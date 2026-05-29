Roy Hora: “Argentina va a comenzar a descender en población hacia 2050″

Argentina alcanzará su pico poblacional en 2050 y comenzará a descender según estimaciones de la ONU, analiza Roy Hora

Argentina inicia una transición inédita según estimaciones de la ONU: para 2050 la población comenzará a descender, con un impacto directo en la estructura social y económica, según el análisis de Roy Hora en Infobae al Regreso.

En la charla, el historiador expuso que tanto el país como el mundo atraviesa un momento de inflexión, dando paso a la proyección: “La población argentina va a comenzar a descender hacia el año 2050”.

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Del crecimiento poblacional al umbral del descenso

El investigador contextualizó la trayectoria demográfica argentina: “Hace 40 mil años, más o menos, que el Homo sapiens empezó a crecer, a crecer, a crecer, y finalmente dominó el mundo”.

Recordó que el crecimiento mundial fue acelerado especialmente en los últimos dos siglos, pero que “en los últimos años, la cantidad de hijos por mujer, que es en general lo que se mide, da como resultado una disminución de la población”.

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Las proyecciones indican que la población argentina se reducirá de 50 a 37 millones entre 2050 y 2100 por baja natalidad (Infobae en Vivo)

Según las proyecciones citadas en el programa, “Argentina llegaría al máximo de población en 2050 y desde entonces empezaría a retroceder”. Hora precisó: “Apenas rozaría los 50 millones de habitantes y terminaría en 2100, en 37 millones de habitantes, de acuerdo a la tasa de natalidad, la tasa de mortalidad, expectativa de vida y demás”.

La transición comenzó temprano en el país por factores sociales: “Argentina fue, ya a fines del siglo XIX, un país muy urbanizado, con clases medias grandes. Muchas familias empezaron a invertir más en cada hijo y a tener menos hijos”, explicó. “A fines del siglo XIX, el promedio de hijos de una familia era seis o siete. Para la década del 20 empieza a reducirse. En los cuarenta ya tenemos familias con tres, tres hijos y medio”, detalló.

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Políticas públicas, libertad individual y desafíos sociales

La discusión sobre posibles respuestas estatales encontró matices. Gonzalo Aziz consultó sobre la legitimidad de planificar políticas demográficas: “¿Está bien que un país planifique su política pública demográfica en términos de qué tipo de país queremos construir, con qué tipo de familia, con qué tipo de profesionales?”. Hora respondió: “La política pública tiene que pensar qué va a pasar con la demografía. Lo primero que tiene que hacer es acomodarse a transformaciones que se deciden sobre todo en el seno de cada hogar”.

La baja natalidad se vincula a cambios culturales, mayor acceso de las mujeres al trabajo y nuevas prioridades vitales

El historiador advirtió sobre los límites de la intervención estatal: “Cuando hubo iniciativas de distinto tipo para planificar la población, en general no funcionaron. No funcionó en la Rumania de Ceaușescu, en el mundo comunista, en la Italia de Mussolini, ni en la China de la política del hijo único. La caída de la cantidad de hijos venía de antes”.

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Aziz aportó ejemplos de políticas menos invasivas como la ley de fertilidad asistida: “Ayudar a una familia a poder tener hijos y que eso no dependa de tu capacidad ni de tu poder económico me parece una manera interesante, sin vulnerar libertades individuales”. Hora coincidió: “Sería deseable que hubiera una transición lo más suave posible hacia un mundo donde, por supuesto, cada uno elija cuántos hijos quiere tener”.

La preocupación por el envejecimiento poblacional fue central: “El incremento de la edad promedio de la población, el envejecimiento, trae un montón de problemas. Una parte menor de la población va a tener que sostener a un sector pasivo muy grande”, señaló Hora. “Sería deseable que, independientemente de las chicanas que dominan la discusión pública, haya una mejor comprensión de hacia dónde vamos demográficamente, porque esto es verdaderamente novedoso”.

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Factores culturales y nuevos modelos familiares

Al abordar las causas de la baja natalidad, Hora enfatizó: “Esta es una decisión que toman sobre todo las mujeres. Hay una relación entre incremento del ingreso, mayores oportunidades laborales, mayor deseo de tener una vida orientada por los propios intereses. La maternidad va quedando postergada”.

Roy Hora advierte que la política de cuidado debe ser central en la agenda pública ante el envejecimiento demográfico (Infobae en Vivo)

La tendencia es global: “Prácticamente en todos los países la tasa global de fertilidad está por debajo de 2,1, que es el número mágico para incrementar la población. Ya en China no pasa, en India no pasa, por supuesto en Europa no pasa”, enumeró Hora. “En Estados Unidos la población crece muy poquito, sobre todo por la migración”.

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Hora subrayó el papel de la política pública en el futuro: “La política pública tiene que poner muy en el centro la preocupación por la política de cuidado. Existe muy poco, no está en el radar y en las próximas décadas, si no está, la vamos a empezar a extrañar mucho”.

El fenómeno trasciende fronteras y culturas: “Solo se mantiene una tasa de natalidad positiva en países africanos y en algunos musulmanes. Incluso en países como Irán y Pakistán la tendencia ya está cambiando”, agregó el historiador.

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La conversación cerró con una advertencia sobre los desafíos que traerá el nuevo escenario demográfico: “Ya en Japón se vende más pañales para adultos que para niños”, ilustró Hora. “Hasta ahora ninguna sociedad de las que están preocupadas por la caída demográfica le encontró la vuelta con política pública. Pero quizás en 15 o 20 años las cosas cambian”.

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