República Dominicana

República Dominicana contaría con normas para cobrar impuestos a las plataformas digitales

Un anteproyecto busca establecer el cobro del impuesto a servicios en línea como alojamientos temporales y plataformas de contenido, lo que podría impactar en el precio de estos servicios ofrecidos en República Dominicana

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Primer plano de una tablet con una interfaz de servicio de streaming, mostrando miniaturas de contenido y texto que menciona "18%" e "ITBIS".
La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) de República Dominicana prepara una propuesta para aplicar un 18% de ITBIS a plataformas digitales como streaming y alojamientos temporales en los próximos 60 días, lo que podría aumentar los costos para los usuarios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) de República Dominicana prevé tener en los próximos 60 días una propuesta para cobrar el 18 % de Impuesto sobre la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS) a plataformas digitales como plataformas de streaming y alojamientos temporales, una medida que, según Diario Libre y Listín Diario, incorporaría al esquema tributario los servicios consumidos en el país y podría reflejarse en mayores costos para los usuarios en los próximos meses.

El alcance que plantea la DGII no se limita a una o dos empresas. Según el director del organismo, Pedro Urrutia, citado por Diario Libre y El Pregonero, “todos los servicios digitales van a estar capturados”. Entre las plataformas mencionadas por el funcionario figuran alojamientos temporales, plataformas de streaming y Facebook, de acuerdo con esos medios.

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Urrutia explicó que la institución ya trabaja en el mecanismo de recaudación y que mantiene conversaciones con las empresas. “Nosotros estamos en conversación con todas, estamos creando un mecanismo para que ellos por lo menos ingresen el ITBIS”, afirmó a Listín Diario.

La DGII busca que las plataformas digitales tributen por servicios consumidos en el país

La propuesta apunta a aplicar el Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios sobre aplicaciones digitales que operan y ofrecen servicios en territorio dominicano, según Diario Libre y El Pregonero. En el caso de los alojamientos temporales, Diario Libre precisó que los formatos de renta corta quedarían sujetos al tributo, mientras que los prestadores de plataformas de streaming entrarían al esquema fiscal.

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Pedro Urrutia detalló que mantiene diálogo con compañías internacionales para implementar el Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios, destacando la disposición inicial de actores como plataformas de alojamiento y redes sociales (Foto cortesía DGII)
Pedro Urrutia detalló que mantiene diálogo con compañías internacionales para implementar el Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios, destacando la disposición inicial de actores como plataformas de alojamiento y redes sociales (Foto cortesía DGII)

El director de la DGII señaló que, a su juicio, el cobro está amparado por el Código Tributario vigente. “Para mí no está fuera del código, pero si es que hay que crear alguna legislación adicional, se hará. Pero eso no va a mermar llegar a los acuerdos y comenzar a cobrar el impuesto que corresponde”, declaró Urrutia, según Diario Libre y El Pregonero.

En Listín Diario, el funcionario detalló que el retraso en la elaboración de la propuesta responde sobre todo a cuestiones operativas. “Yo te diría que es un tema de sistemas… yo soy de los que pienso que tú no puedes tener primero la base legal para poder aplicar. Yo estoy adelantado a ver los acuerdos que podemos hacer y después veré si es que esta fuera del código”, indicó.

Urrutia también manifestó que, en su visión, las plataformas han operado sin asumir esa carga fiscal en el mercado dominicano. “Mi metodología es persuasiva y este es el único país donde las plataformas piensan que no están obligadas a pagar impuestos”, dijo.

Pedro Urrutia dijo que las empresas han mostrado disposición a aceptar el tributo

Según Listín Diario, el titular de la administración tributaria afirmó que la reacción de las compañías ha sido favorable. “Sí, muy positivas, sí, todas, alojamientos temporales, plataformas de streaming, todas están en eso, Facebook. Ellos no pretenden darle mucha larga a eso”, explicó.

El organismo tributario planea en los próximos dos meses cómo gravar plataformas de streaming, alojamientos temporales y redes sociales, con el objetivo de ampliar la base impositiva a servicios digitales consumidos en el país (Foto cortesía DGII)
El organismo tributario planea en los próximos dos meses cómo gravar plataformas de streaming, alojamientos temporales y redes sociales, con el objetivo de ampliar la base impositiva a servicios digitales consumidos en el país (Foto cortesía DGII)

Las declaraciones fueron ofrecidas después de un conversatorio organizado por la Organización Nacional de Empresas Comerciales, en el que Urrutia dictó la conferencia Visión estratégica del comercio desde la DGII: competitividad y futuro, según Diario Libre, Listín Diario y El Pregonero. En ese mismo encuentro, de acuerdo con Diario Libre, el funcionario abordó la necesidad de simplificar el cumplimiento tributario para los contribuyentes locales.

“Tenemos que trabajar al revés, en poner la cosa más fácil. Quiero revisar el RST (Régimen Simplificado de Tributación) porque quiero modificarlo para hacerlo un mecanismo fácil porque es bastante complicado lo que tenemos como RST”, puntualizó Urrutia.

El director, designado a principios de enero de este año, sostuvo además que su gestión busca una administración tributaria de acompañamiento y no de hostigamiento, de acuerdo con Diario Libre. “No queremos destruir a nadie ni establecer reglas de juego imposibles de cumplir. No quiero saber de inspectores que estén atosigando a empresarios o que estén inventando cosas”, remarcó.

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