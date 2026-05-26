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La incertidumbre electoral ya preocupa a las empresas: buscan proteger su dinero con tecnología

El 60% de las empresas de Latinoamérica incorporará automatización avanzada en sus finanzas para finales de 2027

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Hombre de traje sentado en oficina moderna, lee periódico. Pantalla de TV muestra 'Elecciones Presidenciales Colombia'. Ventanas con vista a una ciudad. Mano en la frente.
La incertidumbre electoral hace que muchas empresas pasen del “esperar y ver” a blindar la rentabilidad con tecnología. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La incertidumbre electoral ya se instaló en los comités financieros de las compañías colombianas y empezó a mover una decisión concreta: proteger la caja con tecnología, indica Payana, una empresa de software contable

Explican que en el inicio del ciclo electoral, el clásico “esperar y ver” que frena inversiones y tensiona la planeación corporativa convive con un giro estratégico hacia adentro:

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En vez de paralizarse, varias organizaciones están reforzando su eficiencia operativa para reducir riesgos y sostener la rentabilidad.

En ciclos de elecciones, la prioridad suele ser proteger la caja y tener visibilidad del dinero en tiempo real. (Imagen Ilustrativa Infobae)
En ciclos de elecciones, la prioridad suele ser proteger la caja y tener visibilidad del dinero en tiempo real. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En ese contexto, distintas proyecciones del ecosistema financiero estiman que el 60% de las empresas en Latinoamérica implementarán herramientas avanzadas de automatización en sus procesos financieros para finales de 2027, con el objetivo de mitigar el impacto de la volatilidad del dólar y la inflación sobre los costos operativos.

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Cómo es la estrategía de las empresas colombianas

Para Matías Umaschi, CEO de Payana, el cambio no depende de un resultado en las urnas, sino de la capacidad de controlar con precisión “cada peso que entra y sale”.

Jurados de votación - Elecciones Colombia
Según proyecciones citadas en el texto, el 60% de las empresas en Latinoamérica implementará automatización avanzada en finanzas para finales de 2027. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En su visión, la eficiencia operativa funciona como un escudo frente al ruido político y la especulación del dólar, sobre todo cuando los procesos manuales entregan información tarde o con errores.

La conclusión operativa es directa: cuando el entorno se vuelve más impredecible, la liquidez exige seguimiento en tiempo real, trazabilidad y menos margen de falla humana.

Esa lógica empuja a tesorerías y áreas contables a revisar su arquitectura interna con foco en automatización, integración de sistemas y visibilidad del flujo de efectivo.

Una mano sostiene billetes de dólar estadounidense en abanico, con un mercado callejero borroso de frutas y personas al fondo.
La presión aumenta porque la volatilidad del dólar y la inflación alteran costos y complican la planeación empresarial en periodos electorales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué es la ceguera financiera

La compañía de software también advierte sobre una brecha estructural: a nivel global, apenas el 12% de los equipos financieros se consideran “totalmente digitales”, y en la región esa proporción sería menor.

Esa dependencia de tareas manuales alimenta lo que los expertos describen como “ceguera financiera”: no conocer la posición exacta de tesorería en tiempo real.

En un año electoral, ese punto ciego puede traducirse en fugas de capital inadvertidas y decisiones tomadas con datos desactualizados.

Primer plano de dos manos con piel clara escribiendo sobre un teclado de computadora negro. La persona viste una camisa azul oscuro. El fondo está iluminado con luz suave.
El riesgo, según la empresa, es la “ceguera financiera”: depender de procesos manuales que entregan datos tarde y con errores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué la automatización es clave para ganar visibilidad

Según Payana, las compañías que logran rentabilidad en este contexto no apuestan por recortar personal, sino por “orquestar” procesos.

La ruta incluye integrar banca, facturación electrónica y ERP con herramientas de gestión inteligente para alcanzar visibilidad inmediata de obligaciones y flujos de efectivo.

En esa línea, Umaschi sostiene que al automatizar pagos y conciliaciones se reduce el error humano y la incertidumbre se convierte en información accionable para decidir mejor.

Grupo de profesionales sonriendo y conversando en una oficina moderna y luminosa. Hay ventanales, mesas, portátiles y vasos de agua. Otros empleados en el fondo.
Solo el 12% de los equipos financieros se consideran “totalmente digitales”, lo que deja a muchas compañías expuestas ante shocks políticos y de mercado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo se puede automatizar las empresas

Automatizar una empresa no es “comprar software”: es delegar tareas repetitivas a sistemas para operar con menos errores, menos tiempos muertos y más control sobre la caja, especialmente cuando el ciclo electoral y la volatilidad presionan la liquidez.

En Colombia, ese giro hacia la eficiencia interna se aceleró: proyecciones del ecosistema financiero estiman que el 60% de las empresas en Latinoamérica incorporará automatización avanzada en procesos financieros para finales de 2027, como respuesta a la volatilidad del dólar y la inflación.

El objetivo práctico es reducir lo que expertos llaman “ceguera financiera”: no conocer la posición real de tesorería en tiempo real por depender de procesos manuales que entregan datos tarde o con errores.

Una empresaria sonriente gesticula mientras presenta gráficos y documentos en una mesa a dos colegas en una oficina moderna con vistas a la ciudad
La respuesta, en ese marco, es integrar banca, facturación electrónica y ERP con automatización para reducir errores operativos y decidir con datos, no con rumores de campaña. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A nivel global, apenas el 12% de los equipos financieros se consideran “totalmente digitales”, y en la región esa proporción es menor.

Tres etapas para automatizar sin perder el control

Un proceso de automatización ordenado suele seguir tres pasos. Primero, mapear los flujos de trabajo: qué tareas se hacen, quién las ejecuta, con qué herramientas y en qué momentos se producen retrasos.

Segundo, identificar cuellos de botella: dónde se concentran reprocesos, doble digitación, aprobaciones innecesarias o conciliaciones tardías.

Reunión de siete empresarios colombianos en una sala moderna. Un hombre gesticula, mientras los demás escuchan, con una bandera de Colombia y vista a la ciudad.
La incertidumbre electoral ya llevó a muchas empresas a priorizar proteger la caja con tecnología. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tercero, aplicar herramientas de software o inteligencia artificial para delegar el trabajo manual, con reglas claras y trazabilidad.

En un año electoral, la prioridad suele estar en lo que toca directamente la caja: pagos, conciliaciones, obligaciones y facturación.

La lógica es simple: si el peso colombiano reacciona a cada encuesta y los costos suben, la empresa necesita precisión “quirúrgica” sobre cada peso que entra y sale, sin depender de tareas manuales propensas al error.

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