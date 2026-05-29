La preocupante frase de Novak Djokovic por sus molestias estomacales tras su eliminación en Roland Garros

Novak Djokovic dejó escapar una ventaja de dos sets ante un atrevido Joao Fonseca, que se le plantó en Roland Garros para sacarlo de competencia en 16avos de final, algo que no ocurría desde 2009, y por el momento bajará del cuarto al séptimo lugar del ranking ATP a pocos días de haber cumplido 39 años.

Tras la finalización del juego en la cancha principal Philippe Chatrier, Nole dejó su testimonio ante la prensa y planteó un interrogante a la hora de hablar si esta fue su última vez en París. Según declaraciones divulgadas por ESPN y el portal especializado The Tennis Letter, le extendieron una pregunta concreta: “¿Te veremos de nuevo en Roland Garros el próximo año?”. “No lo sé”, respondió el ex N°1 del mundo de manera tajante, después de verse afectado por molestias estomacales en varios tramos del encuentro.

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Djokovic es el máximo ganador en la historia de los Grand Slam del circuito masculino con 24 conquistas y permanece igualado con Margaret Court, quien también posee ese número en la rama femenina. Novak tocó la gloria sobre la arcilla de París en tres oportunidades gracias a sus conquistas en 2016, 2021 y 2023. Fue uno de los tres tenistas que rompió la hegemonía de Rafael Nadal en polvo junto a los suizos Roger Federer (2009) y Stanislas Wawrinka (2015). También fue otras cuatro veces finalista (en tres cayó con Rafa, y en la restante perdió con Wawrinka).

Su cosecha se completa con 10 Abierto de Australia, 7 Wimbledon y 4 US Open, pero el último título de esta índole sucedió en 2023 bajo el cemento estadounidense de Flushing Meadows frente al ruso Daniil Medvedev. De igual manera, las instalaciones de Roland Garros le despertaban un grato recuerdo por la obtención de la medalla dorada en los Juegos Olímpicos de París 2024.

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*El resumen del partido

Hoy, sin la presencia de su oponente en aquella final olímpica (Carlos Alcaraz se bajó por lesión) y la eliminación de Jannik Sinner, Novak Djokovic asomaba como uno de los candidatos al trofeo en Francia. En este escenario, un periodista le consultó después de esta derrota si había empezado a “soñar un poco” con las ausencias del N°1 y N"2 de la actualidad en la previa a su partido y el protagonista lo frenó en seco: “Te detengo ahí mismo. No. Acabo de perder en tercera ronda. Hablemos de otra cosa. Gracias”.

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Por otro lado, explicó a qué se debió su cansancio notorio sumado a los malestares estomacales a partir del tercer set, y hasta se permitió una broma: “Sería lindo si fuera al mejor de 3. Pero no lo es. Y sí, me quedé sin combustible, para ser honesto. No me sentía bien en absoluto en la pista en los siguientes sets”.

“La cantidad de horas que jugué en tres partidos aquí sentí como si hubiera jugado todos los torneos de los últimos tres meses. Creo que estaba jugando un tenis muy bueno, a gran nivel”, analizó después de acumular más de 11 horas de juego contra las 10 horas que lleva Joao Fonseca, quien tiene 20 años menos (39 a 19).

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En este sentido, se refirió a su inactividad por llegar a Roland Garros con poco rodaje en la gira de polvo de ladrillo (se presentó únicamente en el Masters 1000 de Roma y cayó en su presentación contra el croata Dino Prižmić): “Mi nivel fue realmente bueno teniendo en cuenta que estuve lesionado tres meses, que intenté volver y fui directamente a un Grand Slam en esta superficie, que es muy exigente. Estaba contento con mi nivel. Claro que ahora mismo estoy decepcionado porque acabo de salir de la cancha y estuve cerca de ganar”.

*Así se definió el partido

También destacó el nivel de su verdugo, luego de que Joao Fonseca alcanzó los octavos de final de un major por primera vez en su carrera: “Fue simplemente increíble de su parte… No creo que haya hecho algo mal con mi juego. Él simplemente fue mejor”.

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Además, reveló qué le comentó cuando se saludaron en la red: “Lo felicité y le dije que merecía ganar y que jugó un partido increíble y que debería estar orgulloso de sí mismo. Le deseé buena suerte para el resto del torneo. El nivel de tenis que él juega ha generado mucho revuelo a su alrededor. Todos vimos hoy por qué hay revuelo en torno a él. El nivel fue impresionante”.

“El final del cuarto fue mi mejor oportunidad. 4-3, 15-40… él simplemente jugó puntos realmente buenos. Estaba atacando. Saques potentes. Cuando miro hacia atrás en los momentos importantes, ¿podría haber hecho algo diferente? Siempre puedes decir que sí, pero solo tienes que decir bien hecho, felicitarlo y quitarte el sombrero. Simplemente jugó un tenis espectacular. Cada vez que había un momento decisivo, lo intentaba. Tal vez mi único error fue 3-1 en el quinto, sacando y perdí el saque. Pero de nuevo, él jugó un par de puntos muy agresivos. Era realmente difícil de leer. Estaba jugando con una velocidad extrema. ¿Punto de break para volver al partido? 3 aces. ¿Qué puedes hacer? Los saques más potentes que tuvo en todo el partido. Lo único que puedes decir es bien hecho. Eso es todo”, analizó.

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Por último, siguió con sus elogios para Fonseca, quien se medirá al noruego Casper Ruud por un boleto a cuartos: “Increíble partido para ser parte. Difícil para mí perder después de ir dos sets arriba. Pero todo el mérito para Joao, que realmente mereció ganar el partido. Sin duda fue el mejor jugador en los momentos importantes, en ese cuarto y quinto set… hubo algunos puntos e intercambios increíbles y él simplemente encontró tiros y líneas impresionantes. Fue asombroso de su parte”.