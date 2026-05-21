Lo buscaban por el crimen de un joven en José C. Paz y la madre reveló dónde estaba escondido

Atraparon a un joven que estaba en prófugo tras un crimen

Un joven de 18 años fue detenido este miércoles en Ensenada tras varios días de estar prófugo por un crimen cometido en José C. Paz. La víctima tenía 21 años y falleció en el hospital por los disparos que recibió en la zona del cuello y espalda.

El sospechoso había intentado ocultarse en domicilios de algunos familiares tras el crimen, pero no lo recibieron al enterarse de lo ocurrido. De acuerdo a la información que brindó 0221, el joven escapó luego de que se registraran algunos incidentes contra la vivienda de un allegado. Fue entonces cuando alquiló una habitación en una pensión de la zona de Ensenada, donde permaneció oculto hasta que la Policía lo localizó.

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La detención se produjo gracias a la información que aportó la propia madre del acusado por homicidio agravado por el uso de arma de fuego. Ese dato resultó determinante para que los efectivos del Grupo Táctico Operativo (GTO) pudieran precisar el paradero del prófugo y concretar el operativo.

El procedimiento que terminó con la captura se llevó a cabo cerca de las 15.30 en la esquina de Herminio Massantonio y Belgrano, en el barrio YPF de la mencionada localidad bonaerense. Sobre el prófugo pesaba una orden de detención emitida en el marco de la causa que investiga el crimen ocurrido en una vivienda de calle Lasalle, entre Fournier y Viena, en José C. Paz.

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Según la reconstrucción de los hechos informados por fuentes del caso al mencionado portal, la víctima llegó al Hospital Caporaletti con disparos en la clavícula izquierda y la espalda. Los médicos no lograron salvarle la vida y el joven murió poco después a raíz de las heridas producidas. Las circunstancias exactas del hecho todavía son materia de investigación, aunque en un primer momento trascendió que la víctima se encontraba junto a otras tres personas, y uno de los presentes manipuló el arma que terminó por accionarse.

La causa quedó a cargo de la UFI N°23 y del Juzgado de Garantías N°1 del Departamento Judicial San Martín, que ordenaron las actuaciones correspondientes tras la captura.

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Atraparon a un sospechoso del crimen de Benjamín Scerra

Segundo detenido por el crimen de Benjamín Scerra

Este miércoles las autoridades detuvieron a un segundo sospechoso por el homicidio de Benjamín Scerra, en Capitán Bermúdez, Santa Fe; sin embargo, el presunto autor material del crimen sigue sin ser capturado.

Personal de la Policía de Investigaciones (PDI) del distrito San Lorenzo arrestó a Luciano Ulises H., de 18 años, en la intersección de Magallanes y Pasaje Capuchinos, en Villa Gobernador Gálvez, según confirmaron fuentes policiales a Infobae. El joven tenía pedido de captura y está señalado por haber vendido el celular y las zapatillas de Scerra tras el crimen.

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El fiscal Aquiles Balbis, representante del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de San Lorenzo, deberá determinar el rol exacto del detenido en el homicidio y formalizarlo en la audiencia imputativa donde se establecerán los cargos en su contra. En esa misma jornada también será imputado formalmente otro detenido por el caso, señalado como partícipe del hecho.

Pese a los dos arrestos, la figura central de la investigación permanece prófugo de la Justicia. Se trata de Alexis Hereñu, conocido como “El Corto”, señalado como el presunto autor material del asesinato del joven de 19 años. La Fiscalía de San Lorenzo difundió su fotografía a través de las redes sociales oficiales del organismo para solicitar colaboración ciudadana. “Se solicita la colaboración de la población para dar con Alexis Hereñu, con pedido de captura, sindicado por el homicidio de Benjamín Scerra en Capitán Bermúdez”, reza la publicación compartida en la cuenta de Facebook de la Fiscalía.

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Según detallaron desde el organismo, Hereñu tiene un tatuaje en el hombro y podría haber modificado su aspecto físico para pasar desapercibido. Quienes cuenten con información útil pueden comunicarse al 911, escribir a las redes oficiales de la Fiscalía o presentarse en la sede del MPA de San Lorenzo.