Los hermanos Cerúndolo, junto a Francisco Comesaña, buscarán los octavos de final de Roland Garros: cómo ver los partidos

Juan Manuel Cerúndolo se presenta en la tercera ronda de Roland Garros (Crédito: REUTERS/Stephanie Lecocq)

Los tenistas argentinos buscarán este sábado, en Roland Garros, clasificarse a los octavos de final y acceder a la segunda semana del Abierto parisino. Francisco Cerúndolo, Juan Manuel Cerúndolo y Francisco Comesaña se presentarán en la tercera ronda. Toda la jornada podrá seguirse en vivo por la pantalla de ESPN y la plataforma de streaming Disney+ Premium.

Aún con las emociones a flor de piel por lo acontecido en la cancha Philippe Chatrier, el menor de los hermanos Cerúndolo, Juan Manuel, tras vencer en cinco sets al italiano Jannik Sinner, número 1 del mundo y máximo candidato al título ante la ausencia del español Carlos Alcaraz (2°), campeón defensor, volverá a Bois de Boulogne para seguir soñando en grande.

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Del otro lado de la red lo espera Martín Landaluce (69°), una de las jóvenes promesas del tenis español. Juan Manuel Cerúndolo (56°), se enfrentará a un rival que esta temporada alcanzó por primera vez los cuartos de final de los Masters 1000 de Miami y Roma, en ambos casos tras superar la clasificación. En la segunda ronda en París, el ibérico viene de derrotar al checo Vit Kopriva (66°) en cinco sets.

Este será el primer enfrentamiento entre el argentino y el español. La organización dispuso que el encuentro se dispute en el segundo turno de la cancha 7, cuyo primer partido está programado para las 7:00 (hora argentina).

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Francisco Cerúndolo, la mejor raqueta nacional, ubicada en el puesto 26 del ranking, logró dejar atrás la frustración de la edición anterior, cuando quedó eliminado en la ronda de 128. Su clasificación a la ronda de 32 llegó gracias al triunfo frente al francés Hugo Gaston (118°), quien recibió una invitación para disputar el cuadro principal. Tras ceder el primer set, el argentino reaccionó, se quedó con los tres siguientes y eliminó al local.

Por un lugar en los octavos de final enfrentará al estadounidense Zachary Svajda (85°), verdugo del australiano Adam Walton (97°) en cuatro sets. El historial marca dos enfrentamientos previos, con un triunfo para cada uno. El más reciente quedó en manos del norteamericano, en Winston-Salem, en 2024. La organización dispuso que el partido abra la jornada en la cancha 14, no antes de las 6:00.

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Francisco Cerúndolo buscará clasificarse para los octavos de final en Roland Garros (Crédito: REUTERS/Benoit Tessier)

Por su parte, Francisco Comesaña continúa recuperando el nivel que supo llevarlo a instalarse entre los mejores del circuito. El marplatense, fuera del top 100, aparece 86 en el ranking en vivo, superó en la segunda ronda al ítalo argentino Luciano Darderi (16°) en un dramático encuentro a cinco sets.

Ahora se medirá por primera vez con el italiano Matteo Berrettini (106°), quien en su última participación en Roland Garros alcanzó los cuartos de final en 2021. El romano venció en la ronda de 32 al francés Arthur Rinderknech (25°) en sets corridos. La cancha Simonne Mathieu recibirá, en el segundo turno, el duelo entre el bonaerense y el europeo.

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Cabe destacar que este viernes quedaron eliminados Thiago Tirante (60°), tras caer ante el español Pablo Carreño Busta (89°) por 7-6(0), 7-5, 3-6 y 6-4. Por su parte, Solana Sierra sufrió una dura derrota frente a la rumana Sorana Cirstea (18°) por 6-0 y 6-0, en apenas 57 minutos de competencia.