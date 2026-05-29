Silvina Scheffler recordó los días en que estuvo internada en terapia intensiva por leptospirosis: “Casi no la cuento”

Silvina Scheffler relató su experiencia personal con la leptospirosis y su internación

El conmovedor relato de Silvina Scheffler, ex participante de Gran Hermano, expuso el drama que vivió cuando contrajo leptospirosis. La modelo narró en Telefe Streams cómo la infección bacteriana la llevó a estar dieciséis días internada, incluyendo una estancia en terapia intensiva y un proceso de recuperación marcado por síntomas severos y la pérdida de cabello.

Durante su aparición en Telefe Streams, Scheffler explicó: “Leptospirosis es una bacteria que se parece mucho en los síntomas al hantavirus, pero en este caso afecta sobre todo a los riñones y al hígado”. Añadió: “Yo casi no la cuento, porque tuve casi una falla multiorgánica y, bueno, se me cayó el pelo”.

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La enfermedad de Silvina Scheffler comenzó con molestias corporales un viernes. “Tenía un desfile el sábado y una conducción el domingo. Pensé que era una gripe y seguí adelante”, recordó. Los síntomas empeoraron, con fiebre y dificultad para caminar. Su estado la llevó a la guardia en silla de ruedas.

Silvina Scheffler

Los médicos tardaron diez días en llegar al diagnóstico, como detalló la ex Gran Hermano. “Eso fue muy complicado porque no sabían qué podía ser”, explicó Scheffler. Durante seis días, permaneció en terapia intensiva, con episodios de confusión e incapacidad para responder preguntas básicas, y necesitó diálisis debido al daño renal y hepático.

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“Me costó mucho recuperarme, perdí todo lo que era músculo”, contó en Telefe Streams. Relató que el proceso de recuperación fue extenuante y doloroso, y que la caída del cabello afectó profundamente su autoestima. “Era una angustia, no se puede explicar”, afirmó sobre la pérdida capilar. “Los peluqueros me aconsejaban raparme, pero yo tenía fe en que no se caiga todo”.

El pedido de oración de Silvina Scheffler durante su internación

Impacto físico y emocional de la leptospirosis

El episodio dejó marcas físicas y emocionales en Scheffler. Compartió que la caída del cabello la llevó a utilizar pañuelos fuera de cámaras para sentirse más cómoda. “En la vida uso pañuelos cuando no estoy expuesta. Me ayudó mucho a entender que, lo que tiene que irse, se va”, dijo en Telefe Streams.

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Sobre la carga emocional, comentó que durante cuarenta y cinco días lloró cada día debido a las secuelas. Reflexionó que “lo más difícil fue no reconocer mi propio cuerpo”. Enfrentó un largo proceso de recuperación, acompañada por amigos y familiares que estuvieron presentes en los momentos más duros.

El apoyo afectivo y la aceptación del cambio físico resultaron determinantes para sobrellevar el proceso. “Decidí no raparme porque aún tenía esperanza de no perderlo todo”, confesó.

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Qué es la leptospirosis y cómo prevenirla

La leptospirosis afecta a humanos y animales, y está causada por la bacteria Leptospira. El contagio ocurre principalmente por contacto con orina de animales infectados —como roedores, perros, vacas, cerdos o caballos— o a través de exposición a suelos y aguas contaminadas, especialmente luego de lluvias e inundaciones.

En Argentina, la enfermedad mostró un aumento sostenido. Hasta la semana 50 de 2025, se notificaron 2.226 casos confirmados, un incremento del 51% respecto del promedio de los años previos, según el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud citado por Infobae.

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El periodo de incubación varía entre cinco y catorce días, aunque puede extenderse a treinta. Los primeros síntomas, que suelen confundirse con una gripe —fiebre, dolores musculares, cefalea y malestar general—, pueden dar paso en casos graves a insuficiencia renal aguda, daño hepático e incluso la muerte si no se trata a tiempo.

La forma más grave de la enfermedad, el síndrome de Weil, tiene una mortalidad cercana al 50% sin tratamiento oportuno. Las autoridades sanitarias recomiendan consultar ante fiebre, dolores musculares y síntomas digestivos, especialmente tras estar en contextos de riesgo.

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La prevención se basa en reducir la exposición a ambientes y objetos contaminados, controlar los reservorios animales y reforzar la limpieza en el hogar y en objetos cotidianos. La sensibilización sobre los riesgos y la consulta temprana son claves para evitar complicaciones.

Al respecto, Scheffler resaltó: “Ahora lavo todo, hasta una lata puede ser un riesgo”.

Superar el proceso fue posible, según la ex Gran Hermano, gracias al esfuerzo personal y al acompañamiento de su entorno más cercano.