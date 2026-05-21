Los autos de Tesla que se manejan solos se abren paso en Europa y ahora llegan a Lituania

Tesla lanzó su sistema de conducción totalmente autónoma FSD en Lituania, consolidando su expansión europea. (Reuters)

Tesla continúa la expansión de su sistema de conducción totalmente autónoma (FSD) con la incorporación de Lituania como el segundo país de la Unión Europea en ofrecer esta tecnología a clientes particulares. El anuncio, realizado el 20 de mayo, se difundió a través de la cuenta oficial de X de la compañía y confirmó el avance de su estrategia de autonomía global.

La llegada de la conducción autónoma de Tesla a Lituania ocurrió pocas semanas después del lanzamiento inicial en los Países Bajos, que marcó el debut del paquete FSD en suelo europeo. La empresa celebró el anuncio con la publicación de varios videos que muestran recorridos de vehículos Tesla operando bajo el sistema autónomo en distintas rutas lituanas.

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El ministro de Transportes de Lituania, Juras Taminskas, resaltó el potencial del sistema para mejorar la seguridad vial y la experiencia de conducción. “El FSD puede asistir en el mantenimiento del carril, la regulación de la velocidad y la gestión de tráfico en trayectos extensos, aunque los conductores deben permanecer atentos y listos para tomar el control si es necesario”, declaró el funcionario.

Lituania se convirtió en el segundo país de la Unión Europea en autorizar el uso del FSD de Tesla en vehículos particulares. (Reuters)

El despliegue en Lituania se produjo tras la autorización otorgada por la autoridad neerlandesa RDW en los Países Bajos, que aprobó el sistema luego de un proceso de pruebas que abarcó 1,6 millones de kilómetros en carreteras europeas y la revisión de numerosos datos técnicos.

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Ese reconocimiento permite que otros países de la Unión Europea adopten el FSD sin requerir nuevas pruebas, lo que agiliza el proceso regulatorio para su implementación regional.

Retos regulatorios y expansión europea

Tesla enfrentó desafíos en su objetivo de introducir la conducción autónoma en Europa. El marco normativo de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas (CEPE), en particular el Reglamento 171 sobre sistemas de asistencia al control del conductor, estableció requisitos estrictos en materia de seguridad y monitoreo de los conductores.

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El despliegue del FSD en Lituania sigue a la reciente aprobación del sistema en los Países Bajos. (Reuters)

Entre los obstáculos figuran la fragmentación de normativas entre países, diferentes niveles de escepticismo por parte de los reguladores y la necesidad de contar con sistemas rigurosos de monitoreo del conductor.

Autoridades de la Unión Europea manifestaron inquietud por el desempeño del FSD en condiciones complejas, como carreteras heladas y situaciones de exceso de velocidad, y solicitaron mayor claridad en la comunicación pública de la compañía respecto de las capacidades y limitaciones del sistema.

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La privacidad de los datos, la definición de marcos de responsabilidad y la armonización normativa en el bloque comunitario son otros aspectos que ralentizan la expansión. Bélgica aceleraría la adopción, mientras que se prevé que mercados de gran volumen como Alemania, Francia e Italia evalúen la integración del sistema en los próximos meses, con vistas a avances a escala europea hacia finales de 2026.

Estrategia global y modelo de negocio de Tesla

A escala internacional, Tesla desplegó la conducción totalmente autónoma supervisada en cerca de 10 países a partir de mayo. En Norteamérica, el servicio funciona en Estados Unidos, Canadá, México y Puerto Rico. En Asia-Pacífico, la tecnología está disponible en Australia, Nueva Zelanda y Corea del Sur. Por su parte, China emplea un sistema denominado City Autopilot, adaptado a sus condiciones urbanas.

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Tesla enfrenta desafíos regulatorios y técnicos en Europa, pero continúa sumando países a su red de conducción autónoma. (Europa Press)

En Europa, tras los Países Bajos y Lituania, otras naciones analizan la viabilidad de aprobar la conducción autónoma total bajo el sistema FSD. El modelo de negocio contempla suscripciones mensuales de 99 euros en Europa y compras únicas, con fechas límite próximas en varios mercados.

Según la empresa, el sistema está diseñado para avanzar gradualmente hacia mayores niveles de autonomía, partiendo de la conducción supervisada y evolucionando conforme lo permitan las regulaciones locales.

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Tesla sostuvo que el uso correcto de FSD reduce la incidencia de accidentes y mejora la fluidez en la circulación tanto en autopistas como en entornos urbanos. No obstante, el sistema opera actualmente bajo la clasificación de Nivel 2, lo que implica que se requiere la supervisión activa del conductor durante todo el trayecto.

La expansión del sistema FSD en Lituania reforzó la posición de Tesla en el mercado europeo y representó un nuevo paso en su objetivo de lograr una autonomía vehicular avanzada. La atención de consumidores y reguladores se concentra en los próximos despliegues nacionales y en la evolución de las normativas que definirán el futuro de la movilidad autónoma en la región.

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