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Elon Musk admite que millones de autos Tesla no contarán con conducción autónoma total

La actualización necesaria implica reemplazar el ordenador central y las cámaras del vehículo

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Los Tesla con Hardware 3 no tendrán conducción autónoma total sin renovar componentes clave. (Reuters)
Los Tesla con Hardware 3 no tendrán conducción autónoma total sin renovar componentes clave. (Reuters)

Elon Musk reconoció públicamente que millones de autos Tesla equipados con la tercera versión de su hardware de asistencia al conductor (Hardware 3 o HW3) no podrán disponer de la conducción autónoma total. Esta admisión rompe con años de promesas por parte del propio Musk y de Tesla, quienes aseguraron que bastaría una simple actualización de software para alcanzar la conducción sin supervisión humana.

Durante la presentación de resultados trimestrales de Tesla, Musk explicó que los vehículos equipados con HW3, comercializados entre 2019 y 2023, no cuentan con la capacidad técnica para ejecutar versiones avanzadas del sistema Full Self-Driving (FSD) sin intervención humana.

Según el CEO, el principal obstáculo radica en que este hardware posee apenas una octava parte del ancho de banda de memoria respecto a la generación más reciente, conocida como Hardware 4 (AI4). Este elemento es clave para la gestión de los datos necesarios en la conducción autónoma sin supervisión.

Aproximadamente 4 millones de Teslas vendidos entre 2019 y 2023 quedan fuera del FSD sin supervisión. (Reuters)
Aproximadamente 4 millones de Teslas vendidos entre 2019 y 2023 quedan fuera del FSD sin supervisión. (Reuters)

Musk fue enfático: “Hardware 3 simplemente no tiene la capacidad de lograr FSD sin supervisión. En su momento pensamos que sería posible, pero la realidad es otra”. La compañía aclaró que, aunque los usuarios de HW3 seguirán recibiendo actualizaciones menores y mejoras en el software actual, no podrán acceder a las funciones más avanzadas a menos que actualicen el hardware de sus vehículos.

El alcance de la decisión: millones de clientes afectados

La decisión afecta a unos 4 millones de autos Tesla que operan actualmente con HW3. Muchos propietarios adquirieron sus vehículos bajo la promesa de que el FSD total llegaría mediante una simple actualización de software, y que sus autos estaban “preparados para el futuro”. Ahora, Tesla reconoce que estos conductores deberán invertir en una actualización que implica cambiar tanto el ordenador central como las cámaras del vehículo para alcanzar la funcionalidad prometida.

Musk detalló que la magnitud de la tarea hace inviable realizarla únicamente en los centros de servicio de Tesla, debido a la lentitud y la ineficiencia del proceso. Por ello, la empresa contempla instalar “microfábricas” o líneas de producción en grandes áreas metropolitanas, con el objetivo de agilizar la transición de HW3 a HW4 para quienes así lo deseen.

Primer plano del perfil derecho de Elon Musk, con cabello castaño y rostro serio, vistiendo una camisa blanca y chaqueta oscura
Elon Musk anunció que Tesla instalará microfábricas para agilizar las actualizaciones en grandes ciudades. (Reuters)

Opciones y compensaciones para los propietarios

Ante la magnitud del problema, Tesla planea ofrecer opciones de actualización y “trade-in” con descuento para quienes deseen cambiar a vehículos equipados con AI4, o bien, actualizar el hardware de sus autos actuales. No obstante, la compañía reconoce que el proceso será complejo y “doloroso y difícil”, en palabras del propio Musk.

El anuncio también abre la puerta a eventuales desafíos legales por parte de clientes que confiaron en las promesas originales de Tesla. A lo largo de los últimos años, muchos propietarios han solicitado aclaraciones directas a la empresa y a Musk sobre la viabilidad del FSD en HW3, sin recibir respuestas definitivas hasta ahora.

La admisión de Musk contrasta con declaraciones recientes del director financiero de Tesla, Vaibhav Taneja, quien en octubre de 2025 había sugerido que la empresa aún no había descartado totalmente la posibilidad de lograr FSD sin supervisión en HW3. Sin embargo, la postura actual es clara: la única manera de alcanzar la autonomía total será actualizando el hardware.

La empresa ofrecerá descuentos y programas de intercambio para facilitar el paso a Hardware 4. (Reuters)
La empresa ofrecerá descuentos y programas de intercambio para facilitar el paso a Hardware 4. (Reuters)

El caso de Tesla y la conducción autónoma ilustra los desafíos tecnológicos y de comunicación que enfrenta la industria automotriz en su avance hacia el vehículo autónomo. La experiencia deja en evidencia la complejidad de cumplir las expectativas generadas por las promesas comerciales cuando la evolución tecnológica impone limitaciones imprevistas.

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