Homero Pettinato explicó por qué no volvería a salir con una famosa: “Tengo miedo de enamorarme de una persona pública”

El conductor e influencer reflexionó sobre sus experiencias en el amor

Entre duros descargos, cruces mediáticos y filtraciones, Homero Pettinato dejó atrás su separación de Sofía La Reini Gonet. En ese marco, este viernes, el influencer reflexionó sobre relacionarse con otras personas del espectáculo y explicó por qué no quiere volver a enamorarse de una figura pública.

Todo sucedió cuando Pettinato fue recibido en Infobae a la Tarde y dialogó con Manu Jove y su equipo. “Después una relación bastante mediática. ¿No quedás curado de espanto? Imagino que no tenés ganas de mediatizar tus relaciones de acá en adelante”, le preguntó el conductor a su invitado.

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Fiel a su estilo, Homero respondió de forma directa: “Pienso que tendría muchos más reparos o miedos de enamorarme de una persona pública, en realidad. Nunca me había pasado y la primera vez que me pasó fue bastante, [risas] bastante emocionante para ustedes, imagino (risas). Se podría decir que bastante emocionante. Le dio adrenalina a la vida. Pero tampoco me arrepiento de nada, en realidad. Creo que en términos generales, se pasaron momentos muy de mie...y muy lindos momentos también. Y bueno, ya fue. Pero me da cosa. Si puedo no estar con alguien famoso, me gustaría no estar con alguien famoso, la verdad”.

Fue entonces cuando Maia Jastreblansky le preguntó: “Pero ¿por qué? Porque vos podrías estar con alguien que no es famoso y, ¿cómo lo encararías? ¿cuidarías a esa persona? ¿No la expondrías? ¿No contarías?”. Rápidamente, el músico respondió: “Claro, como mi anterior pareja y mi anterior anterior pareja, qué sé yo, que es más parte de tu vida privada. Igual pará, digo esto y en realidad después no elegís, nunca elegís”.

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El hijo de Roberto Pettinato reflexionó sobre su vida pública

Luego, Jove comentó: “Pero digo, tu familia ya deben estar más que acostumbrados a que haya un notero de Intrusos en la puerta de el que fuera, digamos”. Fiel a su estilo, Pettinato respondió con humor: “Viven en casa. Resolvimos alquilarles un departamento en el primer piso, en el mismo edificio. Pero yo venía esquivándole, ¿viste? Antes del año pasado caí como un campeón. [risas] Venía rebién yo para el contexto”.

Con la idea de ahondar más en el tema, el conductor se refirió a la polémica entorno a Tamara Pettinato y su vínculo con Alberto Fernández: “A tu hermana la habrá gastado internamente alguna vez”. Lejos de esquivar el tema, Homero respondió con sinceridad: “Siempre. A ¿decime algo lindo? [risas] Siempre. Nuestro chiste fue... Nosotros usamos todos los memes, todo. Nadie usa más los memes que nosotros, en realidad, obvio. El de sábado, ¿lo tenés? [risas] Qué feo. Me van a odiar por esto, pero bueno, ¿qué querés? ¿Que lo convierta en qué? ¿En una, en una tristeza? ¿Que siga llorando? El de ella sentada que dice: sábado. [risas] Yo cada vez que le pregunto: che, ¿hacés algo hoy? Sábado”.

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Homero Pettinato habla de su vida privada y pone límites tras una relación mediática

Para cerrar, Marcos Shaw agregó: “Igual está bueno que lo puedan llevar así, ¿o no?”, a lo que Homero dijo: “Para mí es la mejor manera y la más sana. Y además siempre es ser consciente”.

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