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Nuevos emojis para WhatsApp llegarían con diseños únicos en la próxima actualización de Android

Dentro de la muestra destacan múltiples opciones de caras, expresiones variadas y objetos, además de una tortuga rediseñada

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emoticonos - emojis - WhatsApp - tecnología - 20 de mayo
Estos nuevos emoticonos estarán disponibles inicialmente en los Google Pixel hacia finales de este año. (Composición Infobae: REUTERS/Dado Ruvic / @RKBDI)

Nuevos emojis para WhatsApp llegarían con diseños únicos en la próxima actualización de Android. Google prepara una renovación visual para su sistema operativo, y uno de los cambios más notorios será la incorporación de una nueva biblioteca de emoticonos que debutará con Android 17.

La filtración de estos iconos ha generado expectativa entre los usuarios, que verán reflejado este cambio primero en los dispositivos Pixel y, posteriormente, en otras marcas.

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Rediseño de emojis en Android 17: novedades y expectativas

Durante el reciente evento ‘The Android Show 2026’, celebrado por Google como antesala a su conferencia principal Google I/O, se presentaron algunos avances sobre el futuro aspecto de Android 17. Aunque la atención se centró inicialmente en los nuevos iconos de aplicaciones como Gmail, Drive, YouTube y Docs, una filtración reciente ha puesto el foco en los próximos emoticonos que acompañarán al sistema.

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Google prepara una renovación visual para su sistema operativo, y uno de los cambios más notorios será la incorporación de una nueva biblioteca de emoticonos. (@RKBDI)

El responsable de compartir este adelanto ha sido el filtrador RKBDI, quien publicó en la red social X una serie de imágenes que muestran la nueva biblioteca de emojis que Google está preparando. Esta colección, conocida como Noto 3D, incluirá más de 250 diseños inéditos.

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Dentro de la muestra destacan múltiples opciones de caras, expresiones variadas y objetos, además de una tortuga rediseñada que se aproxima más al modelo original y recuerda al estilo de la calavera. También se han renovado los emojis que representan las fases lunares.

Según lo anunciado, estos nuevos emoticonos estarán disponibles inicialmente en los Google Pixel hacia finales de este año. Posteriormente, la actualización se extenderá progresivamente a otros dispositivos que utilicen Android 17, permitiendo así que una mayor cantidad de usuarios acceda a estos diseños renovados en sus aplicaciones de mensajería como WhatsApp.

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La nueva biblioteca Noto 3D pretende marcar diferencia al ofrecer emoticonos que han sido desarrollados íntegramente por diseñadores humanos. (@RKBDI)

Características de los nuevos emoticonos de Google para Android

La nueva biblioteca Noto 3D pretende marcar diferencia al ofrecer emoticonos que han sido desarrollados íntegramente por diseñadores humanos, descartando el uso de inteligencia artificial para su creación.

Esta decisión responde a rumores previos que indicaban la posible intervención de IA en el diseño de los emojis, pero Google ha confirmado que en esta ocasión el trabajo ha sido completamente manual.

Entre los cambios más visibles se encuentra la ampliación del repertorio de caras, la incorporación de nuevos objetos y la actualización de símbolos ya existentes, dotándolos de mayor fidelidad respecto a los modelos originales. El emoticono de la tortuga es un ejemplo, ya que su nuevo aspecto se asemeja tanto al diseño clásico como al de la calavera, manteniendo una coherencia estética dentro de la colección.

Durante el reciente evento ‘The Android Show 2026’ se presentaron algunos avances sobre el futuro aspecto de Android 17.
Durante el reciente evento ‘The Android Show 2026’ se presentaron algunos avances sobre el futuro aspecto de Android 17.

La evolución de los emojis también incluye ajustes en elementos astronómicos como las fases de la luna, que ahora presentan un enfoque más detallado y realista.

Lanzamiento exclusivo y proceso de despliegue en dispositivos Android

Tal como ha sucedido en ocasiones anteriores, Google planea lanzar la actualización de emojis en primer lugar para los usuarios de la gama Pixel. Esta estrategia permite a la compañía evaluar la recepción de los nuevos diseños y realizar eventuales ajustes antes de su llegada a otros modelos de smartphones.

El despliegue generalizado se espera hacia finales de año, coincidiendo con la liberación oficial de Android 17.

WhatsApp incorporaría nuevos emojis con estilos originales en su próxima actualización para dispositivos Android. REUTERS/Dado Ruvic
WhatsApp incorporaría nuevos emojis con estilos originales en su próxima actualización para dispositivos Android. REUTERS/Dado Ruvic

Una vez disponible la actualización, aplicaciones populares de mensajería como WhatsApp adoptarán estos nuevos emoticonos, lo que permitirá a los usuarios disfrutar de una comunicación más visual y personalizada. El proceso de actualización será automático para quienes utilicen la última versión del sistema operativo y cuenten con dispositivos compatibles.

A pesar de que la mayoría de los nuevos emoticonos aún no han sido presentados oficialmente, Google ha ratificado su llegada inminente durante 2026. La empresa ha subrayado que todo el proceso de diseño ha sido realizado por profesionales humanos, desmintiendo así los rumores sobre la utilización de inteligencia artificial.

El anuncio de la llegada de estos iconos a los dispositivos Pixel, junto con la promesa de una experiencia visual renovada, ha generado expectativas en la comunidad de usuarios de Android. La actualización representa no solo una mejora estética, sino también un paso hacia una comunicación digital más rica y variada.

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