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Marta Fort conoció a los candidatos que le presentó Martín Cirio y lanzó una frase polémica: “Muy Florencio Varela, que andan en colectivo”

Entre desfiles, viajes laborales y sesiones de fotos, la influencer aceptó conocer pretendientes en vivo, pero después de escuchar propuestas y comentarios del chat concluyó que los candidatos no encajaban con su estilo

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Marta Fort reaccionó a los candidatos a novio que le presentó Martín Cirio

Entre viajes empresariales, desfiles y producciones de fotos, Marta Fort enfoca su energía en su propia carrera. En ese sentido, al ver que la influencer no tenía tiempo para el amor en su vida, Martín Cirio ideó una serie de citas rápidas para encontrarle novio a la joven. Sin embargo, la experiencia no resultó positiva para la hija de Ricardo Fort.

Desde llamativas propuestas de citas hasta los perfumes que utilizan, Marta charló con cada uno de los jóvenes que acudieron al streaming de Cirio. Así las cosas, tras recibir a cada uno, Fort compartió su reflexión sobre la experiencia y opinó de los candidatos: “La verdad, no sé qué opina el chat. Fueron rarís. Yo me lo esperaba igual, ¿eh? No, pero yo te juro, yo cuando me enteré que eran novios para mí, yo decía: 'Este me va a traer un Florencio Varela que diga no tengo auto, vine en colectivo’”.

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Entre risas, Cirio la interrumpió y detalló: “Marta, están acá, están escuchando. Están acá atrás, por favor. No es que se fueron, ¿eh? No es que son sordos. No es que cuando dejan de estar en el stream se ponen sordos de repente. Escucha la gente. Igual los eligió Samanta. Yo le dije a Musu, Musu es mi amigo, le digo: “Amigo, encárgate de esto. Así después lo voy a bajar lindo”.

Uno de los candidatos más destacados por la gente fue un joven que contó la propuesta de cita más humilde que había tenido y podría compartir con Marta, lejos de los lujos que acostumbra: “En la plaza, con unas papas con cheddar. Y después chape. Momento humilde”. Rápidamente, Fort reaccionó con desagrado, dejando ver su reprobación ante la propuesta.

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Marta Fort reveló que no estuvo con ninguna mujer

En otro de los tramos de la charla, Martín le consultó a Marta por su bisexualidad: “¿Vos probaste con minas?. O sea, ¿llegaste a probar con minas?”. Tras unos instantes de duda, Fort reveló: “No, probar no, me las chapé. Era la loca de Río en su momento yo. Que encima fui el fin de semana pasado con mi hermano. Y no chapamos, pero nos cag... de risa con los dueños, viendo anécdotas”.

Días atrás, Marta había sorprendido a sus fans al contar la apuesta sexual que cumplió durante un viaje por Alemania. En el programa de streaming Blender at Night, Marta compartió con franqueza varios episodios de su experiencia. Al momento de hablar sobre la vida nocturna, sus compañeros le consultaron si había salido a divertirse. Ella respondió que no frecuentó bares ni discotecas, y ante la sorpresa de los presentes, aclaró: “No hace falta salir para divertirse”.

Marta Fort reaccionó al perfume que usó uno de sus candidatos

José María Listorti fue quien la interpeló directamente: “¿Hiciste chongo a domicilio?”, le preguntó. Marta admitió entre risas que sí, y comenzó a relatar cómo se dio ese episodio. Explicó que la mayoría de los asistentes a la convención “eran todos viejos de 60”, por lo que no encontró allí oportunidades para conocer a alguien. “Yo fui con un grupo muy morboso, fui con mi abogado César Carozza y otro personaje que es como César. Y un día hicimos una especie de apuesta: el que no cog... pierde. Y yo no perdí”.

Respecto a cómo conoció al joven con el que tuvo el encuentro, detalló que nunca había utilizado aplicaciones de citas, pero en esa ocasión decidió probar esa alternativa. “Nunca había estado en apps de citas, no me interesaba. Pero dije ‘bueno’ y me bajé una”, contó. Relató que la persona con quien se encontró tenía 27 años y que la interacción comenzó a través de mensajes en inglés.

Marta recordó el momento en que se presentó ante su cita virtual. “Hablé en inglés con todos y dije una pelotudez que me encanta para presentarme: ‘I’m like an Argentinian Willy Wonka’ (soy la Willy Wonka argentina)”, expresó, haciendo referencia al famoso personaje de la literatura y el cine asociado al chocolate. Luego sumó otra frase que suele utilizar en estos contextos: “Otra cosa que digo para presentarme es que mi familia es como los Kardashian de Argentina”.

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