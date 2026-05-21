Elon Musk comprará más generadores contaminantes para centros de datos, a pesar de ser demandado por ello

xAI justifica el uso de turbinas móviles aprovechando vacíos legales entre regulaciones estatales y federales. (Reuters)

Elon Musk y su empresa de inteligencia artificial xAI enfrentan cuestionamientos legales y ambientales por la operación de generadores contaminantes en su centro de datos cerca de Memphis, en el estado de Tennessee. En medio de un litigio impulsado por organizaciones civiles, la compañía confirmó que planea adquirir más turbinas de gas, a pesar de la demanda por su impacto en la calidad del aire.

La información se desprende de documentos presentados por SpaceX ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos para su próxima salida a bolsa.

PUBLICIDAD

Expansión de la infraestructura y las controversias

La presentación detalla que la división xAI invertirá USD 2.000 millones en la compra de turbinas de gas móviles, el mismo tipo de generadores por el que la empresa ya enfrenta acciones legales. Según la documentación, la adquisición se realizará durante los próximos tres años para reforzar la infraestructura de inteligencia artificial. La compañía ya opera decenas de generadores de este tipo y, hasta hace unas semanas, funcionaban 46 turbinas, pese a que los permisos estatales solo autorizan 15.

La NAACP demandó a xAI por operar generadores que elevan la contaminación en áreas vulnerables de Tennessee. (Reuters)

La Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color (NAACP, por sus siglas en inglés) presentó una demanda contra xAI el mes pasado. El escrito judicial sostiene que la operación de estas turbinas de gas no reguladas agrava la contaminación atmosférica en una de las áreas más afectadas de Estados Unidos.

PUBLICIDAD

La organización pidió una orden judicial que impida el funcionamiento de los generadores y alegó que cada uno puede emitir más de 2.000 toneladas anuales de óxidos de nitrógeno, sustancias químicas asociadas a la formación de smog y al empeoramiento del asma.

Disputas regulatorias y vacíos legales

xAI sostiene que puede operar las turbinas sin permisos durante un año, ya que se consideran “móviles” por permanecer montadas en los remolques de transporte. Esta interpretación se apoya en una discrepancia entre regulaciones estatales y federales: Mississippi exonera a los generadores móviles de permisos, mientras que la Agencia de Protección Ambiental (EPA) federal sostiene que las turbinas de este tamaño están sujetas a las normas de calidad del aire, independientemente de su configuración.

PUBLICIDAD

La fusión SpaceXAI busca llevar la infraestructura de inteligencia artificial al espacio utilizando Starlink y Starship. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este año, la EPA dictaminó que xAI violó la ley federal al operar los equipos sin autorización.

En su documentación bursátil, SpaceX reconoció los riesgos asociados a la dependencia de combustibles fósiles y tecnologías contaminantes. “Actualmente dependemos en gran medida del gas natural y la tecnología de turbinas de gas para alimentar las operaciones de nuestros centros de datos”, señala el documento. La empresa advirtió que una eventual orden judicial o la revocación de permisos “afectaría negativamente” a su negocio de inteligencia artificial.

PUBLICIDAD

Fusión corporativa y estrategia orbital

La relación entre xAI y SpaceX evolucionó hacia una fusión empresarial bajo el nombre SpaceXAI, que integra los negocios aeroespaciales, la red de satélites Starlink, la plataforma social X y el desarrollo de inteligencia artificial. El objetivo de esta reestructuración es trasladar la infraestructura de IA al espacio exterior. SpaceXAI planea construir centros de datos orbitales, aprovechando la energía solar permanente y las bajas temperaturas del vacío espacial para alimentar y enfriar supercomputadoras como el modelo de lenguaje Grok.

La presión por acelerar el desarrollo de IA provocó la salida de decenas de ingenieros clave en el grupo de Musk. (Reuters)

Este movimiento permite a Elon Musk consolidar un ecosistema corporativo con integración vertical. SpaceX aporta los cohetes Starship para poner servidores en órbita, Starlink asegura la conectividad global y X ofrece acceso a grandes volúmenes de datos en tiempo real para el entrenamiento de modelos de inteligencia artificial. El plan busca posicionar al conglomerado como una de las empresas tecnológicas más valiosas del mundo antes de su oferta pública inicial.

PUBLICIDAD