado del año.

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